Понад тисячу томів "справ Майдану" евакуювали з Офісу генпрокурора 24 лютого, - прокурор Донський

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України понад тисячу томів "справ Майдану" було евакуйовано з Офісу Генерального прокурора.

Про це в ефірі "Українського Радіо" розповів керівник департаменту "справ Майдану" в Офісі генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.

"Є момент, який показує ставлення керівництва держави до "справ Майдану". Коли 24 лютого розпочалась війна Російської Федерації проти України, в Офісі Генерального прокурора від самого ранку була нарада. І Генеральний прокурор наголосила, що структура має працювати, і щоб не відбувалось в країні та Києві, всі мають залишатися на місцях. Так було, але за 3 години куруючий заступник Генерального прокурора мені зателефонував і сказав, що потрібно забезпечити евакуацію "справ Майдану". Тоді більше тисячі томів, які були у прокурорів, були завантажені у відповідний транспорт і вивезені в безпечне місце", - зазначив він.

Він також зауважив, що справи вже було повернуто до Києва і розслідування продовжилися.

"Часто розставляються акценти, що ніби "справи Майдану" нині відійшли на другий план. Але цей конкретний випадок показує, що справи досі залишаються в основних пріоритетах. Тож я не бачу моментів, які б суттєво перешкоджали їх розслідуванню", - додав Донський.

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