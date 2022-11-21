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Новини Війна
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Зеленський розповів, як схилити РФ до української "формули миру": Слід забезпечити Україну достатньою кількістю систем ППО та ПРО

ппо

Україну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем протиповітряної оборони для того, щоб схилити Росію до ухвалення "формули миру".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що якщо Україна отримає повний захист неба, то це унеможливить терористичний задум Росії.

"Коли російські ракети, іранські дрони та інші знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішеней, Росії доведеться робити те, що потрібно нам з вами. А саме - слідувати нашій "формулі миру". Ми можемо це забезпечити, але для цього Україну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем ППО та ПРО, достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист має бачити, що у неї немає шансу", - наголосив президент.

Також читайте: НАТО не закриватиме небо над Україною після інциденту з ракетою в Польщі, - речник уряду ФРН

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) НАТО (6557) ППО (3285) росія (66104) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+23
Дурень думкою багатіє.
Якими ракетами ти будеш «схиляти»угрупування, яки зараз штурмують позиції ЗСУ під Бахмутом?!
Зенітними ракетами виженеш кацапів з Криму?
Дебіл недоношений!
Дегенерати вибрали дегенерата і отримали такий екстрім, що куди там!
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21.11.2022 15:42 Відповісти
+18
Жодна війна не вигралась лише обороною.
ПРО це, звичайно, добре, але без ударів у відповідь воно війну не виграє...
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21.11.2022 15:39 Відповісти
+16
А асфальт вже не в тренді? І шо ся трапило?
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21.11.2022 15:38 Відповісти
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А асфальт вже не в тренді? І шо ся трапило?
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21.11.2022 15:38 Відповісти
Жодна війна не вигралась лише обороною.
ПРО це, звичайно, добре, але без ударів у відповідь воно війну не виграє...
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21.11.2022 15:39 Відповісти
Він досі шукає «формулу миру» , а потрібно шукати «формулу перемоги».
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21.11.2022 17:04 Відповісти
І артсистем.
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21.11.2022 15:39 Відповісти
Все потрібно -- і оборонне і наступальне .
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21.11.2022 15:41 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
Якими ракетами ти будеш «схиляти»угрупування, яки зараз штурмують позиції ЗСУ під Бахмутом?!
Зенітними ракетами виженеш кацапів з Криму?
Дебіл недоношений!
Дегенерати вибрали дегенерата і отримали такий екстрім, що куди там!
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21.11.2022 15:42 Відповісти
Херню рашистську несе.
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21.11.2022 15:43 Відповісти
Бо воно колаборант і дебіл на додачу.
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21.11.2022 15:45 Відповісти
так, це вкрай необхiдно, але без ударiв по Криму, по територii паРашi, без наступальноi

зброi перемоги не буде .
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21.11.2022 15:46 Відповісти
Йому не потрібна перемога.
«Міру где та пасредінє», цілком достатньо.
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21.11.2022 15:47 Відповісти
И еще ATACMS.
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21.11.2022 15:49 Відповісти
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21.11.2022 15:50 Відповісти
Та ні. Треба більше наступальної зброї.
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21.11.2022 15:51 Відповісти
Зраднику не потрібна наступальна зброя.
Достатньо захистити власну шкуру до моменту капітуляції.
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21.11.2022 15:53 Відповісти
ППО необхідне, але якщо не відповідати то ці обстріли триватимуть роками і НІЯКА "формула миру" не допоможе.
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21.11.2022 15:57 Відповісти
Не нужна нам никакая формула мира. Чтобы у нас был мир нам нужно просто уничтожить русофашистов и мир настанет сам собой. А если же каждый раз спрашивать и просить русофашистов чтобы нам разрешили жить мирно и подстраиваться под настроение кремлевского режима поглядывая на небо не летят ли нам опять на голову бомбы то ето не мир, а рабство.
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21.11.2022 15:58 Відповісти
Стало помітно , що зелені війна сподобалась , бо стільки бабла , як сьогодні , в нашу краіну , ще нанадходило і всеодно кричать , що мало 😠
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21.11.2022 15:59 Відповісти
гарантирующего ответ по военным целям на территории страны-агрессора.
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21.11.2022 15:59 Відповісти
Единая система газоснабжения россии
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21.11.2022 16:00 Відповісти
ух ты, а я и не знал что TANAP питается из рашки
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21.11.2022 16:50 Відповісти
"...але,то все не головне,а головне-це гроші на асфальт!..."
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21.11.2022 16:01 Відповісти
Тут і йожику ясно але потрібен додаток - крилаті і балістичні ракети середньої і великої дальності. Позбавлення мордору нафтобаз, газогонів , нафтопроводів, мостів. електростанцій, ліній ЛЕП, портів, залізничних станцій, аеропортів та великих підприемств разом з тими хто там знаходиться буде сприяти до пошуку миру, зникненню нацистської ідеології третього риму і триединства та зменшить здатність орків вбивати і грабувати.
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21.11.2022 16:02 Відповісти
а ну напомни что происходило с оборонпромом с 2019 года ? мудило говорило - ,, нужно просто перестать стрелять,, , а теперь смотри как запело , не лох поумнел ? - не верю ,
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21.11.2022 16:04 Відповісти
Прямо как Паниковский-дай,дай,дай мильон.А до войны ты на армию забил большой и толстый.Теперь вся Украина расхлёбывает твои приколы.
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21.11.2022 16:09 Відповісти
Кто тебе Оманский, бенин Нарко- Осел мешал заняться пво при том что Порох тебе оставил Нептун, Гром и т.д которые ты обменял на бенин асфальт!!!
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21.11.2022 16:10 Відповісти
А де шашличкі майські і аудіогіди?.. Обісралося зелене чмо.. Націоналізував Мотор січ - кацапи йго розбомбили.. Яка несподіванка.. криворогульні дебіли на два кроки вперед думати не вміють.. евакуювати станки з ЧПУ з мотор-січи...це ж енштейна надо найняти.. а в наявності коля котлєта і зжрмак з татаровим..
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21.11.2022 16:20 Відповісти
Хлопці та дівчата та ну його - у нього нема стратегії Он краще - Бріти після першого тайму порють іран 3-0.
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21.11.2022 16:21 Відповісти
"Україну потрібно забезпечити..."
А де уряд країни???Президентство Зеленського виходить на фінішну пряму!
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21.11.2022 16:34 Відповісти
тільки ракети у відповідть по їхній інфраструктурі шось змінять
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21.11.2022 16:35 Відповісти
💯
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21.11.2022 16:42 Відповісти
що цей Віслюк несе?
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21.11.2022 17:13 Відповісти
Запропонуй ***** піти на шашлики, Зєбіл, блд. Може поведеться
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21.11.2022 17:14 Відповісти
Я вже заплуталась.в очі заглядали,шашликі їли,е...марафон слухаєм, дорожкі( дороги) будуєм,на що то все? Сталості ні якої, крім відосиків кожний вечір... ще ми досі не можемо поголитися і знайти костюм з краваткою для офіційних зустрічей.вже корупції не має..а тепер якийсь вибаганки коли в голові війну закінчили і стратегічно мислити немає времени)))--- і завтрок ніхто не готові ...
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21.11.2022 18:06 Відповісти
поки москву не розтощать в труху, москва не схилиться до миру
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21.11.2022 20:14 Відповісти
 
 