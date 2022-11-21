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Новини Війна
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Україна розраховує на розгляд заявки щодо членства на наступному саміті НАТО, - Стефанішина

нато

Україна розраховує на розгляд на наступному саміті НАТО її заявки щодо членства в Альянсі і закликає партнерів проявити таку саму сміливість, яку демонструють українські військові.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Стефанішина зазначила, що сьогодні Україна забезпечує мир і безпеку на східному фланзі НАТО, а безпрецедентна підтримка в українському суспільстві євроатлантичних прагнень свідчить про глибоке розуміння значення колективної безпеки в Європі і НАТО як найефективнішої безпекової організації, яка захищає мир. Водночас вона зауважила, що повернення до порядку денного ядерної загрози створює найбільш критичну безпекову ситуацію у світі з часів Другої світової війни і вимагає екстраординарних рішень і від України, і від демократичного світу.

"У ці дні час в Україні летить швидко. Ви бачили разючі зміни на лінії фронту… Наближається саміт НАТО, і я не думаю, що український народ толеруватиме загальні дипломатичні фрази про підтримку моєї країни, хоча ми цінуємо кожний елемент вашої допомоги. Ми очікуємо, що Альянс продемонструє такі ж мужність і сміливість, як і ми зараз. Ми розраховуємо бути частиною рішень, які будуть ухвалені принаймні через пів року", - сказала Стефанішина.

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Вона висловила переконання, що відповідь Альянсу на євроатлантичні прагнення України буде перемогою над російською пропагандою і підтвердженням того, що НАТО не має страху, що не існує жодної сили, здатної здолати демократію.

Насамкінець віцепрем’єр-міністр висловила надію на продовження дуже грунтовного діалогу щодо очікувань України і рішень, які будуть ухвалені надалі.

Автор: 

членство в НАТО (1745) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364)


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Топ коментарі
+8
А влада щось для того робить, чи надіється на диво, попри корупційні схеми?
НАТО це ще і політичний союз, тобто фінансова і економічна безпека також враховується.
А в нас скрізь прохідний двір для шахраїв.
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21.11.2022 17:59 Відповісти
+8
Раньше надо было репу чесать. А то до 2022 года Зелебеня саммиты НАТО игнорил
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21.11.2022 18:05 Відповісти
+7
Ну і що що розглянуть. Дадуть ''домашнє завдання"-виконуйте! А нашій владі таке робити "в облом".І знову буде стара пісня-"бачте , нас не беруть", треба якийсь свій союз з кимось іншим створювати.
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21.11.2022 17:49 Відповісти
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НАТО " ПОКИ ЩО" - СТРАШНО....
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21.11.2022 17:42 Відповісти
Ну і що що розглянуть. Дадуть ''домашнє завдання"-виконуйте! А нашій владі таке робити "в облом".І знову буде стара пісня-"бачте , нас не беруть", треба якийсь свій союз з кимось іншим створювати.
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21.11.2022 17:49 Відповісти
За три роки пліснява влада не зробила нічого, від слова «взагалі», щоб Україна була у НАТО, окрім істерик підстаркуватого хлопчика пачімуМиНеВНАТО?».
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21.11.2022 18:27 Відповісти
Дещо вони роблять.Так звана влада достатньо зробила і робить щоб не прийняли ні в ЄС ні в НАТО. Люди хотять в ЄС і в НАТО тому й думають що наперсточники-слуги теж туди хотять,а це абсолютна омана.)
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21.11.2022 21:29 Відповісти
СЬОГОДНІ
"Однією правкою політики (слуги, опзж, за коломойського, ВАЗеленський) ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС."
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21.11.2022 21:34 Відповісти
Це те що через рік після закінчення депутатства їх не превірятимуть про доходи?
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21.11.2022 22:13 Відповісти
Где свобода слова⁉️Закрыли все оппозиционные телеканалы , закрыли аккредитацию журналистам‼️А МЕГАМАРОДЕРСТВО во время Войны‼️🤢🤡
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21.11.2022 19:12 Відповісти
Що за маячня!
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21.11.2022 17:49 Відповісти
трепло Стефанишина- это такая дура или просто провокаторша которая косит под дурочку?
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21.11.2022 17:51 Відповісти
З Безумної вже всі просто ржуть так слуги чергову сосну підсунули.
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21.11.2022 21:33 Відповісти
Наступний саміт НАТО - зустріч глав держав та урядів Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
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21.11.2022 17:52 Відповісти
А влада щось для того робить, чи надіється на диво, попри корупційні схеми?
НАТО це ще і політичний союз, тобто фінансова і економічна безпека також враховується.
А в нас скрізь прохідний двір для шахраїв.
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21.11.2022 17:59 Відповісти
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21.11.2022 18:02 Відповісти
Раньше надо было репу чесать. А то до 2022 года Зелебеня саммиты НАТО игнорил
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21.11.2022 18:05 Відповісти
Нам до турецькоі корупціі ше рости -- но іх взяли .
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21.11.2022 18:12 Відповісти
Зачем эти пустые разговоры с квартала 95? Вместо асфальта для кацапских танков надо было свои ракеты строить любого типа. Но зачем же? Главное шашлыки ,сваты и дядьки.... А по поводу НАТО,по стране НАТО кацапы лупанули,мне очень жаль поляков,как то же НАТО об них ноги ветерло, особенно в лице Байдена,который ,знал ,чья ракета,ещё до ее падения.,молча сглотнули и замяли. Вот и все НАТО. Итог Надежда на ЗСУ и самих себя. Впрочем как обычно.
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21.11.2022 18:13 Відповісти
НАТО - військово-ПОЛІТИЧНИЙ союз. А політики, падлюкі такі, вимагають реформ. А слово та поняття "реформи" настільки далеко від дєрьмаково-зеленої влади, що скоріше на Місяці чи Марсі будуть поселення людей, ніж дєрьмозелень запровадить реформи.
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21.11.2022 18:23 Відповісти
Україна розраховує на розгляд заявки щодо членства на наступному саміті НАТО

Судячи з усього, НАТО не заважатиме Україні розраховувати...
Огоссди...
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21.11.2022 18:34 Відповісти
Існує статут НАТО. Країнам які приймають участь у війні членство не надається. НАТО вісіма силами намагаєтеся запобігти прямого зіткнення з мордором, що досить розумно, а країни члени альянсу надають допомогу Україні озброєнням, забезпеченням, розвідданими, навчанням та, сподіваюсь, плануванням військових операцій. Дурість сподіватися на вступ до альянсу під час війни та п'яту статтю.
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21.11.2022 19:01 Відповісти
После победы Украины у неё будет очень короткое окно для вступления в НАТО -Россия ведь не способна меняться и будет лихорадочно готовиться к следующему нападению на Украину. Поэтому действия на опережение - единственный гарант для Украины. На саммите, на котором будет обсуждаться приглашение Украине присоединиться к блоку, против будут голосовать только Венгрия и Турция. С Венгрией мы справимся - ведь Венгрия не просто содержанка Европы, но содержанка, которой нравиться быть содержанкой. С Турцией всё сложнее: даже Швеция, для вступление в НАТО выполняет пожелания Турции и для этого даже корректирует свою конституцию. Поэтому Стефашина обязана не выступать, а вести негласные переговоры с Турцией об условиях поддержки Турцией вступления Украины в НАТО.
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21.11.2022 20:47 Відповісти
Знаєте що зараз відбувається у Європі? Європейці живуть своє звичайне життя. Діти в школах і садочках,дорослі на роботі і в пабах/торгівельних центрах по вечорам. Купа народу в розважальних закладах. Трохи ниють про інфляцію (до 20 відсотків) і підвищення тарифів. Подекуди закриваються кафехи. Бо електроенергія здорожчала. Знову трохи ниють. Тобто в них впав рівень комфорту але не на стільки,щоб вони перестали їсти хорошу ковбасу. В той час як в нас повний колапс всюди. Мене,чесно кажучи, це дратує. Якби Європа хоч на день відчула те,що відчуває кожен українець,я думаю в нас би вже і атаксми були сотнями і в НАТО нас би давно взяли. Вони просто дико нерішучі,тому що досі не розуміють і не відчувають. Вибачте,але прильотів по типу останнього в Польщі треба трошки більше.
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21.11.2022 22:10 Відповісти
Цирк, на арене Зеленский. Идет напряженная борьба с воздухом.
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21.11.2022 22:22 Відповісти
 
 