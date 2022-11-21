ДБР передало ЗСУ майже 140 000 набоїв, вилучених під час обшуків у військовому магазині в Києві
Суд передав Збройним Силам України майже 140 000 набоїв, які вилучили у липні під час обшуків у столичному військовому магазині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайтах Бюро та Офісу генпрокурора.
За версією слідства, керівництво торговельної мережі у квітні звернулося до однієї з військових частин із пропозицією безплатно привезти для них бронепластини й захисні шоломи.
Підприємці нібито обіцяли закупити їх за свої гроші за кордоном і передати військовим як гуманітарну допомогу.
Для цього вони попросили у військових сертифікат для ввезення продукції, що дозволив оминути проходження митних формальностей і сплату митних платежів.
Після цього вони закупили 1500 бронепластин і 300 шоломів, завезли їх за заниженою вартістю, але військовим просто так не віддали, а почали вимагати викупити спорядження за ринковою ціною.
Підприємцям повідомилим про підозру, а під час обшуків у них виявили та вилучили близько 140 000 набоїв до вогнепальної зброї.
Власнику та керівнику торгової мережі інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Правоохоронні органи не називають мережі магазинів.
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За що й поплатились . І це правильно .
Я б ще й увесь магазин в них конфіскував - до бісової матері .. На користь ЗСУ .
Комерційна приватна контора ... робить свій бізнес - але і у потребах України !
А твоє пояснення - що є таке "сертифікат для ввезення продукції, що дозволив оминути проходження митних формальностей і сплату митних платежів." Джерело:
Читаємо дальше - Після цього вони закупили 1500 бронепластин і 300 шоломів, завезли їх за заниженою вартістю, але військовим просто так не віддали, а почали вимагати викупити спорядження за ринковою ціною. Джерело:
Фірма купила це на заході за ринковою ціною - і не дала комусь на ввезенні заробити - це злочин
Вроді еконмічно усе правильно і нашим захисникам - потрібно ...
Але видно це чужа фірма і відповідно
Підприємці нібито обіцяли закупити їх за свої гроші за кордоном і передати військовим як гуманітарну допомогу. Джерело: але наіпали . Купи собі окуляри .
А взагалі то - тобі яке діло ,, чи ти працюєш у тій хвирмі адвокатом . ?
Але найвеличніше нівчому не винне, бо пабєдун!
Цікаво: а скільки років буде суд над цією дєрьмозеленню і скільки з них доживе до вироку?