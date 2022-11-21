До трьох мільйонів українців будуть змушені залишити домівки через холоди, - прогноз ВООЗ
Від 2 до 3 мільйонів жителів України, ймовірно, залишать свої будинки через настання холодів.
Про це повідомив на пресконференції директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.
"Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої будинки у пошуках тепла та безпеки", - зазначив Клюге.
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опорах, делая скрутки, а Зеля меняет предохранители на скумбрию по 8.
*** цена вашему слову, ребята, в базарный день, уже ******* 24.02
А от мені цікаво: А чиї дії призведуть до таких наслідків ті аналітики ВООЗ не сказали? А можна "вслух"? Бо дійсно цікаво...
Тому деяким жителям потрібно уїхати але для них буде шлях у невідоме бо зимою важко щось знайти а з іншої сторони людина яка має роботу повинна звільнитись і поїхати на всю зиму зі свого міста -і не факт що на новому місці дуже швидко людей влаштують на роботу -теж саме і закордоном. Ті хто встиг поїхати ще літом ось їм легше бо встигли знайти житло і роботу.
вангувати річ невдячна...
я нафіг нікому за кордоном не потрібен