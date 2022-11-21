Будівля СБУ у Херсоні може бути підірвана через неможливість провести її повне розмінування, - Хлань
Будівля Служби безпеки України в Херсоні може бути підірвана через неможливість провести її повне розмінування.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все ж таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", - сказав він.
За словами депутата, російські окупанти залишили у приміщенні СБУ таку кількість мін, що немає можливості провести його повне розмінування.
Топ коментарі
+14 kelt kant
показати весь коментар21.11.2022 13:48 Відповісти Посилання
+12 Nestor Nen
показати весь коментар21.11.2022 13:42 Відповісти Посилання
+8 Серж Пир
показати весь коментар21.11.2022 13:52 Відповісти Посилання
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А після визволення Херсону і підриву будівлі СБУ вже розслідувати буде нічого.
..навіть підірване однаково треба розміновувати - не факт, що усе здетонує від підриву
хоча сама інформація вже й так всім відома