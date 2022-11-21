Будівля СБУ у Херсоні може бути підірвана через неможливість провести її повне розмінування, - Хлань

Будівля Служби безпеки України в Херсоні може бути підірвана через неможливість провести її повне розмінування.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все ж таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", - сказав він.

За словами депутата, російські окупанти залишили у приміщенні СБУ таку кількість мін, що немає можливості провести його повне розмінування.

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