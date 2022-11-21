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Новини Війна
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Рашисти масово беруть у полон цивільних жителів Мелітополя та катують їх, - мер Федоров

окупанти,мелітополь,рашисти

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі масово беруть у полон цивільних.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують масово брати в полон цивільних і чинять справжні звірства по відношенню до полонених", - наголосив очільник міста.

За повідомленнями мелітопольців, яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, в окупації:

- людей тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації;
- тортури електричним струмом - обов'язкове катування;
- полонених використовують як "учбові посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

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Автор: 

Мелітополь (773) катування (611) Федоров Іван (651)


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Гражданских берут не в плен а в заложники. Потому что кремлевский режим- ето Террористическая организация
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21.11.2022 15:23 Відповісти
Підкажіть мені, а то я щось не пригадую 🥴, за кого ж це Мелітопіль голосував всі роки незалежності, можливо, я склерозний та щось забув!? (роісянє нам братья, нє то, чта біндєровци). Да?
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21.11.2022 16:43 Відповісти
 
 