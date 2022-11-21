Сенатор-республіканець Ріш про винищувачі для України: Коли ми воювали у В’єтнамі, то росіяни постачали літаки для наших противників. Настав час для США
За словами сенатора Конгресу США, республіканця Джима Ріша, він сам підтримує надання Україні винищувачів західних моделей, проте серед членів Конгресу поки все ж немає більшості для цього кроку.
Про це Ріш сказав в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму, куди він прибув на чолі делегації американського Конгресу, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що контроль у повітрі необхідний Україні для перемоги у війні.
"Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів. Хтось каже: "О ні, це призведе до ескалації". Але слухайте, коли ми воювали у В’єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників! Настав час для США відповісти їм тим самим. Я абсолютно готовий проголосувати за такий крок. Я зустрічався з українськими пілотами і вважаю, що вони можуть використовувати F-16. Так, потрібно певне навчання, але немає серйозних проблем", - зазначив Джим Ріш.
Водночас він визнав, що підтримки більшості для прийняття такого рішення немає, як і щодо надання комплексів Patriot.
"Тому на найближчий час я раджу вам працювати над тим, щоби наступним кроком було надання більшої кількості NASAMS. Ці комплекси довели свою ефективність у закритті неба. За їхнього достатнього постачання, по суті, можна буде закрити небо, не задіюючи винищувачі. Використовуйте NASAMS, і на додаток "Стінгери", які вже непогано зарекомендували себе як допомога у закритті неба", - зазначив Джим Ріш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перетворили Трампліна в страшилку, а між тим вже ясно, щоб він там собі не думав, партія республіканців, більшість в якій прихильники політики Рейгана та Джона Маккея, не допустять рудого придурка з стріхою на голові в кандидати від партії. Може якісь партійні структури і будуть за нього, але таких зовсім мало. Не допоможе йому й єврейська рідня через потужну проізраїльську громаду.
Дайте хоч F-5, щоб посилити протиракетну оборону!!!
Тому кордони України, це тепер не просто кордони України, а кордон ЗАХОДУ, ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ із АЗІЄЮ, РОСІЄЮ, КИТАЄМ та їхніми сателітами....
Ps. Ще потрібно щось із БІЛОРУСЮ робити, тоді кордони і межі ЗАХІДНОГО СВІТУ остаточно будуть сформовані!!!!
Гарний сенатор. Гарний республіканець.
Старанно. А де наша "великошановна" пані Спартц?Та котора Вікторія. Чому мовчить?
Сказала би що небудь. Привітала би нас с визволенням харківської області та Херсону.
то среди них могут случайно попасться и пилоты F16.
И даже инструкторы.