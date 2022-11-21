У деокупованому Херсоні лишаються близько 80 тис. жителів. Більшість із них не хочуть евакуюватися, - Хлань

У визволеному Херсоні та населених пунктах на узбережжі правого берега Дніпра оголошена добровільна евакуація. Проте більшість людей відмовляються виїжджати.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна депутат Херсонської облради повідомив Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди здебільшого не хочуть виїжджати з Херсона. Вони кажуть: "Ми тут пережили вісім з половиною місяців окупації, ми пережили рашистів. Ці труднощі, які є зараз, – це ніщо з огляду на те, що ми повернулися додому, що ми під контролем ЗСУ, під українським прапором", – розповів Хлань.

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