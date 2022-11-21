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Новини Війна
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Понад тисячу томів "справ Майдану" евакуювали з Офісу генпрокурора 24 лютого, - прокурор Донський

майдан,беркут

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України понад тисячу томів "справ Майдану" було евакуйовано з Офісу Генерального прокурора.

Про це в ефірі "Українського Радіо" розповів керівник департаменту "справ Майдану" в Офісі генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.

"Є момент, який показує ставлення керівництва держави до "справ Майдану". Коли 24 лютого розпочалась війна Російської Федерації проти України, в Офісі Генерального прокурора від самого ранку була нарада. І Генеральний прокурор наголосила, що структура має працювати, і щоб не відбувалось в країні та Києві, всі мають залишатися на місцях. Так було, але за 3 години куруючий заступник Генерального прокурора мені зателефонував і сказав, що потрібно забезпечити евакуацію "справ Майдану". Тоді більше тисячі томів, які були у прокурорів, були завантажені у відповідний транспорт і вивезені в безпечне місце", - зазначив він.

Він також зауважив, що справи вже було повернуто до Києва і розслідування продовжилися.

"Часто розставляються акценти, що ніби "справи Майдану" нині відійшли на другий план. Але цей конкретний випадок показує, що справи досі залишаються в основних пріоритетах. Тож я не бачу моментів, які б суттєво перешкоджали їх розслідуванню", - додав Донський.

Читайте: Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідуються та розглядаються у судах, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

злочини проти Майдану (309) Донський Олексій (28) Офіс Генпрокурора (3282)


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@EuroMaydan

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В Черкасах колишнього члена Партії регіонів та ОПЗЖ призначили заступником керівника військової адміністрації Черкаської області.

Тепер Олександр Шамрай в День Гідності і Свободи покладає квіти в пам'ять про тих, проти кого він боровся майже все життя.

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21.11.2022 13:13 Відповісти
Просто мізцеві князьки вирішили, що заради якихось локальних політичних альянсів можна закрити очі на темне минуле союзника. Так і раніше робились. Кримінальні авторитети досить масово присутні в керівництві політичних партій. А колаборант чим гірше за кримінального злочинця?

Навіть церква такими речами грішить. Он ПЦУ нагородила своїм орденом кримінального авторитета Наріка. А про УПЦ МП й говорити нічого. Це філія ФСБ яка відкрито діє в Україні. І купа наділених владою довбоклюїв її захищають. Найсмішніше, що якби сюди прийшла Росія, більшість авторитетних прихожан УПЦ МП втратили б свою владу, і УПЦ МП на них було б пофіг. Але вони, схоже, цього просто не розуміють.
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21.11.2022 14:10 Відповісти
тееекс муйня намічається..майдан згадали..

ща Гонгадзе..Шеремет..Макар..

зелені одвічно все це роздмухують, щоб від свого відволікати
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21.11.2022 13:17 Відповісти

- Чому ніхто не сидить за Маріуполь та Херсон?
- Чому через 8 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
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21.11.2022 13:19 Відповісти
Бо прибічники януковича якраз при владі.
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21.11.2022 17:46 Відповісти
татаров проводить розслідування як і до майдану
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21.11.2022 13:56 Відповісти
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
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21.11.2022 17:47 Відповісти
Евакуювали до Росії ?
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21.11.2022 18:19 Відповісти
 
 