ДБР передало ЗСУ майже 140 000 набоїв, вилучених під час обшуків у військовому магазині в Києві

Суд передав Збройним Силам України майже 140 000 набоїв, які вилучили у липні під час обшуків у столичному військовому магазині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайтах Бюро та Офісу генпрокурора.

За версією слідства, керівництво торговельної мережі у квітні звернулося до однієї з військових частин із пропозицією безплатно привезти для них бронепластини й захисні шоломи.

Підприємці нібито обіцяли закупити їх за свої гроші за кордоном і передати військовим як гуманітарну допомогу.

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Для цього вони попросили у військових сертифікат для ввезення продукції, що дозволив оминути проходження митних формальностей і сплату митних платежів.

Після цього вони закупили 1500 бронепластин і 300 шоломів, завезли їх за заниженою вартістю, але військовим просто так не віддали, а почали вимагати викупити спорядження за ринковою ціною.

Підприємцям повідомилим про підозру, а під час обшуків у них виявили та вилучили близько 140 000 набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику торгової мережі інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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Правоохоронні органи не називають мережі магазинів.