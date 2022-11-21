ОП про необхідність евакуації через блекаут: Виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і стабілізуємо

Українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Влада впевнена, що повного блекауту в Україні не буде.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я хотів би відразу всіх заспокоїти - виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо", - зазначив він.

Тимошенко наголосив, що в Україні працюють ДСНС та місцева влада, щоб розгорнути у регіонах пункти обігріву. Енергетики своєю чергою намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.

"Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому разі ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо", - додав заступник голови ОП.

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