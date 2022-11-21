ОП про необхідність евакуації через блекаут: Виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і стабілізуємо
Українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Влада впевнена, що повного блекауту в Україні не буде.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я хотів би відразу всіх заспокоїти - виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо", - зазначив він.
Тимошенко наголосив, що в Україні працюють ДСНС та місцева влада, щоб розгорнути у регіонах пункти обігріву. Енергетики своєю чергою намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.
"Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому разі ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо", - додав заступник голови ОП.
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Все рівно всі рішення в країні приймає завхоз та його секретарки-радниці.
- якщо відремонтують, то це заслуга ОП, якщо ні - то винні лише раптові обстріли інфраструктури (ага, ніби літом не було ясно, що кацапи почнуть обстрілювати в холод);
- нікуди їхати не треба: якщо буде блекаут, то хай українці самі розберуться, як вижити; а якщо не буде блекауту - то це заслуга ОП (на кілька кроків вперед думають).
Папа,а есть кто на Земле,кто хуже Гитлера?
Есть ..
И кто же этот негодяй?
Тот кто в телевизоре каждый раз орет.,мы братский народ,и уничтожает его...
Папа,так это Путлер...
Да сынок,он ...
тимошенко кинувся виправляти косяки тимченка. Але хто краще розуміється на енергетиці - директор ДТЕК чи якесь куце чмо з квадратною головою, яке краде позашляховики з гумантіарки?
І так, тимченко дійсно порадив українцям виїжджати з країни.
Дивимося:
https://www.youtube.com/watch?v=f0dl6TN3Yzo