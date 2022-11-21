Унаслідок обстрілів з території РФ пошкоджені житлові будинки і газопровід на Сумщині
У Хотінській громаді на Сумщині внаслідок обстрілів з території РФ пошкоджено житлові будинки і газопровід.
Про це повідомляє у телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Хотінська громада сьогодні постраждала від обстрілів із Росії... На цю мить відомо щонайменше про п’ять осель, які значно постраждали. Там вибиті вікна із рамами, частково зруйновані стіни та дахи. Також пошкоджений газопровід", - зазначив очільник ОВА.
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