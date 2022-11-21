Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили

Системи ППО, які були надані Україні західними партнерами, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Проте їхня кількість недостатня, щоб повністю "закрити небо".

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Системи, які вже надано партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Німецька промисловість обіцяє надати ще кілька установок IRIS-T – з ними буде працювати один підрозділ, який зможе прикрити близько 100 кілометрів ділянки фронту. Маємо дві системи NASAMS, які, як і IRIS-T, вже проявили себе у протиповітряному бою, – це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем", – повідомив Ігнат.

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