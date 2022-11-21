САП і НАБУ домоглися екстрадиції з Німеччини підозрюваної у заволодінні коштами "Держінформ’юсту". Шевченку, Грановському і ко - приготуватися, - Шабунін

18 листопада 2022 року гендиректорку приватного підприємства, підозрювану у причетності до заволодіння 6,5 млн грн ДП "Держінформ’юст", екстрадували з Німеччини в Україну.

Про це розповів глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченку, Грановському і ко - приготуватися. САП і НАБУ домоглися екстрадиції підозрюваної у зловживаннях при закупівлі програмного забезпечення, які завдали ДП "Держінформ’юст" 6,5 млн грн збитків. Особа 5 років перебувала у міжнародному розшуку та 28.05.2022 була затримана компетентними органами ФРН. Німеччина задовольнила запит української сторони про її видачу", - повідомив Шабунін.

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"18 листопада 2022 року гендиректорку приватного підприємства, підозрювану у причетності до заволодіння 6,5 млн грн ДП "Держінформ’юст", екстрадували з Німеччини в Україну. Вона майже п’ять років перебувала у розшуку, і наприкінці травня 2022 року її затримали компетентні органи ФРН. ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваній у вигляді тримання під вартою із альтернативою 496,2 тис. грн застави.

За даними слідства, у листопаді 2013 року колишній гендиректор ДП "Держінформ’юст" із підконтрольним йому ж підприємством уклав та забезпечив виконання договорів на постачання програмної продукції (комп’ютерної програми TrueConfserver та супровідної документації до неї). Перший договір передбачав завищену вартість, а наступним взагалі не передбачалося постачання товарів. Такими діями "Держінформ’юсту" завдано 6,5 млн грн шкоди. Розслідування щодо інших учасників злочину – завершене, справа перебуває на розгляді у суді", - розповіли в НАБУ.