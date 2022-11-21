На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає корабель з чотирма "Калібрами", - ВМС ЗСУ

У Чорному морі ворог утримує один носій з чотирма "Калібрами" на борту, у Середземному - п’ять носіїв з 76 "Калібрами" на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – чотири ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

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