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Новини
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Унаслідок обстрілів з території РФ пошкоджені житлові будинки і газопровід на Сумщині

сумщина

У Хотінській громаді на Сумщині внаслідок обстрілів з території РФ пошкоджено житлові будинки і газопровід.

Про це повідомляє у телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Хотінська громада сьогодні постраждала від обстрілів із Росії... На цю мить відомо щонайменше про п’ять осель, які значно постраждали. Там вибиті вікна із рамами, частково зруйновані стіни та дахи. Також пошкоджений газопровід", - зазначив очільник ОВА.

Також дивіться: Сьогодні рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29234) Сумська область (3889) Живицький Дмитро (466)


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Пора вже по рашинському газапроводу і трасформаторам в белороді ,
запустити бавовну 😠
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21.11.2022 19:31 Відповісти
падлючая гнида....
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21.11.2022 19:33 Відповісти
Сподіваюсь, вогнем в відповідь, пошкоджено Все! у белгородській і курській обл....
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21.11.2022 19:47 Відповісти
А коли будуть постріли у відповідь? Чи д'єрмак не дозволяє бо *уйло нападе!
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21.11.2022 19:50 Відповісти
 
 