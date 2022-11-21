Сенатор-республіканець Ріш про винищувачі для України: Коли ми воювали у В’єтнамі, то росіяни постачали літаки для наших противників. Настав час для США

За словами сенатора Конгресу США, республіканця Джима Ріша, він сам підтримує надання Україні винищувачів західних моделей, проте серед членів Конгресу поки все ж немає більшості для цього кроку.

Про це Ріш сказав в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму, куди він прибув на чолі делегації американського Конгресу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що контроль у повітрі необхідний Україні для перемоги у війні.

"Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів. Хтось каже: "О ні, це призведе до ескалації". Але слухайте, коли ми воювали у В’єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників! Настав час для США відповісти їм тим самим. Я абсолютно готовий проголосувати за такий крок. Я зустрічався з українськими пілотами і вважаю, що вони можуть використовувати F-16. Так, потрібно певне навчання, але немає серйозних проблем", - зазначив Джим Ріш.

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Водночас він визнав, що підтримки більшості для прийняття такого рішення немає, як і щодо надання комплексів Patriot.

"Тому на найближчий час я раджу вам працювати над тим, щоби наступним кроком було надання більшої кількості NASAMS. Ці комплекси довели свою ефективність у закритті неба. За їхнього достатнього постачання, по суті, можна буде закрити небо, не задіюючи винищувачі. Використовуйте NASAMS, і на додаток "Стінгери", які вже непогано зарекомендували себе як допомога у закритті неба", - зазначив Джим Ріш.