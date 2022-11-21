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Новини Агресія Росії проти України
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Сподіваюся, що різні необдумані рішення не зруйнують польсько-українські стосунки, - речник МЗС Ясіна

ракета,польща

У Польщі сподіваються, що різноманітні необдумані рішення з обох сторін не призведуть до руйнування стосунків України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство преси, інформує Цензор.НЕТ 

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи вибух ракети у в селі Пшеводув, зазначив, що по Польщі вдарила російська, а не українська ракета. При цьому президент Польщі Анджей Дуда припустив, що ракета могла належати українським силам ППО, які захищали територію від ударів росіян.

"Була домовленість між різними польськими та українськими інстанціями. Приїхали українські експерти. Зараз подивимося, як буде їхнє спілкування", - сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

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Він закликав цінувати стосунки між нашими країнами.

"Але давайте справді пам’ятати, яким великим скарбом є польсько-українські стосунки, що нам знову пощастило в нещасті, що нам вдалося виправити ситуацію за ці кілька місяців, хоча є ще багато питань, багато речей між нашими суспільствами", - додав він.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

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Автор: 

Польща (8632) ракети (4075) Україна (5968)


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Топ коментарі
+10
Прежде всего нужно заткнуть рот "величайшему" и его холуям типа Подоляка и Тищенко.
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21.11.2022 14:20 Відповісти
+7
Просто извиниться этому дебилу гонор не позволяет. Зазвездило оно, недонаполеон хренов.
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21.11.2022 14:22 Відповісти
+6
Зараз їм мельник "педалі розведе"!
Ще найближчі союзники й винними в усьому стануть! На німцях він вже добре натренувався!
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21.11.2022 14:25 Відповісти
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Клоун сказав що це не наша ракета, значить не наша і крапка.
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21.11.2022 14:07 Відповісти
Просто извиниться этому дебилу гонор не позволяет. Зазвездило оно, недонаполеон хренов.
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21.11.2022 14:22 Відповісти
Прежде всего нужно заткнуть рот "величайшему" и его холуям типа Подоляка и Тищенко.
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21.11.2022 14:20 Відповісти
Зараз їм мельник "педалі розведе"!
Ще найближчі союзники й винними в усьому стануть! На німцях він вже добре натренувався!
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21.11.2022 14:25 Відповісти
Відпочиньте, ГНИДИ українські....
Сподіваюся всі розуміють, що немає жодних питань, які б ми не могли вирішити з нашими партнерами, просто інколи потрібно все-таки, рахуватися, і домовлятися всім разом.....
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21.11.2022 14:29 Відповісти
Українські гниди заполонили українську владу, аж до вищих щаблів влади. А деякі з них навіть повилуплювалися в московських вошей, як у тому ж Херсоні.
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21.11.2022 14:37 Відповісти
Вже відкритим текстом - «не суйте носа не у свою справу…»
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21.11.2022 14:52 Відповісти
Так тому що Україну не звинувачують в будь якому випадку, про що були відповідні заяви.
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21.11.2022 14:53 Відповісти
У Буби стовідсоткова інфа про ракети. Йому агент Козирь особисто повідомив. Без цієї тварини цей скандал не обійшовся.
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21.11.2022 14:59 Відповісти
"Але давайте справді пам'ятати, яким великим скарбом є польсько-українські стосунки, що нам знову пощастило в нещасті, що нам вдалося виправити ситуацію за ці кілька місяців, хоча є ще багато питань, і одне із них- Чому прокуратура Польщі відмовила українським експертам брати участь в розслідуванні цього випадку???Мабуть саме тому, що пшеківська прокуратура вже має доказову базу про те,що ракета була рашистською і щоб "відбілити " рашиста заборонила українським війсковим спеціалістам брати участь в розслідуванні ракетного падіння на території Польщі.
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21.11.2022 15:10 Відповісти
Якщо це українська ракета була системи ППО, то ми повинні після розслідування відповідати згідно норм міжнародного права, які враховують, що ракета впала випадково, під час відбиття атаки російських військ. Збитки і компенсації сім'ям загиблих повинні бути компенсовані також згідно норм міжнародного права після рішення міжнародного трибуналу над росією.
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21.11.2022 15:29 Відповісти
Блазень СКАЗАВ ПРАВДУ--ЦЕ була НЕ НАША РАКЕТА! Це була ракета кацапська! І летіла вона в сторону ВАРШАВИ! ПРОСТО ППО Польщі і НАТО її ПРОГАВИЛИ! Це зараз вони вже підтягують ППО до границі з Україною, а ВЧОРА ТАМ БУЛО БЕЗ ППО ПОЛЬЩІ І НАТО! Іншими словами кацапська РАКЕТА ПРОСТО ЛЕТІЛА СОБІ В СТОРОНУ ВАРШАВИ, а наші ППО просто її підбили і ракета кацапська ПРОСТО ЩЕ ПРОЛЕТІЛА 7 км на територію Польщі і вже там вибухнула вдарившись об землю!!!!!!!!! Не знаю чи знали про цей прокол поляки, але американці вже точно знали!Не дуже велика відстань, нульові втрати -- що там двійко поляків!--надавили на ДУДУ, і списали на Україну! Ми ж вас підтримуємо! На війні все може бути! А блазня НЕ ПОІНФОРМУВАЛИ-- бо там куча всяких там єрмаків-- все зразу кацам зілльють! Був би Порошенко ПРЕЗИДЕНТ-- йому би Байден позвонив і все пояснив, що за двох поляків НАТО ВІЙНУ НЕ ПОЧИНАЮТЬ!
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21.11.2022 17:45 Відповісти
 
 