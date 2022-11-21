Дуже хотілося б, щоб Польща встановила Patriot на спільному кордоні, - Повітряні сили

Україна сподівається, що Польща встановить на кордоні з Україною установки Patriot.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку вторгнення РФ ми просили весь світ захистити, закрити наше небо, надати зброю, літаки. Дуже хотілось, щоб це сталося. Хоча б на тій ділянці фронту якось захистити наше небо цими комплексами", - сказав Ігнат.

Раніше повідомлялось, що Польща планує розмістити на кордоні з Україною системи ППО Patriot.

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