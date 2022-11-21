Рашисти масово беруть у полон цивільних жителів Мелітополя та катують їх, - мер Федоров
Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі масово беруть у полон цивільних.
Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти продовжують масово брати в полон цивільних і чинять справжні звірства по відношенню до полонених", - наголосив очільник міста.
За повідомленнями мелітопольців, яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, в окупації:
- людей тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації;
- тортури електричним струмом - обов'язкове катування;
- полонених використовують як "учбові посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.
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Valter Valter
показати весь коментар21.11.2022 15:23 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Віктор Павленко
показати весь коментар21.11.2022 16:43 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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