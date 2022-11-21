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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ПРООН та Євросоюз оголосили про виділення 35 млн євро для відновлення постраждалих від війни громад України

донеччина,обстріл

Європейський Союз і Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) оголосили про додаткове виділення коштів у розмірі 35 мільйонів євро на реалізацію програми з підвищення стійкості та відновлення України.

Про це йдеться у заяві на сайті ПРООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Основною метою програми є підтримати Україну, яка чинить спротив повномасштабному вторгненню Росії, підтримуючи зусилля з раннього відновлення та реконструкції, наскільки дають змогу умови, та сприяючи швидкому поверненню до процесів розвитку для підтримки досягнення цілей сталого розвитку", - йдеться у повідомленні.

Голова Представництва ЄС в Україні Посол Матті Маасікас сказав, що цей новий внесок відповідає ключовим пріоритетам Програми ЄС з екстреної підтримки України й водночас сприятиме практичному втіленню низки реформ, які є передумовою вступу до ЄС, зокрема зміцнення верховенства права і підтримка структурних економічних реформ.

"У червні цього року ЄС надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. Цей внесок стане частиною заходів підтримки, що пришвидшить рух до ЄС, допомагаючи Україні надалі забезпечувати потреби населення, яке потерпає від російської агресії", - зазначив Маасікас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку війни Україна отримала 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, - Шмигаль

Автор: 

допомога (8450) Україна (5968) Євросоюз (13672) ПРООН (51)


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По 1 евро на лицо. Будем страну отстраивать.
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21.11.2022 15:13 Відповісти
"Постраждалий? Тримай 1 євро і ні в чому собі не відмовляй".
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21.11.2022 15:20 Відповісти
Yurii Mukhin

@mukhin_ua

·

https://twitter.com/mukhin_ua/status/1594454634768306177 15 ч

Онлайн-казино, яке перерахувало до Росії 3 мільярди, належить депутату від ОПЗЖ Михайлу Кошляку.
Михайло Кошляк, 17 листопада, став членом Національного олімпійського комітету (НОК).

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21.11.2022 15:23 Відповісти
не давайте живих грошей на рахунки
бо міністерство, комісії, підкомісії, з них отримають зарплати, надбавки та премії і людям не залишиться НІКУЯ!!!!
так як з нафтогазом...
за утворені за рік збитки в 57 мільярдів, виписали собі премій на 3 мільярди і зелена влада все це проковтнула,
вкрали гуманітарки на мільярди
проковтнула
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21.11.2022 18:19 Відповісти
 
 