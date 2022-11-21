Рашисти масово беруть у полон цивільних жителів Мелітополя та катують їх, - мер Федоров

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі масово беруть у полон цивільних.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують масово брати в полон цивільних і чинять справжні звірства по відношенню до полонених", - наголосив очільник міста.

За повідомленнями мелітопольців, яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, в окупації:



- людей тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації;

- тортури електричним струмом - обов'язкове катування;

- полонених використовують як "учбові посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще одну базу окупантів знищено у Мелітопольському районі, - мер Федоров