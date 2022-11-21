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Новини Агресія Росії проти України
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На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає корабель з чотирма "Калібрами", - ВМС ЗСУ

флот,рф,чорноморський

У Чорному морі ворог утримує один носій з чотирма "Калібрами" на борту, у Середземному - п’ять носіїв з 76 "Калібрами" на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – чотири ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

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Автор: 

Азовське море (1619) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678) Середземне море (102)


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Топіть їх на хрін!
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21.11.2022 17:05 Відповісти
Нептун.. Ты где??
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21.11.2022 17:07 Відповісти
Да не достают они туда. Сколько можно эту хрень писать....
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21.11.2022 17:39 Відповісти
для чого нам напоминаня що в чорному морі е кораблі з ракетами ми і так знаемо ,потопіть хоть один вони обстрілюють наші міста, а ви не можете потопити ніодного за три місяці стільки дронів отримали морських потопіть корабель чи підірвіть міст кримський порадуйте українців,ваші домовленості нам непотрібні ми воюемо стоїть питаня житя чи смерті
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21.11.2022 17:15 Відповісти
Станіслав, топіть їх! Підривайте!
А, нема чим? Ну тоді помовчте 😠
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21.11.2022 17:19 Відповісти
 
 