Дуже хотілося б, щоб Польща встановила Patriot на спільному кордоні, - Повітряні сили
Україна сподівається, що Польща встановить на кордоні з Україною установки Patriot.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З початку вторгнення РФ ми просили весь світ захистити, закрити наше небо, надати зброю, літаки. Дуже хотілось, щоб це сталося. Хоча б на тій ділянці фронту якось захистити наше небо цими комплексами", - сказав Ігнат.
Раніше повідомлялось, що Польща планує розмістити на кордоні з Україною системи ППО Patriot.
Топ коментарі
+6 Maryna Solska #524922
показати весь коментар21.11.2022 16:28 Відповісти Посилання
+5 Вася Быколог
показати весь коментар21.11.2022 17:06 Відповісти Посилання
+4 mrSmith
показати весь коментар21.11.2022 16:33 Відповісти Посилання
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Турки збили кацапській літак, який раз за разом залітав в простір Туреччини на протязі мінімум тижня. Було декілька нот протесту (на які кацапи забили). І лише після всього цього при черговому зальоті літак був збитий. Потім були вибачення (100%) і компенсація вартості літака (про це писали на форумі, но я пруфів не бачив, так шо може і брехня).
Можливо, зіб'ють ракету яка загрожуватиме Польщі.
Але сумніваюсь що Украіні з цього буде хоч якась користь.
Всі ординські ракети в зоні враження ППО Польщі повинні збиватись як потенційно небезпечні.