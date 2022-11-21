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Новини Війна
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Росія використає білоруські ракети С-300 не для масованого удару, - Повітряні сили

рф,с300

У Повітряних силах Збройних Сил України підтвердили передачу Білоруссю Росії 100 ракет С-300, але не вважають, що з їхньою допомогою російські окупанти готуються найближчими днями завдати масованого ракетного удару по Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Ігнат пояснив, що Росія використовує зенітні ракети С-300 для постійного терору проти мирного населення. Ці ракети призначені для ураження повітряних цілей, їхня бойова частина наповнена тисячами маленьких елементів, що уражають, для руйнування фюзеляжу літака. Росія б'є ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі, і всі ці уражаючі елементи летять по цивільному населенню.

"Такі ракети Білорусь передає Росії", - сказав речник Повітряних сил.

За його словами, ця передача не означає, що Росія готується до масованого обстрілу найближчими днями.

"Ми говоримо про масовані обстріли, якщо це масований обстріл з літаків стратегічної авіації, "Калібрами" або "Іскандерами". Це ракети, якими вони б'ють по критичній інфраструктурі", – пояснив Ігнат.

Читайте: НАТО має звертати більше уваги на "фактор Білорусі" у війні РФ проти України, - президент Литви Науседа

Автор: 

Білорусь (7969) ракети (4075) росія (66104) Повітряні сили (2771)


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Топ коментарі
+20
Такое ощущение что наша власть постоянно выгораживает ********** и делает вид что ничего не произошло и ********** не нападала на Украину. Можно подумать ети ракеты как и сотни тысяч снарядов которые ********* передала рашке будут спрятаны на росийских складах и не будут использоваться. Все ети ракеты так или иначе упадут на наши города. Лучше бы вы уничтожили склад етих ракет и не нужно было бы думать когда они упадут на наши головы
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21.11.2022 13:36 Відповісти
+8
а хто здав лукашенке підготовлену операцію =вагнергейт=, тільки по белорусії = бах=,і за годину інформація про владні витівки буде розтиражована.
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21.11.2022 14:01 Відповісти
+3
Ukraine Weapons Tracker



Теперь стало известно, что Великобритания поставляет ВСУ не только старые ракеты Brimstone 1, но и современные ракеты Brimstone 2 Dual Mode 🇬🇧.

Эта модель имеет значительно большую максимальную дальность (заявлено "увеличение более чем на 200%"), а также улучшенный искатель, программное обеспечение и конструкцию планера.

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21.11.2022 13:48 Відповісти
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Такое ощущение что наша власть постоянно выгораживает ********** и делает вид что ничего не произошло и ********** не нападала на Украину. Можно подумать ети ракеты как и сотни тысяч снарядов которые ********* передала рашке будут спрятаны на росийских складах и не будут использоваться. Все ети ракеты так или иначе упадут на наши города. Лучше бы вы уничтожили склад етих ракет и не нужно было бы думать когда они упадут на наши головы
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21.11.2022 13:36 Відповісти
Ага і на Польщу
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21.11.2022 13:37 Відповісти
Дякую - дуже порадував. ""Ми тебе вб'ємо, але не одразу й не боляче"...
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21.11.2022 13:38 Відповісти
Дусик давай вставай з дивана йди на передову на донецький напрямок і переставай нити
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21.11.2022 20:33 Відповісти
Ukraine Weapons Tracker



Теперь стало известно, что Великобритания поставляет ВСУ не только старые ракеты Brimstone 1, но и современные ракеты Brimstone 2 Dual Mode 🇬🇧.

Эта модель имеет значительно большую максимальную дальность (заявлено "увеличение более чем на 200%"), а также улучшенный искатель, программное обеспечение и конструкцию планера.

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21.11.2022 13:48 Відповісти
а хто здав лукашенке підготовлену операцію =вагнергейт=, тільки по белорусії = бах=,і за годину інформація про владні витівки буде розтиражована.
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21.11.2022 14:01 Відповісти
хаймарси наче мають дістати, сподіваюсь наші не будуть чекати поки бульбастан запустить в нас ракети
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21.11.2022 14:02 Відповісти
Після війни Україна має не визнавати жодне керівництво Білорусі, допоки вони не видадуть нам воєнних злочинців, список яких потрибно складати вже з лютого, починаючи з бульбофюрера.
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21.11.2022 14:07 Відповісти
яке там керівництво після війни? вони повтікали за кордон..
замість очолити протести в 2020 році,повтікали. спасаючи свої зади.
а шо вони тепер можуть? киздякати-як ціхановська яка казала шо спасла Київ
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21.11.2022 14:15 Відповісти
яка хафіґ білорусь? білоруси нехай піднімуть голову і глянуть який прапор над ними і герб
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21.11.2022 14:10 Відповісти
над ними білоруський прапор і герб. А що?
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21.11.2022 15:44 Відповісти
Білорусь ворог який надає ракети для масових вбивств Українців і незрозуміло чому гнат іх вигороджує.
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21.11.2022 14:17 Відповісти
Ти дятел по ходу ,а не соловей ,він нікого не вигороджував, ти зрозумів ботяра ,пішов за кораблем худоба
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21.11.2022 20:50 Відповісти
Гадання на курячих кістках, десь так.
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21.11.2022 16:13 Відповісти
На жаль, - на людських...
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29.11.2022 23:34 Відповісти
 
 