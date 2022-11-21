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Новини
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Відомі футболісти закликали Зеленського зупинити кримінальний тиск на футбольну спільноту, що здійснюється від проросійських політиків, - лист

спорт

Чемпіони просять про підтримку та гарантії чесних виборів керівництва УАФ.

Українські олімпійські чемпіони з футболу, а саме Олексій Михайличенко, Євген Яровенко та Олексій Чередник звернулися до Президента України Володимира Зеленського із відкритим листом та закликом про захист футбольної спільноти. Текст відповідного звернення є у розпорядженні редакції.
Олімпійські чемпіони вказують, що українська футбольна спільнота завжди відчувала підтримку з боку Володимира Зеленського, та саме зараз вона потрібна, як ніколи раніше.

"Бо поки в Україні триває війна з російським терористом, проросійські політики від забороненої партії ОПЗЖ намагаються знищити перспективи розвитку українського спорту загалом і футболу зокрема зсередини.

Перше. Щонайменше три представники ОПЗЖ – Михайло Кошляк, Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич – минулого тижня ввійшли до команди Національного олімпійського комітету. Через суспільний осуд двох нардепів ОПЗЖ із НОК виключили, але одного депутата ОПЗЖ із Дніпропетровської облради, Кошляка, і досі лишили.

Друге. Окремі представники ОПЗЖ, а заразом і "Батальйону Монако", продовжують ганебні спроби знищення українського футболу через свої корупційні зв’язки та шляхом тиску на керівництво УАФ сфальшованими кримінальними звинуваченнями.

Третє. Ті самі представники проросійської партії та лобісти інтересів росії під час організації ЧС-2018 розповідають у футбольних колах про те, що за ними нібито "стоять люди з ОП", і тому вони мають зелене світло на незаконне переслідування керівництва УАФ.

Четверте. Ті ж самі соратники зрадника Віктора Медведчука на десятому місяці війни замість щонайменше зникнення з екранів телебачення, навпаки, стали героями держаного марафону "Єдині новини", – йдеться у тексті відкритого листа.

Відомі футболісти закликали Зеленського зупинити кримінальний тиск на футбольну спільноту, що здійснюється від проросійських політиків, - лист 01

Автори звернення додають, що вищеперераховані факти вважають "ганьбою та зневагою до українського народу, який кров’ю й потом зараз виборює свою незалежність від Росії".

Звертаючись до Зеленського, олімпійські чемпіони з футболу просять про підтримку та гарантії чесних виборів керівництва УАФ.

"Просимо підтримки та відповідної реакції! Просимо захисту футбольної спільноти від замовного кримінального тиску за гроші проросійських олігархів! Просимо гарантій демократичних виборів в УАФ, які обов'язково відбудуться після нашої спільної перемоги над російським агресором та його посіпаками!

Ми розраховуємо на Вашу послідовність, пане Президенте, і віримо, що Ви не дозволите брудним грошам домінувати над справедливістю та патріотизмом!", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, проти УАФ, на хвилі масової інформаційної атаки з 2018 року, було відкрито кілька кримінальних проваджень. Майже 4 роки справи не мали ніякого руху, деякі з них закрили, а деякі, через відсутність доказів вини очільника УАФ Андрія Павелка, від НАБУ скерували до Нацполіції.

Але зараз в одній зі справ – про розтрату коштів УЄФА – співробітникам УАФ почали вручати підозри. В Асоціації одразу натякнули на замовний характер цього переслідування, бо стосується справа офшору "Ньюпорт", який понад 20 років контролювався братами Суркісами та дійсно освоював кошти УЄФА.

Автор: 

спорт (1632) футбол (1586)


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Топ коментарі
+22
Це норма для зеленого кодла, опзж слухняно голосуе а оп їх захищае, це в природі зветься - симбіоз
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21.11.2022 16:53 Відповісти
+21
Так-так, "Царь хороший, бояре плохие". Нiчого не нагадує?
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21.11.2022 16:55 Відповісти
+18
Дивні люди - ще одного відосика від зелі хочуть !
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21.11.2022 16:51 Відповісти
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21.11.2022 16:51 Відповісти
Ну і що ?
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21.11.2022 17:02 Відповісти
Так, про футбол. Сілська школа, тренер вчив, вчив, щось виграли, запроновали, всіх пацанів кинув і звалив. Перед цим весело зреагував на знімання штанів разом з трусами онуком директора школи з моторного хлопця. Все, що мені потрібно знати про спорт ваш
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21.11.2022 17:41 Відповісти
Там крутяться (в сфері спорту і футболу зокрема) серйозні кошти, корупція більша, ніж в енергетиці, держава має там інтерес (для цього треба розбиратися в темі). По статті про Монако теж все вірно. Ну і до чого тут твій спазм???
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21.11.2022 19:13 Відповісти
До того, що і Ви чмо
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21.11.2022 19:33 Відповісти
Сквози далі...хай інші полюбуються рівнем ....
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21.11.2022 19:37 Відповісти
Рівень розуміння подій надвисокий. Ангаж Ваш теж всі бачать
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21.11.2022 19:57 Відповісти
Дивні люди - ще одного відосика від зелі хочуть !
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21.11.2022 16:51 Відповісти
Що зеля знає про спорт. Пристроїти чмо зпжошне
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21.11.2022 16:52 Відповісти
"...розповідають у футбольних колах про те, що за ними нібито "стоять люди з ОП", і тому вони мають зелене світло на незаконне переслідування керівництва УАФ". Це вони про єлдака і татарова і це правда. Кого там охороняв єлдак тадєєва? А татаров вірний коняка Саші Стоматолога. Забули про таких?
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21.11.2022 17:25 Відповісти
Ноу, сер. Всю гніду пам'ятаю.тому і пінюсь.
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21.11.2022 17:31 Відповісти
Не на часі. ™
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21.11.2022 16:52 Відповісти
Це норма для зеленого кодла, опзж слухняно голосуе а оп їх захищае, це в природі зветься - симбіоз
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21.11.2022 16:53 Відповісти
Симбіоз паразитів на кошти держави.
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21.11.2022 19:42 Відповісти
"ганебні спроби знищення українського футболу через свої корупційні зв'язки та шляхом тиску на керівництво УАФ сфальшованими кримінальними звинуваченнями"

Це про очільника УАФ Павелка та його оборудки? Звідкіля дані про "сфальшованість"? Вже був суд - що це довів?
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21.11.2022 16:53 Відповісти
cудя по квартирке Павелко и его барским замашкам так не все так хорошо с коррупцией
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21.11.2022 17:32 Відповісти
Так-так, "Царь хороший, бояре плохие". Нiчого не нагадує?
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21.11.2022 16:55 Відповісти
Ригів треба фізично знищити або пожиттєво на зону - це пята колона кремля.
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21.11.2022 17:00 Відповісти
Мдя, вместо тюрьмы за многочисленные "подвиги", нынче в Олимпийском комитете... Да Кошляк? Идут годы, идут десятилетия, а борьба с организованной преступностью у нас почти на 0 и ещё возмущаемся, почему нас в ЕС не берут
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21.11.2022 17:01 Відповісти
Шева подав добрий приклад, пiсля його демаршу це лайно заворушилось. Я вже давно дивувався що нашi юнiори досить гiдно виступають в футболi, але як починають грать в дорослiй збiрнй то нiякiх досягнень. Висновок один щось не так в керiвництвi.
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21.11.2022 17:04 Відповісти
Твій шева рідкісний мудак....
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21.11.2022 17:08 Відповісти
мудак это такие как ты уроды или усик с ломаченкой которые называют кацапских ублюдков братьями - Шева такого никогда не делал
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21.11.2022 17:33 Відповісти
Шева відома малороська гнида,певно ьака як і ти кацапня.За януковіча!за каралєвскую!
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21.11.2022 17:51 Відповісти
не песди скотина кацапсксая про шевченко - твоя сволота тоже была за януковоча по скольку их создал Клюев
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21.11.2022 17:56 Відповісти
І Павелки і Суркіси це шваль з одного гнізда !!!!!!! А зільонський вєлікій папа і защітнік всіх угнєтьонних ... Михайличенко все життя жер з руки Суркіса...а тепер усьо ?
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21.11.2022 17:07 Відповісти
не трынди дятел -павелко это с ахметовского кодла по крайней мере он все время шахтер защищает а суркисы это противовполжный клан
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21.11.2022 17:35 Відповісти
Давайте дійдемо згоди що хто б в якому кодлі не був - всі вони рідкісне лайно.
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21.11.2022 17:54 Відповісти
Брати завжди вважали касу Федерації своєю, сімейною. І сама будівля Федерації виявиться власністю братів. А Модний перевів потоки на себе. За базу грошей не платять, штучні поля перепродав, виплати з ФІФА не доходять до братів. Це кощунство. Нехай компенсують втрачену вигоду. Як тільки Святий Бенджамін пішов в підпілля, друзі в Австрії то брати виписали Павелку "білет на войну" як вони завжди підкресліють свою значимість.
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21.11.2022 17:10 Відповісти
кто такой модный? пиши нормально - ни хрена не понятно
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21.11.2022 17:36 Відповісти
павелко
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22.11.2022 08:09 Відповісти
Зеленський:
Якщо убрати ЗаЖОПників, то усюди з'являться люди Порошенка. Ви цього хочите?
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21.11.2022 17:11 Відповісти
да! украинцы этого хотят потому-что медведчуковские и каломойские чуть не сдали Украину и подставили под кровавое месиво
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21.11.2022 17:38 Відповісти
Немає ні закону, ні ідейних правоохоронців, ні навіть ідейних бійців безпеки держави які б впроваджували "оператор штучного відбору" для зменшення кількості рейтингових кримінальних персон в країні.
Як гівно в ступі товчеться боротьба - наче б її і немає, боротьба заміняється поділом потоків, звітність робиться за рахунок дрібних злочинців, трапився небезпечний симбіоз корупції політиків та криміналу з бл@дством всієї правоохоронної системи, внаслідок чого діти генералів їздять на ламборджіні та володіють легальними бізнесами.
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21.11.2022 17:15 Відповісти
Ось тобі на, не було і знову! "Зелене" вже і до футболу добралося? Думає вічно царювати?
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21.11.2022 17:18 Відповісти
Зелений слиз намагається збудувати диктатуру !! Ну нічого іншого у істот з совковим мисленням і совків за визначенням, не виходить.. тому, істоти з ОПЗЖ їх природні союзники, це вже помітно неозброєнним оком.. так що саме цікаве почнется вже після нашої перемоги....
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21.11.2022 17:31 Відповісти
Все своє творче життя-Зе і квартал знущалися з наших футболістів.Дуже часто справедливо.І ось прямо зараз його примазують до футболу і футболістів.Йому саме зараз,коли йде війна,треба когось і щось захищати на футбольному полі.Воює футбольна мафія.Воює "Шахтар" і залишки "Динамо".Навіщо звертатися до президента?
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21.11.2022 20:47 Відповісти
я не проти поставити зеленому купу питань, але в даному випадку це хіба його парафія? йдіть в прокуратуру
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21.11.2022 17:39 Відповісти
шо я й говорив. ригам-опзж тільки розстріл допоможе.
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21.11.2022 17:55 Відповісти
Мавзолейную Мильдонию отлучили от спорта лет на 10...будут лезть в Україну через все дыры...Шуфричи Суркисы..это только начало...
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21.11.2022 18:10 Відповісти
Чередник? Это самая первая вата. Посмотрите его Фейсбук за последние 5 лет. Он там всю дорогу Х...лу от...вал, прямо аж вербально пытался
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21.11.2022 18:11 Відповісти
Мавзолейные чуваки...проблема и личная жизнь каждого из нас,это разные вещи и понятия...
Научитесь думать о проблеме...,поднимаемой мною или журналистом Виталием Портниковым или политиком Алексеем Гончаренко...или даже Айдером Муждабаевым,крымским татаром,а в сердце Украинцем...💙💛✌️
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21.11.2022 18:19 Відповісти
Тут тільки можу підтримати їх ,як би це розуміли в ОП .
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21.11.2022 18:29 Відповісти
Олімпійські чемпіони вказують, що українська футбольна спільнота завжди відчувала підтримку з боку Володимира Зеленського, Джерело:

Та ви, панове, ср@колизи!
Коли це воно футбол підтримувало?!
І як?!
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21.11.2022 18:30 Відповісти
Футбольная Мафиия в Украине начала обрастать миллионами Долларов когда продали в Италию Александра Заварова за 5 миллионов...Астанавитесь...😛🤣🤣
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21.11.2022 18:36 Відповісти
Сергей Бубка скачивал бабло с каждого Олимпийца Украины,хоть зимнего ..,хоть летнего...,за футбол лучше помолчите ..бо сдам всех . включая Лобановского...
Молчите..дилетанты...
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21.11.2022 18:44 Відповісти
Ручні песики Павелка на хвилі хайпу вирішили підгавкнути своєму хазяїну.
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21.11.2022 18:59 Відповісти
Михась каким боком к ахметопавелке? Или я Шота пропустил?
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21.11.2022 20:08 Відповісти
https://isport.ua/football/ukraine/4936768-mikhajlichenko-naznachili-pervym-vitse-prezidentom-uaf Михайличенко получил должность первого вице-президента УАФ

Если начнут крутить Павелко, он их всех потянет за собой
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21.11.2022 21:55 Відповісти
Михайличенко працює на Павелка в УАФ це що для вас новина чи що, і вже давно.
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22.11.2022 13:52 Відповісти
Чем дальше Суркис от футбола и ближе к тюрьме , тем больше шансов, что у Украины будет футбо
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21.11.2022 20:18 Відповісти
Прижали Павелко, вон как запели
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21.11.2022 21:45 Відповісти
Новость из разряда про жабу и гадюку
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21.11.2022 22:03 Відповісти
О чем говорить если в центре Киева до сих пор логово ФСБ в лице людей не традиционной ориентации с погонами в рясах) когда Лавру очистят от скверны, а Суркису с товарищами дадут пожизненное?
Как можно говорить о завершение войны когда ее разжигатели вольготно чувствуют себя в Киеве?
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22.11.2022 01:48 Відповісти
Шо за челобитная царю? Просим...
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22.11.2022 07:59 Відповісти
 
 