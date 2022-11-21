На трасах з Києва до Чопа та Ягодина через негоду заборонили рух вантажівок, - Укравтодор

На трасах із Києва до Чопа та Ягодина у Житомирській області тимчасово заборонили рух вантажівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Укравтодору.

"Увага, обмеження руху вантажівок у Житомирській області



Через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовину — з 18:00 введено обмеження руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення

-М-06 Київ - Чоп км 68+340 - 258+513

-М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) км 79+717 - км 245+948.

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Це потрібно для недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів.



Про зняття обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.