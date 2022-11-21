Україна розраховує на розгляд заявки щодо членства на наступному саміті НАТО, - Стефанішина

Україна розраховує на розгляд на наступному саміті НАТО її заявки щодо членства в Альянсі і закликає партнерів проявити таку саму сміливість, яку демонструють українські військові.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Стефанішина зазначила, що сьогодні Україна забезпечує мир і безпеку на східному фланзі НАТО, а безпрецедентна підтримка в українському суспільстві євроатлантичних прагнень свідчить про глибоке розуміння значення колективної безпеки в Європі і НАТО як найефективнішої безпекової організації, яка захищає мир. Водночас вона зауважила, що повернення до порядку денного ядерної загрози створює найбільш критичну безпекову ситуацію у світі з часів Другої світової війни і вимагає екстраординарних рішень і від України, і від демократичного світу.

"У ці дні час в Україні летить швидко. Ви бачили разючі зміни на лінії фронту… Наближається саміт НАТО, і я не думаю, що український народ толеруватиме загальні дипломатичні фрази про підтримку моєї країни, хоча ми цінуємо кожний елемент вашої допомоги. Ми очікуємо, що Альянс продемонструє такі ж мужність і сміливість, як і ми зараз. Ми розраховуємо бути частиною рішень, які будуть ухвалені принаймні через пів року", - сказала Стефанішина.

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Вона висловила переконання, що відповідь Альянсу на євроатлантичні прагнення України буде перемогою над російською пропагандою і підтвердженням того, що НАТО не має страху, що не існує жодної сили, здатної здолати демократію.

Насамкінець віцепрем’єр-міністр висловила надію на продовження дуже грунтовного діалогу щодо очікувань України і рішень, які будуть ухвалені надалі.