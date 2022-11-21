Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили
Системи ППО, які були надані Україні західними партнерами, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Проте їхня кількість недостатня, щоб повністю "закрити небо".
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Системи, які вже надано партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Німецька промисловість обіцяє надати ще кілька установок IRIS-T – з ними буде працювати один підрозділ, який зможе прикрити близько 100 кілометрів ділянки фронту. Маємо дві системи NASAMS, які, як і IRIS-T, вже проявили себе у протиповітряному бою, – це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем", – повідомив Ігнат.
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"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський (11.02.2020).
Или это его тоже заставил Порошенко говорить?
Єрмак стукає, як радістка Кет!
А перед війною ви про що думали?