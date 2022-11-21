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Новини Війна
6 022 18

Литва не може передати Україні системи NASAMS, але надасть снаряди для САУ PzH 2000

pzh

Литва не зможе передати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS, але надасть снаряди для самохідних артилерійських установок PzH 2000.

Про це повідомили міністр оборони країни Арвідас Анушаускас та голова Комітету національної безпеки і оборони Сейму Лаурінас Касчюнас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Анушаускаса, Литва продовжуватиме підтримувати Україну у військовій та інших сферах – було ухвалено рішення продовжити надавати необхідні боєприпаси.

Він зазначив, що країна планує придбати зенітно-ракетні комплекси середньої дальності та прискорити процес закупівлі.

Глава литовського міноборони не пояснив, чому Литва не може надати Україні наявні системи NASAMS, але наголосив, що "ухвалено рішення про додаткову підтримку".

Касчюнас повідомив, що Україна отримає боєприпаси до німецької САУ Panzerhaubitze 2000.

Читайте: Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами

Автор: 

Литва (2453) зброя (7537) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+8
Маленька країна з великим сердцем!
Шана і подяка литовцям від українцям.

Після війни знову поїду у Вільнюс.
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21.11.2022 15:52 Відповісти
+7
Думаю, не передадуть. Бо вони самі їх не виготовляють. А з кацапами межують. І ті, що в них є, думаю, їх декілька, менше дп'яти, потрібні їм самим.
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21.11.2022 14:42 Відповісти
+4
LItva nedavno M113 vyslali 12 stuk,vsego ix uze 62 otpravila Ukraine.Tut eti s minomiotami 120 mm finskimi
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21.11.2022 16:27 Відповісти
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значить передадуть "тихо"
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21.11.2022 14:33 Відповісти
Може бути,бо тут хтось когось передрукував і не знаєш чи правда.
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21.11.2022 14:40 Відповісти
Думаю, не передадуть. Бо вони самі їх не виготовляють. А з кацапами межують. І ті, що в них є, думаю, їх декілька, менше дп'яти, потрібні їм самим.
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21.11.2022 14:42 Відповісти
Читаю новини...Ізраїль надасть,якщо......Литва не може, Польща друкує розслідування з якихось сумнівних ресурсів. Не має віри інфоресурсам. Чекаємо на реальні новини
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21.11.2022 14:53 Відповісти
Литва не має спільного кордону із запоребриком, хіба що з Калінінградською областю.
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21.11.2022 16:38 Відповісти
Власне там і розміщені Іскандери. Як і у білорусії, яка де-іакто лягла під кацапів.
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21.11.2022 18:46 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/11/21/525101/ https://charter97.org/ru/news/2022/11/21/525101/

Здається Каспаров влучив у яблучко! Мають бути зруйновані військові та авіобази з яких ведеться вогонь по Україні. Й неважливо де вони знаходяться в Рабсії чи Білорусі.
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21.11.2022 14:34 Відповісти
Ще один "вумний кацап". ***** тільки і чекає, що ми вдаримо по території БРСР. Дуже йому треба перерізати шляхи постачання західної зброї через польський кордон. Або хоча б відтягнути наші ресурси з південно-східного фронту.
А ударів по військових базах русня не боїться. У них цих баз як гівна за банею. До більшості з яких ми і не дотягнемось навіть найдалекобійнішою зброєю, хіба що МБР.
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21.11.2022 14:56 Відповісти
Net , on "haroshi "ruski , jevo zadacha nedatj raspustitj rashku ! A astalnoie vsjo belii shum !
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21.11.2022 15:30 Відповісти
Та ні, він хоче "возглавіть россію" після *****. Тільки хто ж йому дасть.
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21.11.2022 15:34 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що Україну можна обстрілювати з-за кордону, а відповідь буде ескалацією? Тож, якщо я буду в твою родину стріляти з-за паркану ти будеш бігати по подвір'ю й чекати коли я перелізу до тебе?
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21.11.2022 18:20 Відповісти
Щоб керувати державою, треба дивитись на декілька кроків вперед.
Якщо б не сумнозвісні Мінські угоди, ми би отримали цю навалу ще у 2014 році, коли армії майже не було. А так, ковзаючись у мінському лайні вісім років, паралельно створили те військо, від якого русня отримує чортів.
Будь-який удар не по Рубльовці або кремлю ***** *****.
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22.11.2022 11:34 Відповісти
Не треба співати мені військових пісень! Якби у 14му дали наказ на супротив, то не було б захвату Донецького та Луганського плацдармів, не було б "безкровного" захвату Криму! Тому твоє не про державне, або стратегичне мисленя, це "аби не було війни"
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22.11.2022 18:02 Відповісти
Ага, скільки разів було "наступ в зоні АТО зупинений, тому що російські війська у бойових порядках просунулись впритул до державного кордону". Іловайськ був коли росія побачила реальну загрозу ЛДНР. І вдарила вже регулярними частинами. А чому були такі запеклі бої за ДАП і ЛАП, не здогадуєтесь? Воювати за Крим - ким? Тоді боєздатними були декілька тисяч людей, на танках навіть акумуляторів не було, волонтери возили. Тим часом вздовж кордонів було більше ста тисяч русні, яка була повністю готова до війни, тільки чекали наказу.
Ми навіть тепер, з західною допомогою, ледь долаємо орду, а тоді як було б?
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23.11.2022 10:07 Відповісти
а тепер хто ЩЕ стоїть біля кордону? Ядрєная бімба? Не сміши мої шкарпетки!
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23.11.2022 20:42 Відповісти
Маленька країна з великим сердцем!
Шана і подяка литовцям від українцям.

Після війни знову поїду у Вільнюс.
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21.11.2022 15:52 Відповісти
LItva nedavno M113 vyslali 12 stuk,vsego ix uze 62 otpravila Ukraine.Tut eti s minomiotami 120 mm finskimi
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21.11.2022 16:27 Відповісти
Дуже дякуємо!
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21.11.2022 21:48 Відповісти
 
 