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Новини Боротьба з корупцією
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САП і НАБУ домоглися екстрадиції з Німеччини підозрюваної у заволодінні коштами "Держінформ’юсту". Шевченку, Грановському і ко - приготуватися, - Шабунін

набу

18 листопада 2022 року гендиректорку приватного підприємства, підозрювану у причетності до заволодіння 6,5 млн грн ДП "Держінформ’юст", екстрадували з Німеччини в Україну.

Про це розповів глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченку, Грановському і ко - приготуватися. САП і НАБУ домоглися екстрадиції підозрюваної у зловживаннях при закупівлі програмного забезпечення, які завдали ДП "Держінформ’юст" 6,5 млн грн збитків. Особа 5 років перебувала у міжнародному розшуку та 28.05.2022 була затримана компетентними органами ФРН. Німеччина задовольнила запит української сторони про її видачу", - повідомив Шабунін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оголошені у розшук ексглава НБУ Шевченко та екснардеп Грановський переховуються від НАБУ та САП у Відні, - Шабунін. ФОТО

"18 листопада 2022 року гендиректорку приватного підприємства, підозрювану у причетності до заволодіння 6,5 млн грн ДП "Держінформ’юст", екстрадували з Німеччини в Україну. Вона майже п’ять років перебувала у розшуку, і наприкінці травня 2022 року її затримали компетентні органи ФРН. ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваній у вигляді тримання під вартою із альтернативою 496,2 тис. грн застави.

За даними слідства, у листопаді 2013 року колишній гендиректор ДП "Держінформ’юст" із підконтрольним йому ж підприємством уклав та забезпечив виконання договорів на постачання програмної продукції (комп’ютерної програми TrueConfserver та супровідної документації до неї). Перший договір передбачав завищену вартість, а наступним взагалі не передбачалося постачання товарів. Такими діями "Держінформ’юсту" завдано 6,5 млн грн шкоди. Розслідування щодо інших учасників злочину – завершене, справа перебуває на розгляді у суді", - розповіли в НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5097) екстрадиція (437) Шабунін Віталій (538) Грановський (235) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+10
не слід плутати "ФРН" і "Австрія" щодо "екстрадиції". Скільки років США домагаються екстрадиції хвірташа з Відня (Австрія)? отож. а він там сидить собі спокійно... тому шевченки, грановські, тупицькі, ін. непотріб - саме у Відні...
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21.11.2022 19:17 Відповісти
+7
Пора їм всеж відреагувати на "зарплатню в конвертах" для депутан - це питання національної безпеки! Чи знов "не на часі"?
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21.11.2022 19:04 Відповісти
+5
Добейтесь возврата украденных беней и боголюбовым бабок привата, через офшоры 95 квартала и их подельника ваЗелина!!!
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21.11.2022 21:22 Відповісти
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Пора їм всеж відреагувати на "зарплатню в конвертах" для депутан - це питання національної безпеки! Чи знов "не на часі"?
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21.11.2022 19:04 Відповісти
Хоть би не здала їх влада, як Цемаха чи вагнерівців!!
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21.11.2022 19:11 Відповісти
Кому ?Кацапам?
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21.11.2022 20:04 Відповісти
не слід плутати "ФРН" і "Австрія" щодо "екстрадиції". Скільки років США домагаються екстрадиції хвірташа з Відня (Австрія)? отож. а він там сидить собі спокійно... тому шевченки, грановські, тупицькі, ін. непотріб - саме у Відні...
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21.11.2022 19:17 Відповісти
...з 2014 домагаються....але грощі, адвокати та, підозоюю також, австрійська корупція роблять свою справу. Але стосовно декого, більше значення матиме Ізраїльский паспорт аніж австрійськи крєндєля
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21.11.2022 19:31 Відповісти
Аха, це нічого не значить, наш суд його відпустить))
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21.11.2022 20:14 Відповісти
Во Крутая Новостищщщааа!!!Пля нах оно нам нужно!!!Во асфальт Во время войны ложат!пох!Света нет!пох!Как говорил доктор Преображенский!РАЗРУХА В ГОЛОВАХ!!!
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21.11.2022 21:21 Відповісти
Добейтесь возврата украденных беней и боголюбовым бабок привата, через офшоры 95 квартала и их подельника ваЗелина!!!
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21.11.2022 21:22 Відповісти
Добейтесь возврата украденных мафией Парашенка бабок через офшоры и их подельника Мертвечука!!!
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22.11.2022 00:27 Відповісти
Неговоріть дурниць немогли корупціонери оточувати сивогочолого гетьмана Порошенко
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21.11.2022 22:06 Відповісти
 
 