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Новини Війна
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ОП про необхідність евакуації через блекаут: Виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і стабілізуємо

світло

Українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Влада впевнена, що повного блекауту в Україні не буде.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я хотів би відразу всіх заспокоїти - виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо", - зазначив він.

Тимошенко наголосив, що в Україні працюють ДСНС та місцева влада, щоб розгорнути у регіонах пункти обігріву. Енергетики своєю чергою намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.

"Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому разі ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо", - додав заступник голови ОП.

Читайте: Ситуація зараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію в Києві, - Шмигаль

Автор: 

евакуація (2343) електроенергія (6258) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+14
впевнена так само як про напад касабів? чи ще впевненіша?
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21.11.2022 11:59 Відповісти
+12
Забули сказати «взяли під особистий контроль».
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21.11.2022 12:05 Відповісти
+11
Перекладу з дипломатичної:

- якщо відремонтують, то це заслуга ОП, якщо ні - то винні лише раптові обстріли інфраструктури (ага, ніби літом не було ясно, що кацапи почнуть обстрілювати в холод);

- нікуди їхати не треба: якщо буде блекаут, то хай українці самі розберуться, як вижити; а якщо не буде блекауту - то це заслуга ОП (на кілька кроків вперед думають).
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21.11.2022 12:21 Відповісти
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впевнена так само як про напад касабів? чи ще впевненіша?
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21.11.2022 11:59 Відповісти
Ага, помнится мне какв жОПе говорили, что никакой войны не будет, нужно тока перестать стрелять и заглядывать в глаза...
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21.11.2022 15:18 Відповісти
Дітей треба вивозити з матерями, це точно
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21.11.2022 11:59 Відповісти
ті хто міг, вже давно поїхали
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21.11.2022 12:06 Відповісти
як поїхали, так и повернулися. Бо там уже нам, м'яко кажучи, не раді і тримають на голодному пайку. більшість безоплатних програм для біженців була скасована з 1 вересня, тепер все за гроші. знайома родичів (мати з дитиною) повернулися з германії на початку осені, бо грошей немає і перебувати там стало майже неможливо.
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21.11.2022 12:43 Відповісти
а зєля с люсєй кажуть, що як би вони не закрили кордони, то всі б розбіглися, бо в європах всім дають мільйон долларів кожен день, майбах, власного водія, віллу, рабів і працювати не треба
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21.11.2022 13:19 Відповісти
Хм, а що, можна було кудись виїхати? Нє, ну звичайно ж, якщо ти з батальона Монако, то легко. )) Й ще цікава штука: блекаут - це якщо світла взагалі немає, а якщо воно є хоча б годину за добу, то його вже офіційно немає. Цікава арихвметика.
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21.11.2022 12:04 Відповісти
кличко ж сказал, выезжать в село. а там будешь печку дровами топить. правда за что их купить или размер штрафа за вырубку посадок он не уточнял
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21.11.2022 12:31 Відповісти
Есть сухостой. А когда реально дойдет до блэкаута в сильные морозы - никто на вырубку обращать внимание уже не будет. Вопрос будет о выживании.
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21.11.2022 13:55 Відповісти
Сухостій теж заборонили збирати.
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21.11.2022 14:56 Відповісти
Не нужно ля-ля. Спокойно все собирают.
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22.11.2022 12:44 Відповісти
Де за людей вже взялися, де ні, але до вас черга теж прийде, ви не особливі.
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22.11.2022 21:24 Відповісти
Згакомые в Германии платят порядке 800 евро в руки хозяину за коммуналку и жулье..в доме +13 и три дня как идёт снег морозы есть камин и жалкая кучка дров..тотальная экономия для беженцев девушка пошла работать убирать там туалеты душевые и так далее встаёт ночью к 6 утра на работу по меркам Германии платят ниже минимума структура Жопа которая занимается беженцами отказали в назначении помощи по причине у нее доход оказывается выше 285 евро в месяц!!!!! Это к вопросу нужна ли нам ЕС и да в конторе той работают почему то одни кацапы!!!!!???...сами немцы жадные тупые наглые грязные свиньи ленивые получая полторы три тыс.евро на работе работают только языком и пьют системно кофе и греются пока дома у них все выключено или на ноль стоят системы обогрева ..а бюрократия такая что даже при СССР была демократия и быстрое решение вопросов ...а наша ДИЯ для Германии как для дикаря смартфон
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21.11.2022 12:32 Відповісти
Якшо їм так так погано, нехай додому киздують.
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21.11.2022 12:37 Відповісти
Это вранье. Дают и помощь, и жилье, и время на бесплатных курсах изучения языка. во многих странах продлили помощь еще на год.
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21.11.2022 13:57 Відповісти
Что за бред , украинским беженцам в Германии платят пособие,оплачивают жилье и комунальные услуги. А то ,что в квартирах холодно так в Европе дорогие тарифы и люди экономят как могут. Наши люди думают,что европейцы все даром получают, люди,что бы себе,что то купить экономят на всем
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21.11.2022 14:52 Відповісти
Зачекайте, а шо нізя врубити опалення на повну і відкрити вікно шоб провітрювалося, бо жарко? Тююю! Оце Німеччина дика країна!
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21.11.2022 16:02 Відповісти
А ви що,ніколи хату не провітрюєте?
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21.11.2022 18:19 Відповісти
Дуже нечасто. В мене спеціальна система вентиляції в хаті, яка працює 24\7\365 з фільтром та теплообмінником.
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21.11.2022 18:41 Відповісти
Забули сказати «взяли під особистий контроль».
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21.11.2022 12:05 Відповісти
Какая же все-таки замечательная структура эта ОПа. Как же Украина жила без неё раньше..
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21.11.2022 12:06 Відповісти
Та, мабуть, можна прибрати посади презЕдента, кабміна та ВР. Скільки грошей зекономимо. Охорони та іншої обслуги в рази менше знадобиться.
Все рівно всі рішення в країні приймає завхоз та його секретарки-радниці.
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21.11.2022 13:09 Відповісти
А то вас вынесут вперде ногами с кабинетов на свалку... На выборах ...что обделались... в Одессе хватило одного массового мордобоя с полицией и усе сразу паламатое ночью заработало и появился свет который ушел погулять на трое суток..и больше кое где... сегодня опять Ахметов кошелек Бубочки начал **** мозга Одесса Киев..что неймётся или скучно Наперстку??!! Он вообще купил для Украины 5 дивизионов С300 ПВО??!! Нет а почему его не нагнет РНБО И НЕ ВНЕСЕТ в СПИСОК САНКЦИЙ И КОЛОБОРАНТОВ???!!
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21.11.2022 12:06 Відповісти
Так виходить, що "ударниє групіровкі єсчьо нє создани"?
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21.11.2022 12:13 Відповісти
Перекладу з дипломатичної:

- якщо відремонтують, то це заслуга ОП, якщо ні - то винні лише раптові обстріли інфраструктури (ага, ніби літом не було ясно, що кацапи почнуть обстрілювати в холод);

- нікуди їхати не треба: якщо буде блекаут, то хай українці самі розберуться, як вижити; а якщо не буде блекауту - то це заслуга ОП (на кілька кроків вперед думають).
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21.11.2022 12:21 Відповісти
слухати побрехеньки тимошенка-останнє діло.
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21.11.2022 12:25 Відповісти
Вездесущий Ермак уже дал по ушам Тимченко из ДТЭКа за его неадекватные словесные пассажи или Тимошенко, этого любителя халявных американских внедорожников, отправил оправдываться и успокаивать народ?
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21.11.2022 12:26 Відповісти
Маленький малыш спрашивает отца..
Папа,а есть кто на Земле,кто хуже Гитлера?
Есть ..
И кто же этот негодяй?
Тот кто в телевизоре каждый раз орет.,мы братский народ,и уничтожает его...
Папа,так это Путлер...
Да сынок,он ...
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21.11.2022 12:28 Відповісти
От слово ''сподіваємося'' все пояснює
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21.11.2022 12:29 Відповісти
Ну хоть честно.
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21.11.2022 13:15 Відповісти
Вспомнилась блокада чЛенинграда типа 900 дней и ночей не Жрамши не пивши .,без воды и света стояли насмерть мавзолейные рептилоиды Сралина...🤣
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21.11.2022 12:34 Відповісти
І долару по 45 не буде. І війни не буде. І можна буде спокійно смажити шашлики.

тимошенко кинувся виправляти косяки тимченка. Але хто краще розуміється на енергетиці - директор ДТЕК чи якесь куце чмо з квадратною головою, яке краде позашляховики з гумантіарки?

І так, тимченко дійсно порадив українцям виїжджати з країни.

Дивимося:

https://www.youtube.com/watch?v=f0dl6TN3Yzo
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21.11.2022 12:48 Відповісти
ГЕТьманчук круче Тимошенко...и начальника Запорожья Старуха. .не крадут гуманитарочки вагонами ж/д та фурами... чесні чуваки...😛🤣
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21.11.2022 12:54 Відповісти
Не треба нікуди виїзжати. В має всє пойдьом на шашликі.
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21.11.2022 14:05 Відповісти
якщо ОПа таке каже,то слід бути обережним-це,як з "шашликами"
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21.11.2022 15:08 Відповісти
🤮
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23.11.2022 11:56 Відповісти
 
 