У деокупованому Херсоні лишаються близько 80 тис. жителів. Більшість із них не хочуть евакуюватися, - Хлань
У визволеному Херсоні та населених пунктах на узбережжі правого берега Дніпра оголошена добровільна евакуація. Проте більшість людей відмовляються виїжджати.
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна депутат Херсонської облради повідомив Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди здебільшого не хочуть виїжджати з Херсона. Вони кажуть: "Ми тут пережили вісім з половиною місяців окупації, ми пережили рашистів. Ці труднощі, які є зараз, – це ніщо з огляду на те, що ми повернулися додому, що ми під контролем ЗСУ, під українським прапором", – розповів Хлань.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vsbu vsbu
показати весь коментар21.11.2022 15:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Elvis2
показати весь коментар21.11.2022 16:08 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль