Зеленський розповів, як схилити РФ до української "формули миру": Слід забезпечити Україну достатньою кількістю систем ППО та ПРО
Україну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем протиповітряної оборони для того, щоб схилити Росію до ухвалення "формули миру".
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що якщо Україна отримає повний захист неба, то це унеможливить терористичний задум Росії.
"Коли російські ракети, іранські дрони та інші знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішеней, Росії доведеться робити те, що потрібно нам з вами. А саме - слідувати нашій "формулі миру". Ми можемо це забезпечити, але для цього Україну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем ППО та ПРО, достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист має бачити, що у неї немає шансу", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПРО це, звичайно, добре, але без ударів у відповідь воно війну не виграє...
Якими ракетами ти будеш «схиляти»угрупування, яки зараз штурмують позиції ЗСУ під Бахмутом?!
Зенітними ракетами виженеш кацапів з Криму?
Дебіл недоношений!
Дегенерати вибрали дегенерата і отримали такий екстрім, що куди там!
зброi перемоги не буде .
«Міру где та пасредінє», цілком достатньо.
Достатньо захистити власну шкуру до моменту капітуляції.
А де уряд країни???Президентство Зеленського виходить на фінішну пряму!