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ДБР передало ЗСУ майже 140 000 набоїв, вилучених під час обшуків у військовому магазині в Києві

набої

Суд передав Збройним Силам України майже 140 000 набоїв, які вилучили у липні під час обшуків у столичному військовому магазині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайтах Бюро та Офісу генпрокурора.

За версією слідства, керівництво торговельної мережі у квітні звернулося до однієї з військових частин із пропозицією безплатно привезти для них бронепластини й захисні шоломи.

Підприємці нібито обіцяли закупити їх за свої гроші за кордоном і передати військовим як гуманітарну допомогу.

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Для цього вони попросили у військових сертифікат для ввезення продукції, що дозволив оминути проходження митних формальностей і сплату митних платежів.

Після цього вони закупили 1500 бронепластин і 300 шоломів, завезли їх за заниженою вартістю, але військовим просто так не віддали, а почали вимагати викупити спорядження за ринковою ціною.

Підприємцям повідомилим про підозру, а під час обшуків у них виявили та вилучили близько 140 000 набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику торгової мережі інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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Правоохоронні органи не називають мережі магазинів.

Автор: 

зброя (7537) СБУ (12984) ЗСУ (7674) ДБР (3560)


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Топ коментарі
+13
А може ДБР нарешті возьметься і за розслідування про крадіжку 300 вагонів гум. допомоги у Запоріжжі? Чи то другоє - там всьо по чесному отлісталі?
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21.11.2022 18:15 Відповісти
+8
пЕредало чи пРодало? а то це ж ДБР, з них станеться
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21.11.2022 17:34 Відповісти
+6
а, схожа історія вже була..., якщо речі купуються, то це не гуманітарна допомога, а просто допомога у придбанні потрібних речей...., а гуманітарна допомога - це, коли комусь речі подарували, щоб він їх передав кому потрібно..., а він, гад такий, вирішив (трохи або багато) заробити та продати отримане задарма...., оце страшно...
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21.11.2022 17:42 Відповісти
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пЕредало чи пРодало? а то це ж ДБР, з них станеться
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21.11.2022 17:34 Відповісти
Отличная эта торговая сеть, кто бы ещё бесплатно, за свои деньги предал вооружение нашей армии. Правда им наверное ооочень не хотелось
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21.11.2022 17:41 Відповісти
а, схожа історія вже була..., якщо речі купуються, то це не гуманітарна допомога, а просто допомога у придбанні потрібних речей...., а гуманітарна допомога - це, коли комусь речі подарували, щоб він їх передав кому потрібно..., а він, гад такий, вирішив (трохи або багато) заробити та продати отримане задарма...., оце страшно...
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21.11.2022 17:42 Відповісти
Пробувати обдурити армію , під час війни , могли тільки зовсім вже безмозглі ідіоти . .
За що й поплатились . І це правильно .
Я б ще й увесь магазин в них конфіскував - до бісової матері .. На користь ЗСУ .
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21.11.2022 17:59 Відповісти
до чого твій триндеж
Комерційна приватна контора ... робить свій бізнес - але і у потребах України !
А твоє пояснення - що є таке "сертифікат для ввезення продукції, що дозволив оминути проходження митних формальностей і сплату митних платежів." Джерело:
Читаємо дальше - Після цього вони закупили 1500 бронепластин і 300 шоломів, завезли їх за заниженою вартістю, але військовим просто так не віддали, а почали вимагати викупити спорядження за ринковою ціною. Джерело:
Фірма купила це на заході за ринковою ціною - і не дала комусь на ввезенні заробити - це злочин
Вроді еконмічно усе правильно і нашим захисникам - потрібно ...
Але видно це чужа фірма і відповідно
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21.11.2022 22:54 Відповісти
Бачу ти смайли ліпити навчився , а читати текст ні . .
Підприємці нібито обіцяли закупити їх за свої гроші за кордоном і передати військовим як гуманітарну допомогу. Джерело: але наіпали . Купи собі окуляри .

А взагалі то - тобі яке діло ,, чи ти працюєш у тій хвирмі адвокатом . ?
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21.11.2022 23:06 Відповісти
А може ДБР нарешті возьметься і за розслідування про крадіжку 300 вагонів гум. допомоги у Запоріжжі? Чи то другоє - там всьо по чесному отлісталі?
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21.11.2022 18:15 Відповісти
Свинарчуки! Барига! Ви всьо врьотє! Вирвано с кантєкста!
Але найвеличніше нівчому не винне, бо пабєдун!

Цікаво: а скільки років буде суд над цією дєрьмозеленню і скільки з них доживе до вироку?
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21.11.2022 18:15 Відповісти
А чи буде сам вирок?
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21.11.2022 19:00 Відповісти
Мічтер Лінч казав, що буде... Хоча лише тоді, коли державна система правосуддя діє врозріз з очикуваннями громадян... Там і судді можуть доєднатися до цього процесу, якщо інкстинкт самозбереження дасть збій....
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21.11.2022 19:09 Відповісти
Як над Штепою , років 6😃
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21.11.2022 20:30 Відповісти
Що ж це за мережа така? Товар який "простісмертні "не продаватимуть.))
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21.11.2022 21:22 Відповісти
 
 