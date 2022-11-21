Литва не може передати Україні системи NASAMS, але надасть снаряди для САУ PzH 2000

Литва не зможе передати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS, але надасть снаряди для самохідних артилерійських установок PzH 2000.

Про це повідомили міністр оборони країни Арвідас Анушаускас та голова Комітету національної безпеки і оборони Сейму Лаурінас Касчюнас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Анушаускаса, Литва продовжуватиме підтримувати Україну у військовій та інших сферах – було ухвалено рішення продовжити надавати необхідні боєприпаси.

Він зазначив, що країна планує придбати зенітно-ракетні комплекси середньої дальності та прискорити процес закупівлі.

Глава литовського міноборони не пояснив, чому Литва не може надати Україні наявні системи NASAMS, але наголосив, що "ухвалено рішення про додаткову підтримку".

Касчюнас повідомив, що Україна отримає боєприпаси до німецької САУ Panzerhaubitze 2000.

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