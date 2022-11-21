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Новини Агресія Росії проти України
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У деокупованому Херсоні лишаються близько 80 тис. жителів. Більшість із них не хочуть евакуюватися, - Хлань

херсон

У визволеному Херсоні та населених пунктах на узбережжі правого берега Дніпра оголошена добровільна евакуація. Проте більшість людей відмовляються виїжджати.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна депутат Херсонської облради повідомив Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

"Люди здебільшого не хочуть виїжджати з Херсона. Вони кажуть: "Ми тут пережили вісім з половиною місяців окупації, ми пережили рашистів. Ці труднощі, які є зараз, – це ніщо з огляду на те, що ми повернулися додому, що ми під контролем ЗСУ, під українським прапором", – розповів Хлань. 

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Автор: 

Херсон (3444) евакуація (2343) деокупація (950) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5887)


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Правильно люди й кажуть...у вас на стаціонар нема е/ен і газу, а на евакуацію треба більше, хто це забезпечить, той що на Тахо їздить???
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21.11.2022 15:36 Відповісти
Треба фронт відтягнути хоча б до Криму, у крайньому разі зробити вогняний тотальний контроль до перешийка для любоої вантажівки чи навіть одиночного орка, бо андрофагі обстрілами та ракетами і дронами весь Херсон розвалять, а у людей і так ад.
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21.11.2022 16:08 Відповісти
 
 