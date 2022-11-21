ПРООН та Євросоюз оголосили про виділення 35 млн євро для відновлення постраждалих від війни громад України
Європейський Союз і Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) оголосили про додаткове виділення коштів у розмірі 35 мільйонів євро на реалізацію програми з підвищення стійкості та відновлення України.
Про це йдеться у заяві на сайті ПРООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Основною метою програми є підтримати Україну, яка чинить спротив повномасштабному вторгненню Росії, підтримуючи зусилля з раннього відновлення та реконструкції, наскільки дають змогу умови, та сприяючи швидкому поверненню до процесів розвитку для підтримки досягнення цілей сталого розвитку", - йдеться у повідомленні.
Голова Представництва ЄС в Україні Посол Матті Маасікас сказав, що цей новий внесок відповідає ключовим пріоритетам Програми ЄС з екстреної підтримки України й водночас сприятиме практичному втіленню низки реформ, які є передумовою вступу до ЄС, зокрема зміцнення верховенства права і підтримка структурних економічних реформ.
"У червні цього року ЄС надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. Цей внесок стане частиною заходів підтримки, що пришвидшить рух до ЄС, допомагаючи Україні надалі забезпечувати потреби населення, яке потерпає від російської агресії", - зазначив Маасікас.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@mukhin_ua
·
https://twitter.com/mukhin_ua/status/1594454634768306177 15 ч
Онлайн-казино, яке перерахувало до Росії 3 мільярди, належить депутату від ОПЗЖ Михайлу Кошляку.
Михайло Кошляк, 17 листопада, став членом Національного олімпійського комітету (НОК).
бо міністерство, комісії, підкомісії, з них отримають зарплати, надбавки та премії і людям не залишиться НІКУЯ!!!!
так як з нафтогазом...
за утворені за рік збитки в 57 мільярдів, виписали собі премій на 3 мільярди і зелена влада все це проковтнула,
вкрали гуманітарки на мільярди
проковтнула