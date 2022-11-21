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Будівля СБУ у Херсоні може бути підірвана через неможливість провести її повне розмінування, - Хлань

сбу

Будівля Служби безпеки України в Херсоні може бути підірвана через неможливість провести її повне розмінування.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все ж таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", - сказав він.

За словами депутата, російські окупанти залишили у приміщенні СБУ таку кількість мін, що немає можливості провести його повне розмінування.

Читайте: Вночі зафіксовано потужний приліт по окупантах у Чаплинці, - Хлань

Автор: 

СБУ (12984) Херсон (3444) Хлань Сергій (119)


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Топ коментарі
+14
разом з документами? щоб "кінці у воду"?
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21.11.2022 13:48 Відповісти
+12
Щоб списки зрадників з спецслужб знищити швидше, яке там надскладне мінування- пару розтяжок?
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21.11.2022 13:42 Відповісти
+8
Ну конечно. Хотя там и без документов все очевидно и доказуемо
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21.11.2022 13:52 Відповісти
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Щоб списки зрадників з спецслужб знищити швидше, яке там надскладне мінування- пару розтяжок?
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21.11.2022 13:42 Відповісти
слышал про сву, которые невозможно обезвредить?
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21.11.2022 13:56 Відповісти
Розмінувати можна все, але це реально довго і дорого, але дешевше ніж нова будівля.
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21.11.2022 14:36 Відповісти
разом з документами? щоб "кінці у воду"?
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21.11.2022 13:48 Відповісти
Ну конечно. Хотя там и без документов все очевидно и доказуемо
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21.11.2022 13:52 Відповісти
Документи вивезли до 24.02. То про людей (музеї та ін.) «забули»
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21.11.2022 14:57 Відповісти
с документами? да уж... все як завжди
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21.11.2022 13:55 Відповісти
Вава зуб давав що все відбудує, а документів там давно вже нема. Чи ви думаєте що рашисти там їх залишили?
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21.11.2022 14:04 Відповісти
СБУ, прокуратура вивозили/переховали документи до 24.02.
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21.11.2022 14:58 Відповісти
До визволення Херсону розслідування про зраду було "не на часі".
А після визволення Херсону і підриву будівлі СБУ вже розслідувати буде нічого.
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21.11.2022 14:06 Відповісти
Залишилось дочекатись, коли Садохін знову очолить Херсонське УСБУ...
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21.11.2022 14:09 Відповісти
пару дешовых лимонок времен войны отцепить не могут..камазом дернул пыхнула питарда и штукатурь стенки снова....
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21.11.2022 14:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tdOskrv5AVc мєня тєрзают смутниє сомнєнія ....
..навіть підірване однаково треба розміновувати - не факт, що усе здетонує від підриву
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21.11.2022 14:15 Відповісти
бо там э докази того, за чим наказом і хто здавав Херсон

хоча сама інформація вже й так всім відома
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21.11.2022 14:17 Відповісти
А с помощью роботов никак?
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21.11.2022 14:40 Відповісти
Там же купа зрадників, а кому потрібні компромати.
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21.11.2022 14:42 Відповісти
Оце так ідея комусь прийшла в голову, ніхто до такого і додуматись не зміг.
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21.11.2022 14:43 Відповісти
Будівлю областної МВС нашвидкоруч підірвали в перші дні, зараз будівлю СБУ. Докази знищують, зрадники на своїх посадах радіють.
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21.11.2022 16:14 Відповісти
Хто дає згоду на підрив обласних МВС та СБУ? Зе?
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21.11.2022 16:15 Відповісти
Там якесь неймовірно складне замінування? Навіщо такий поспіх? Може запросити міжнародних експертів з розмінування? Дві найважливіші обласні установи підривають, докази зради знищують. Херсонці не дайте підірвати СБУ!
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21.11.2022 16:21 Відповісти
Це сімволічно - СБУ та НП (будинки) знищують.
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21.11.2022 16:34 Відповісти
Коментують сапери міжнародного рівня. Можливо цих фахівців послати на розмінування?
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21.11.2022 18:11 Відповісти
 
 