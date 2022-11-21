Росія використає білоруські ракети С-300 не для масованого удару, - Повітряні сили

У Повітряних силах Збройних Сил України підтвердили передачу Білоруссю Росії 100 ракет С-300, але не вважають, що з їхньою допомогою російські окупанти готуються найближчими днями завдати масованого ракетного удару по Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Ігнат пояснив, що Росія використовує зенітні ракети С-300 для постійного терору проти мирного населення. Ці ракети призначені для ураження повітряних цілей, їхня бойова частина наповнена тисячами маленьких елементів, що уражають, для руйнування фюзеляжу літака. Росія б'є ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі, і всі ці уражаючі елементи летять по цивільному населенню.

"Такі ракети Білорусь передає Росії", - сказав речник Повітряних сил.

За його словами, ця передача не означає, що Росія готується до масованого обстрілу найближчими днями.

"Ми говоримо про масовані обстріли, якщо це масований обстріл з літаків стратегічної авіації, "Калібрами" або "Іскандерами". Це ракети, якими вони б'ють по критичній інфраструктурі", – пояснив Ігнат.

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