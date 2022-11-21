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Новини Допомога Україні
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Люксембург розглядає можливість надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, дрони і бронемашини

люксембург

Від початку повномасштабної війни Люксембург надав Україні матеріальну підтримку та зброю на суму близько 77 мільйонів євро. Зараз розглядається можливість надання боєприпасів, дронів і бронемашин

Про це заявив національний директор із питань озброєння та координатор військової допомоги Люксембургу полковник Гай Гоффманн на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В нас дуже невеликі збройні сили, і ми виходимо з власної спроможності підтримати Україну. Від початку повномасштабної війни в Україні Люксембург надав Києву матеріальну підтримку та зброю на суму близько 77 мільйонів євро. Наразі ми розглядаємо можливість надіслати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також дрони й бронемашини", - сказав Гоффман.

Він також пояснив надання Україні 3D-сканерів. Гоффман зазначив, що ця ініціатива виходила від Офісу Генерального прокурора України.

"Ми отримали запит від Генпрокурора України з питанням, чи міг би Люксембург допомогти з наданням цього обладнання. Ми підтримували ЗСУ різним обладнанням, але це також чудова нагода продемонструвати засудження воєнних злочинів і порушень гуманітарного права. Застосування цих 3D-сканерів допоможе швидше та ефективніше збирати докази воєнних злочинів", - зазначив національний директор із питань озброєння Люксембургу.

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Автор: 

зброя (7537) допомога (8450) Україна (5968) Люксембург (141)


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Топ коментарі
+14
Там того Люксембурга як пів Херсона а зброєю готові поділитися, браво!
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21.11.2022 14:26 Відповісти
+9
навіть Люксембург, який і на мапі то не кожен зможе знайти, допомагає. у Європі тільки ****** з ****** лишилися.
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21.11.2022 14:28 Відповісти
+6
Невеличка країна, але готова ділитися зброєю!
Дякуємо друзі!
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21.11.2022 14:30 Відповісти
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Не треба розгдядати, давайте зразу.
інакше Дмитро Медведев, придворный алкаш, будет у Вас на площади рыгать.
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21.11.2022 14:22 Відповісти
respect
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21.11.2022 14:26 Відповісти
Там того Люксембурга як пів Херсона а зброєю готові поділитися, браво!
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21.11.2022 14:26 Відповісти
воно таке мацюпусеньке .ледве на карті знайшов..
респект Люксембургу!
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21.11.2022 14:30 Відповісти
так, але бабла дохулиони!
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21.11.2022 18:27 Відповісти
навіть Люксембург, який і на мапі то не кожен зможе знайти, допомагає. у Європі тільки ****** з ****** лишилися.
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21.11.2022 14:28 Відповісти
Невеличка країна, але готова ділитися зброєю!
Дякуємо друзі!
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21.11.2022 14:30 Відповісти
Маленька країна з великим серцем!
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21.11.2022 14:31 Відповісти
і ********* грошима)))
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21.11.2022 19:19 Відповісти
Розумні, щей добрі. Аби не трусили фірми там зареєстровані
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21.11.2022 14:31 Відповісти
Дідько - країна площею як три Києва, і населенням трохи більше за Кривий Ріг, примудряється надавати таку допомогу!

Дякуємо, друзі!
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21.11.2022 16:28 Відповісти
 
 