Сподіваюся, що різні необдумані рішення не зруйнують польсько-українські стосунки, - речник МЗС Ясіна

У Польщі сподіваються, що різноманітні необдумані рішення з обох сторін не призведуть до руйнування стосунків України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство преси, інформує Цензор.НЕТ

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи вибух ракети у в селі Пшеводув, зазначив, що по Польщі вдарила російська, а не українська ракета. При цьому президент Польщі Анджей Дуда припустив, що ракета могла належати українським силам ППО, які захищали територію від ударів росіян.

"Була домовленість між різними польськими та українськими інстанціями. Приїхали українські експерти. Зараз подивимося, як буде їхнє спілкування", - сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

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Він закликав цінувати стосунки між нашими країнами.

"Але давайте справді пам’ятати, яким великим скарбом є польсько-українські стосунки, що нам знову пощастило в нещасті, що нам вдалося виправити ситуацію за ці кілька місяців, хоча є ще багато питань, багато речей між нашими суспільствами", - додав він.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

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