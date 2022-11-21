Люксембург розглядає можливість надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, дрони і бронемашини

Від початку повномасштабної війни Люксембург надав Україні матеріальну підтримку та зброю на суму близько 77 мільйонів євро. Зараз розглядається можливість надання боєприпасів, дронів і бронемашин

Про це заявив національний директор із питань озброєння та координатор військової допомоги Люксембургу полковник Гай Гоффманн на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В нас дуже невеликі збройні сили, і ми виходимо з власної спроможності підтримати Україну. Від початку повномасштабної війни в Україні Люксембург надав Києву матеріальну підтримку та зброю на суму близько 77 мільйонів євро. Наразі ми розглядаємо можливість надіслати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також дрони й бронемашини", - сказав Гоффман.

Він також пояснив надання Україні 3D-сканерів. Гоффман зазначив, що ця ініціатива виходила від Офісу Генерального прокурора України.

"Ми отримали запит від Генпрокурора України з питанням, чи міг би Люксембург допомогти з наданням цього обладнання. Ми підтримували ЗСУ різним обладнанням, але це також чудова нагода продемонструвати засудження воєнних злочинів і порушень гуманітарного права. Застосування цих 3D-сканерів допоможе швидше та ефективніше збирати докази воєнних злочинів", - зазначив національний директор із питань озброєння Люксембургу.

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