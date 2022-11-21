УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13137 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
198 1

У Вишгородському районі Київщини тривають навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА

сапер

Сьогодні, 21 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.

"У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим у громадах району можливо чути звуки вибухів.

Зберігаємо спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Києві та області запровадили аварійні відключення світла

Автор: 

вибух (4525) Київська область (4098) навчання (592) сапер (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навчання Карле , учбові міни вибухають
показати весь коментар
21.11.2022 13:28 Відповісти
 
 