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Новини Війна
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Польща планує розмістити на кордоні з Україною системи ППО Patriot, - міністр оборони Блащак

сша,патриот,patriot

У Польщі планують розмістити системо ППО Patriot на кордоні з Україною.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення додаткових ракетних установок Patriot у нашій країні. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві, - Моравецький

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Також читайте: Системи ППО, армія та флот Польщі - у підвищеній боєготовності, - міністр оборони Блащак

Автор: 

ППО (3285) Польща (8632) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+10
Якшо будуть збивати москальські ракети над нашою тереторією. ми не образимось. Тепер поляки завше зможуть сказати що летіло в сторону нашого трактора
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21.11.2022 12:12 Відповісти
+6
Ой, я збив російську ракету над Львовом, важко було зрозуміти, чия це ракета. У будь-якому випадку це, звичайно, був лише запобіжний захід, щоб захистити Польщу, враховуючи те, що сталося минулого разу.
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21.11.2022 12:09 Відповісти
+4
Однозначно , не было бы счастья, да несчастье помогло... А ведь вся Западная Европа , до войны, даже во сне боялась мечтать о продвижении на восток.
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21.11.2022 12:00 Відповісти
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21.11.2022 11:53 Відповісти
Типо , стэп бай стэп.. Затем у нас.
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21.11.2022 11:54 Відповісти
Однозначно , не было бы счастья, да несчастье помогло... А ведь вся Западная Европа , до войны, даже во сне боялась мечтать о продвижении на восток.
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21.11.2022 12:00 Відповісти
Ой, я збив російську ракету над Львовом, важко було зрозуміти, чия це ракета. У будь-якому випадку це, звичайно, був лише запобіжний захід, щоб захистити Польщу, враховуючи те, що сталося минулого разу.
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21.11.2022 12:09 Відповісти
Та хоч над Кримом збивайте їх ракети, тільки в координації із ЗСУ)
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21.11.2022 14:48 Відповісти
Якшо будуть збивати москальські ракети над нашою тереторією. ми не образимось. Тепер поляки завше зможуть сказати що летіло в сторону нашого трактора
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21.11.2022 12:12 Відповісти
...з язика зняв.Це ще й допоможе нам звільнити чималу кількість ППО з західних кордонів.
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21.11.2022 13:10 Відповісти
Тепер тільки інфу скинути,що летить на вас і Патріот в дії. Хоча Польщі і самій видно хто,куди і звідки
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21.11.2022 12:20 Відповісти
Тільки, планує
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21.11.2022 12:31 Відповісти
Додаткові системи. А, так там вже Патріот давно стоять.
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21.11.2022 12:44 Відповісти
одна американська батарея Патріотів у Жешуві і все - більше ніякого ППО на сході Польщі. Та, що залишилася з часів Варшавського договору, ППО захищала тоді поляків від НАТО і досі ржавіє там само на заході та півночі Польщі
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21.11.2022 12:53 Відповісти
Так можна и западные области защитить.....чую хитрый план!))
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21.11.2022 12:32 Відповісти
Теперь, расійскі ракети , постійно будуть влучати у Польшу.
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21.11.2022 12:37 Відповісти
Треба поспішати з Patriot
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21.11.2022 12:38 Відповісти
Шо мешает НАТО патриоты установить на побережье Румынии ....будет сбивать все шо с чёрного моря летит.
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21.11.2022 12:42 Відповісти
Нужно тимчасово кордон Польши перенести к Донецку и Крыму
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21.11.2022 13:38 Відповісти
Та так, тільки до Донецька Ростовської обл.
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21.11.2022 14:24 Відповісти
Український кордон від Сяну до Дону.
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21.11.2022 15:30 Відповісти
 
 