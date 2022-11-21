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Новини Війна
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Дуже хотілося б, щоб Польща встановила Patriot на спільному кордоні, - Повітряні сили

сша,пво,грибаускайте,patriot

Україна сподівається, що Польща встановить на кордоні з Україною установки Patriot.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку вторгнення РФ ми просили весь світ захистити, закрити наше небо, надати зброю, літаки. Дуже хотілось, щоб це сталося. Хоча б на тій ділянці фронту якось захистити наше небо цими комплексами", - сказав Ігнат.

Раніше повідомлялось, що Польща планує розмістити на кордоні з Україною системи ППО Patriot.

Також читайте: Німеччина  передає Польщі додаткову систему ППО Patriot, - міністр Ламбрехт

Автор: 

ППО (3285) Польща (8632) Повітряні сили (2771)


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Топ коментарі
+6
мають збивати все, що може потенційно загрожувати їм.
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21.11.2022 16:28 Відповісти
+5
На крилатій ракеті не написано куди вона летить і яка в неї ціль.
Всі ординські ракети в зоні враження ППО Польщі повинні збиватись як потенційно небезпечні.
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21.11.2022 17:06 Відповісти
+4
Ну розмістять і що?
Можливо, зіб'ють ракету яка загрожуватиме Польщі.
Але сумніваюсь що Украіні з цього буде хоч якась користь.
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21.11.2022 16:33 Відповісти
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Блін, навіть якщо розмістить, то збивати ракети поза межами території Польщі все одно не будуть.
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21.11.2022 16:23 Відповісти
а то ***** нападет если сбить или что?
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21.11.2022 16:26 Відповісти
ілі что.
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21.11.2022 16:28 Відповісти
мають збивати все, що може потенційно загрожувати їм.
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21.11.2022 16:28 Відповісти
Так це не робиться. ******* крилата ракета летить 800км за годину (за хвилину - 13 км). Військовий літак - разів в 3-4 швидше. Враховуючи, що на прийняття рішення, випуск ракети та на те, шоб ракета долетіла до цілі, то починати збивати її треба кілометрів за 50-60 від кордону. А якшо літак чи ракета розвернеться і кордон не перетне? Постане питання "якого біса ви збили наш літак, який вам не загрожував і в ваш простір не входив"?
Турки збили кацапській літак, який раз за разом залітав в простір Туреччини на протязі мінімум тижня. Було декілька нот протесту (на які кацапи забили). І лише після всього цього при черговому зальоті літак був збитий. Потім були вибачення (100%) і компенсація вартості літака (про це писали на форумі, но я пруфів не бачив, так шо може і брехня).
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21.11.2022 16:36 Відповісти
* та на те, шоб ракета долетіла до цілі, треба час
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21.11.2022 16:37 Відповісти
Ну розмістять і що?
Можливо, зіб'ють ракету яка загрожуватиме Польщі.
Але сумніваюсь що Украіні з цього буде хоч якась користь.
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21.11.2022 16:33 Відповісти
а нам то шо???
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21.11.2022 16:51 Відповісти
Нам те що впаде після збиття ракети, точніше залишки вже двох ракет. М-да.
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21.11.2022 21:18 Відповісти
На крилатій ракеті не написано куди вона летить і яка в неї ціль.
Всі ординські ракети в зоні враження ППО Польщі повинні збиватись як потенційно небезпечні.
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21.11.2022 17:06 Відповісти
поляки свої куплені Патріоти отримають ще не скоро - тому американцям довелося поставити свою батарею, щоб прикрити хаб у Жешуві, через який нам поставляєтиься зброя
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21.11.2022 17:50 Відповісти
 
 