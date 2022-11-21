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Новини Війна
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Сенатор-республіканець Ріш про винищувачі для України: Коли ми воювали у В’єтнамі, то росіяни постачали літаки для наших противників. Настав час для США

f-16

За словами сенатора Конгресу США, республіканця Джима Ріша, він сам підтримує надання Україні винищувачів західних моделей, проте серед членів Конгресу поки все ж немає більшості для цього кроку.

Про це Ріш сказав в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму, куди він прибув на чолі делегації американського Конгресу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що контроль у повітрі необхідний Україні для перемоги у війні.

"Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів. Хтось каже: "О ні, це призведе до ескалації". Але слухайте, коли ми воювали у В’єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників! Настав час для США відповісти їм тим самим. Я абсолютно готовий проголосувати за такий крок. Я зустрічався з українськими пілотами і вважаю, що вони можуть використовувати F-16. Так, потрібно певне навчання, але немає серйозних проблем", - зазначив Джим Ріш.

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Водночас він визнав, що підтримки більшості для прийняття такого рішення немає, як і щодо надання комплексів Patriot.

"Тому на найближчий час я раджу вам працювати над тим, щоби наступним кроком було надання більшої кількості NASAMS. Ці комплекси довели свою ефективність у закритті неба. За їхнього достатнього постачання, по суті, можна буде закрити небо, не задіюючи винищувачі. Використовуйте NASAMS, і на додаток "Стінгери", які вже непогано зарекомендували себе як допомога у закритті неба", - зазначив Джим Ріш.

Автор: 

зброя (7537) літак (2968) США (23426)


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Топ коментарі
+33
Непогане порівняння і ще вірніше рішення. Літаки США довершать справу перемоги над недоімперією!
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21.11.2022 16:32 Відповісти
+26
Так, у В'єтнамі дійсно літали совєцькі МіГи. І ніхто ніякої ескалації не боявся.
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21.11.2022 16:34 Відповісти
+24
Вот уже и республиканцы понемногу перестают слушать Трампона...
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21.11.2022 16:33 Відповісти
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Непогане порівняння і ще вірніше рішення. Літаки США довершать справу перемоги над недоімперією!
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21.11.2022 16:32 Відповісти
Як і абрамси з леопардами.
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21.11.2022 18:44 Відповісти
Вот уже и республиканцы понемногу перестают слушать Трампона...
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21.11.2022 16:33 Відповісти
Є велика різниця між тим, що кажуть перед виборами і тим, що роблять після виборів!
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21.11.2022 16:36 Відповісти
Ну, демократы уже сохранили своё большинство...
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21.11.2022 16:44 Відповісти
Це не останні вибори в США, взагалі це були довибори.
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21.11.2022 16:53 Відповісти
Кажуть Трампон і його секта - то не всі республіканці. І вже навіть не більшість.
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21.11.2022 16:41 Відповісти
Тільки спробуйте сказати це бідонофілам ... Ой, що почнеться!
Перетворили Трампліна в страшилку, а між тим вже ясно, щоб він там собі не думав, партія республіканців, більшість в якій прихильники політики Рейгана та Джона Маккея, не допустять рудого придурка з стріхою на голові в кандидати від партії. Може якісь партійні структури і будуть за нього, але таких зовсім мало. Не допоможе йому й єврейська рідня через потужну проізраїльську громаду.
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21.11.2022 17:05 Відповісти
Скоро будуть праймеріз. От там все стане на свої місця. Але кажуть Трампон так напатякав перед виборами в Сенат(чи куди вони там повинні були вибиратися), шо замість розгрому демократів республіканці перемогли з мінімальним відривом. Думаю за це на Трампа багато народа образилось.
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21.11.2022 17:17 Відповісти
республиканци еще те клоуны, или хуже не будет?
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22.11.2022 15:54 Відповісти
Так, у В'єтнамі дійсно літали совєцькі МіГи. І ніхто ніякої ескалації не боявся.
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21.11.2022 16:34 Відповісти
Льотчик лі сі цин)
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21.11.2022 16:43 Відповісти
То Корея. У В,єтнамі обійшлися в.єтнамцями.
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21.11.2022 18:10 Відповісти
Фантом був вр В'єтнамі
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21.11.2022 19:46 Відповісти
вода мокра. (вибачте)
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21.11.2022 21:40 Відповісти
...мой фантом стремится на восток... ЧИЖ
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21.11.2022 18:56 Відповісти
Хоча б якись підкинули!
Дайте хоч F-5, щоб посилити протиракетну оборону!!!
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21.11.2022 16:34 Відповісти
СРСР не тільки постачав літаки В'єтнаму, а ще й посилав туди своїх пілотів.
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21.11.2022 16:35 Відповісти
ні. пілотів не було.
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21.11.2022 18:15 Відповісти
Були, на Міг21
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21.11.2022 19:47 Відповісти
пруфи..
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21.11.2022 21:39 Відповісти
А правда хлопці, а діло каже.
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21.11.2022 16:37 Відповісти
Сенатор - красень!
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21.11.2022 16:38 Відповісти
Поверніть на посаду Буша тоді будуть в Україні не тільки F16
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21.11.2022 16:42 Відповісти
Я одного не пойму, какой ескалацией нас еще пугают? Кремлевский режим и так бросил против Украины все что мог а что не мог то закупил у других стран. Ваше же стремление к очередному умиротворению ***** на последнем G20 было наглядно отмечено кремлем самым массовым ракетным ударом по украинским енергообьектам.
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21.11.2022 16:43 Відповісти
можно почати з атакмс
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21.11.2022 16:46 Відповісти
Трамп много атакмс передал? Нет, он вывел войска с сирии афганистана, республиканцы - п..аболы как наши клоуны
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22.11.2022 15:56 Відповісти
Москаль тепер скоріше ляже під Китай, чим буде дружити із Заходом....Кацапи, із-за безпрециндентної підтримки України Заходом, дуже сильно вз'їлися на Європу і США....

Тому кордони України, це тепер не просто кордони України, а кордон ЗАХОДУ, ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ із АЗІЄЮ, РОСІЄЮ, КИТАЄМ та їхніми сателітами....

Ps. Ще потрібно щось із БІЛОРУСЮ робити, тоді кордони і межі ЗАХІДНОГО СВІТУ остаточно будуть сформовані!!!!
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21.11.2022 16:54 Відповісти
Сенатору Джиму Рішу за здоровий глузд-також респект...
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21.11.2022 16:58 Відповісти
Я тебе по секрету скажу, Л-си-цы-ны там даже пилотами были!!!)))
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21.11.2022 16:59 Відповісти
Республіканець здорової людини.
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21.11.2022 17:15 Відповісти
Тут же не тільки питання захисту від крилатих ракет. Ф16 несе до восьми тон *********** різної номенклатури (в тому числі ракети поввтря-поверхня). З відповідними наслідками для ворога. Але нам поки навіть старі атакмс на 160 км що скоро будуть утилізувати не спішать надати.
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21.11.2022 17:18 Відповісти
Правильно все говорит. Только никто ничего не даст.Давно уже поняли. Орду держим жизнями лучших Украинцев,а эти в своем большинстве наблюдают со стороны. Кацапская ракета в Польше яркий пример.
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21.11.2022 17:26 Відповісти
Джеймс Елрой «Джим» Ріш (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. James Elroy «Jim» Risch; нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 3 травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1943 1943 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%96 Мілуокі , штат https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD Вісконсин ) - американський політик, член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республіканської партії , з травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2006 2006 по січень https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2007 2007 року був 31-им губернатором штату https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BE Айдахо . З січня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2009 2009 член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенату США від цього штату, голова Комітету з міжнародних відносин Сенату.

Гарний сенатор. Гарний республіканець.
Старанно. А де наша "великошановна" пані Спартц?Та котора Вікторія. Чому мовчить?
Сказала би що небудь. Привітала би нас с визволенням харківської області та Херсону.
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21.11.2022 17:45 Відповісти
Дякую Вам, пане Ріш, довгих Вам років життя!
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22.11.2022 09:44 Відповісти
как это будет выглядеть в будущем в фильмах на основе реальных событий, что будет куча скучных диалогов перед тем, как дали самолеты. Люди любят экшен, а будут слушать скучные диалоги перед экшеном. Сейчас все люди снимаются в историческом кино и любой может менять историю. Украине и союзникам нужно добиться быстрее самолетов, чтобы фильм не становился скучным и быстрее дали самолеты. Может пусть дадут по самолету с каждой страны. Блин, там обучились пилоты уже на F16 летать??? Погода дождливая и снег это ниче самолету??? если ниче то становится интересно про радары России и как они в такую погоду видят. Может такая погода помогает. Вот это будет кино в реальности, когда Украинцы на F16 будут разносить в хлам русских. Быстрее будет победа.
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21.11.2022 17:46 Відповісти
не переживай, пока дело дойдет до предоставления самолетов либо погода будет хорошая, либо война уже закончится
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21.11.2022 19:46 Відповісти
Если за Украину воюют иностранные добровольцы или контрактники,
то среди них могут случайно попасться и пилоты F16.
И даже инструкторы.
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21.11.2022 18:52 Відповісти
Проблема в том что американцы изо всех сил пытаются дать понять что в Украине не прокси-война за мировое господство как во Вьетнаме.

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21.11.2022 19:44 Відповісти
Уже почти 9 лет как пытаются, а х%$#ло все не понимает и не понимает.
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21.11.2022 19:56 Відповісти
Просто страшно подумать, до какой эскалации могло бы дойти вторжение расеи, если бы дедушка животворящий, козак наш Байда, не проявил бы глубочайшей заботы об интересах граждан США и и позволил бы передачу Украине трех десятков F-16.
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21.11.2022 20:05 Відповісти
Можно не давать истребители - дайте 3D принтер, мы сами напечатаем.
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21.11.2022 21:09 Відповісти
Республіканець здорової людини, десь там старина Маккейн ставить йому лайк 👍
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22.11.2022 00:03 Відповісти
 
 