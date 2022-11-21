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Новини Війна
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Це буде для нас дуже хорошою новиною, - Повітряні сили про заяву Ізраїлю щодо високоточної зброї для України

ізраїль,ппо

Якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння та дозволить країнам НАТО передавати нам зброю, що вироблена ізраїльськими компаніями, це буде дуже гарною новиною для нашої країни.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, що раніше Ізраїль заявив про готовність розпочати постачання озброєння Україні, якщо Росія отримає іранські балістичні ракети.

При цьому Ігнат вважає, що РФ поки не отримала ракети від Ірану.

"Не все так просто в самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході", - сказав він.

Речник Повітряних сил також висловився з приводу заяви Ізраїлю.

"Якщо країни НАТО отримають вже від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тої продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мова йде про місяці, - Ігнат про терміни запуску заводу з виробництва в Росії іранських дронів

За його словами, Ізраїль має широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї та технологічного озброєння.

"Не варто анонсувати, що там до чого. Певне коло людей знає, про що там говорити можна. Нам треба готуватися до всього", - додав він.

Автор: 

Ізраїль (1660) НАТО (6557) зброя (7537) Повітряні сили (2771) Ігнат Юрій (809)


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Топ коментарі
+6
Что вы имеете ввиду под хорошей новостью? Что кремлевский режим нас будет обстреливать иранскими ракетами и Израиль тогда нам что то капнет в виде защитного вооружения? Нам нужно оружие аналогичное тому чем рашисты обстреливают нас. Только защищаясь мы войну не выиграем.
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21.11.2022 14:27 Відповісти
+3
Та покупайте самолёты у Шведов .....Шведские истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen а то сопли жуёте.
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21.11.2022 14:23 Відповісти
+2
Така тенденція, що всі заяви та віслови з "Є*анутого телемарофону" завжди виявляються, як мінімум, суперечливими, або ж навіть відверто брехливими ! Таке відчуття, що з респондентів цього лайно-канлу підписку беруть, що брехати тре побільше, бо не пусттять в ефір..
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21.11.2022 14:42 Відповісти
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Та покупайте самолёты у Шведов .....Шведские истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen а то сопли жуёте.
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21.11.2022 14:23 Відповісти
Израиль обещал, что если…

А если не белеть этого «если»?!
Тогда опять «нейтралитет»?

Обещать не значит жениться.

Походе, что это просто политические заявления Израиля для России..
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21.11.2022 15:05 Відповісти
Что вы имеете ввиду под хорошей новостью? Что кремлевский режим нас будет обстреливать иранскими ракетами и Израиль тогда нам что то капнет в виде защитного вооружения? Нам нужно оружие аналогичное тому чем рашисты обстреливают нас. Только защищаясь мы войну не выиграем.
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21.11.2022 14:27 Відповісти
💯
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21.11.2022 14:29 Відповісти
Такое никто не даст, надо самим производить. На территории Польши
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21.11.2022 22:56 Відповісти
Ключове слово якщо або можливо. А якщо не дадуть?
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21.11.2022 14:37 Відповісти
Така тенденція, що всі заяви та віслови з "Є*анутого телемарофону" завжди виявляються, як мінімум, суперечливими, або ж навіть відверто брехливими ! Таке відчуття, що з респондентів цього лайно-канлу підписку беруть, що брехати тре побільше, бо не пусттять в ефір..
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21.11.2022 14:42 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

А може,як із цигарками з конфіскату,провести опитування,хто донтатив із Тві на останній "проект" патріотів-шахраїв?Чи,може,хтось вніс кеш з Великого крадівництва?
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21.11.2022 14:44 Відповісти
Вперёд наука!

Не надо уши развешивать и доверять краснобаям- телегероям с пониженной социальной ответственностью…
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21.11.2022 15:09 Відповісти
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21.11.2022 16:15 Відповісти
Є ще дуже гарний варіант для Ізраїлю - розхерачити Іран з усіма його ядерними об'єктами.
Тоді бородатим буде точно не до України та росії.
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21.11.2022 18:12 Відповісти
Уявляю що творилось би на телезеляфоні якби ізраіль передав хоча б один патрон для ЗСУ.Але для них складно дозволити передачу ізраільської зброї для ЗСУ іншим країнам,тим більше нереально отримати зброю від самого ізраілю.Непотрібно очікувати від євреїв допомоги...і непотрібно у них щось випрошувати.
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21.11.2022 21:57 Відповісти
 
 