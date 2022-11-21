ПРООН та Євросоюз оголосили про виділення 35 млн євро для відновлення постраждалих від війни громад України

Європейський Союз і Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) оголосили про додаткове виділення коштів у розмірі 35 мільйонів євро на реалізацію програми з підвищення стійкості та відновлення України.

Про це йдеться у заяві на сайті ПРООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Основною метою програми є підтримати Україну, яка чинить спротив повномасштабному вторгненню Росії, підтримуючи зусилля з раннього відновлення та реконструкції, наскільки дають змогу умови, та сприяючи швидкому поверненню до процесів розвитку для підтримки досягнення цілей сталого розвитку", - йдеться у повідомленні.

Голова Представництва ЄС в Україні Посол Матті Маасікас сказав, що цей новий внесок відповідає ключовим пріоритетам Програми ЄС з екстреної підтримки України й водночас сприятиме практичному втіленню низки реформ, які є передумовою вступу до ЄС, зокрема зміцнення верховенства права і підтримка структурних економічних реформ.

"У червні цього року ЄС надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. Цей внесок стане частиною заходів підтримки, що пришвидшить рух до ЄС, допомагаючи Україні надалі забезпечувати потреби населення, яке потерпає від російської агресії", - зазначив Маасікас.

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