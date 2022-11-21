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Новини Війна
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Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили

ппо,nasams

Системи ППО, які були надані Україні західними партнерами, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Проте їхня кількість недостатня, щоб повністю "закрити небо".

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ

"Системи, які вже надано партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Німецька промисловість обіцяє надати ще кілька установок IRIS-T – з ними буде працювати один підрозділ, який зможе прикрити близько 100 кілометрів ділянки фронту. Маємо дві системи NASAMS, які, як і IRIS-T, вже проявили себе у протиповітряному бою, – це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем", – повідомив Ігнат. 

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Автор: 

ППО (3285) Повітряні сили (2771) Ігнат Юрій (809) NASAMS (41)


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Топ коментарі
+16
Зате ППО " Асфальтоукладчик " вдосталь !
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21.11.2022 16:53 Відповісти
+14
Ага. И ППО "Единый дерьморафон".
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21.11.2022 17:02 Відповісти
+8
Забули ЗРК "Ковідна тища" і ЗРС "Смартфон для бабусь" ...
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21.11.2022 17:48 Відповісти
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Зате ППО " Асфальтоукладчик " вдосталь !
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21.11.2022 16:53 Відповісти
Ага. И ППО "Единый дерьморафон".
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21.11.2022 17:02 Відповісти
Забули ЗРК "Ковідна тища" і ЗРС "Смартфон для бабусь" ...
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21.11.2022 17:48 Відповісти
Там ще можна у лісах сховатися. Мільярди дерев - це не шутка - взагалі нічого не видно.
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21.11.2022 18:16 Відповісти
А криголам може протаранити і потопити весь чорноморський флот ...
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22.11.2022 09:18 Відповісти
Такое ощущение что весь мир смотрит на бой гладиаторов Украина против ху.лостана.
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21.11.2022 17:06 Відповісти
А что ты хотел? Ты же помнишь всю историю сначала? "Нада перестать стрелять", "Разведение войск", "Хуже не будит", "А то Путин нападет" За это же проголосовало большинство всего 3 года назад. Он же не менял программы и четко говорил, что будет, еще до выборов. А теперь у вас ощущения, что нам должны все. В т.ч. прям все и сразу вооружения.
А сколько комиссий Украина НАТО было проведено за 2,5 года перед войной? НУЛЬ? А как это так получилось?
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21.11.2022 18:09 Відповісти
Стільки лапши на вушках українців - а тому шо разом.
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21.11.2022 18:18 Відповісти
Это ты к чему? Почитай про разведение войск интервью от Ермака и бабы с зонтиком И все что будет, вам четко говорили до выборов.
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський (11.02.2020).
Или это его тоже заставил Порошенко говорить?
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21.11.2022 18:22 Відповісти
А так, мы в курсе. И фирмы в Мацкве Зебилу подкинули. И квартиру по срусским законам в Крыму тоже оформлял за него Порошенко И в мае 2014 был в Мацкве тоже не он. И про Беркут и палочки мы тоже помним.
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21.11.2022 18:24 Відповісти
Про лапшу котру нав'язав голобородько українцям - тони тої лапши.
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21.11.2022 18:28 Відповісти
Чим меньше рашка буде знати про наше озброєння,тим для неї буде більше втрат Думаю,що велика момилка,коли ми багато говоримо про поставки і наявність озброєння Нехай наша зброя говорить за себе в бою і втратами рашки.
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21.11.2022 17:32 Відповісти
Та знають вони про кількість, не знають лише, де воно і коли буде застосоване!
Єрмак стукає, як радістка Кет!
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21.11.2022 18:25 Відповісти
Воевать надо не числом и наличием 5 млн. ЧМОбиков плешивого урода...
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21.11.2022 18:00 Відповісти
Так «мало», чи «недостатньо, щоб закрити небо»?!
А перед війною ви про що думали?
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21.11.2022 18:23 Відповісти
Про дороги, чтобы кацапским уродам было комфортно двигаться.Разве дорогу дружбы уже забыли...
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21.11.2022 20:48 Відповісти
 
 