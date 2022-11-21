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На трасах з Києва до Чопа та Ягодина через негоду заборонили рух вантажівок, - Укравтодор

дороги

На трасах із Києва до Чопа та Ягодина у Житомирській області тимчасово заборонили рух вантажівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Укравтодору.

"Увага, обмеження руху вантажівок у Житомирській області

Через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовину — з 18:00 введено обмеження руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення
-М-06 Київ - Чоп км 68+340 - 258+513
-М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) км 79+717 - км 245+948.

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Це потрібно для недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

На трасах з Києва до Чопа та Ягодина через негоду заборонили рух вантажівок, - Укравтодор 01

Автор: 

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Тільки не кажіть, що ракетні удари московитів зруйнували всю техніку для прибирання снігу, або, що їм не вистачає пального (коли по дорогах катаються "прожерливі" іномарки)! Не повірю
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21.11.2022 19:40 Відповісти
ні..скажуть що трансформатори й підстанції, бо техніка вся була екологічна..на електриці..чи подовжувачі закінчились - вони щось вигадають..

вони без брехні - як без пряників..
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21.11.2022 20:29 Відповісти
За последние пять часов навалило см 40 снега. Три раза двор чистил, в 5 утра в поездку. Но не факт что выеду. Снег валит без остановки. Мокрый, на улице -0. В общем накрылась поездка.
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22.11.2022 00:28 Відповісти
 
 