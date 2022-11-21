УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12126 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 499 25

До трьох мільйонів українців будуть змушені залишити домівки через холоди, - прогноз ВООЗ

зима

Від 2 до 3 мільйонів жителів України, ймовірно, залишать свої будинки через настання холодів.

Про це повідомив на пресконференції директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих українців розмістять у санаторіях за рахунок бюджету - рішення Кабміну

"Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої будинки у пошуках тепла та безпеки", - зазначив Клюге.

Автор: 

біженці (1899) ВООЗ (770) зима (150) переселенці (986)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Опять вбросы на тему "мывсеумрем",уже и Киев эвакуировали и Волынь...может заткнетесь наконец?
показати весь коментар
21.11.2022 19:50 Відповісти
+13
Якщо ВООЗ дає такі прогнози, то значить, що аналітичний центр ВООЗ обробив наявні дані і спрогнозував можливий розвиток подій. Це нормально.
А от мені цікаво: А чиї дії призведуть до таких наслідків ті аналітики ВООЗ не сказали? А можна "вслух"? Бо дійсно цікаво...
показати весь коментар
21.11.2022 20:01 Відповісти
+13
Розуміємо, перекатуємося, вистоїмо,але на перемовини з кацапами не підемо. Тих, хто надумає піднімати хай - навчимо. Час діє проти ворога.
показати весь коментар
21.11.2022 20:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять вбросы на тему "мывсеумрем",уже и Киев эвакуировали и Волынь...может заткнетесь наконец?
показати весь коментар
21.11.2022 19:50 Відповісти
...а крім того - хай більше червоний хрест допомогає кацапам, як це нещодавно трапилось
показати весь коментар
21.11.2022 19:53 Відповісти
Бачу в тебе газ є, в сраці, мабуть і сірників приготував, гомельдрев? Про те що буде відбуватися на території України, на яку не ступила нога русні, я писав ще весною, в разі руйнації систем енергопостачання та газу. Та прийшла осінь і тут почалося, навколо мене, уточнювати не буду де, почалося вроді вчора родилися і очі відкрилися, а готуватися до всього цього очевидного, напевно не дала та природня тупість яка позволила квартал привести до влади, а поєднати причини і наслідки, таки тупість не дає. Тому мерзнути, доведеться, правда не всім.
показати весь коментар
21.11.2022 20:14 Відповісти
а може взагалі засунути голову в пісок як страус і думати,що все чудово і прекрасно? Чи
показати весь коментар
21.11.2022 20:40 Відповісти
Знову ринуть "кармілци" з данбасу на захід...
показати весь коментар
21.11.2022 19:56 Відповісти
очередной опущенец, разделяющий граждан украины. может по твоему и воевать за него не надо? козлина...
показати весь коментар
21.11.2022 20:01 Відповісти
Та, мабуть, цей Клюге - росiйський шпигун, дезу гонит. Вон, Кирюха Тимошенко зуб дает, что ОП исправит ситуацию с электроэнергией. Ермак с пасстижами., ***, на когтях висит на
опорах, делая скрутки, а Зеля меняет предохранители на скумбрию по 8.
*** цена вашему слову, ребята, в базарный день, уже ******* 24.02
показати весь коментар
21.11.2022 19:59 Відповісти
ВООЗ - з дупи прогноз.
показати весь коментар
21.11.2022 20:01 Відповісти
Якщо ВООЗ дає такі прогнози, то значить, що аналітичний центр ВООЗ обробив наявні дані і спрогнозував можливий розвиток подій. Це нормально.
А от мені цікаво: А чиї дії призведуть до таких наслідків ті аналітики ВООЗ не сказали? А можна "вслух"? Бо дійсно цікаво...
показати весь коментар
21.11.2022 20:01 Відповісти
Розуміємо, перекатуємося, вистоїмо,але на перемовини з кацапами не підемо. Тих, хто надумає піднімати хай - навчимо. Час діє проти ворога.
показати весь коментар
21.11.2022 20:02 Відповісти
Але варто розуміти що до кінця війни обстріли не припиняться.
Тому деяким жителям потрібно уїхати але для них буде шлях у невідоме бо зимою важко щось знайти а з іншої сторони людина яка має роботу повинна звільнитись і поїхати на всю зиму зі свого міста -і не факт що на новому місці дуже швидко людей влаштують на роботу -теж саме і закордоном. Ті хто встиг поїхати ще літом ось їм легше бо встигли знайти житло і роботу.
показати весь коментар
21.11.2022 20:08 Відповісти
хто зна...
вангувати річ невдячна...
показати весь коментар
21.11.2022 20:11 Відповісти
я нікуди з України не поїду!
я нафіг нікому за кордоном не потрібен
показати весь коментар
21.11.2022 20:13 Відповісти
Що ж,можливо й так... Але Україна переможе в любому випадку, питання нажаль в ціні. А ось кацапи десятиліттями будуть харкати кров'ю за свої злочини!
показати весь коментар
21.11.2022 20:20 Відповісти
от якраз найбільше питання в ціні,тому що у нас важка промисловість парктично знищена,пів енергетики або знищено,або ж серйозно пошкоджено,купу містечок і сіл знищено,величезна демографічна криза,більшість людей які виїхали і виїдуть зараз якщо війна і надалі буде продовжуватися уже будуть шукати варіанти облаштовувати своє життя за межами україни ніж повертатися на руїни,а на кацапщині ніяких руйнувань немає,промисловість ціла,бабки є,пуйло за день за газ і нафту близько 1 млрд євро получає,світло є,мясо яке готове подихати за царя є,підтримка у війні є,тому це може бути піррова перемога
показати весь коментар
21.11.2022 20:45 Відповісти
Андрій Саган : згідно історії "пірову перемогу" отримав агресор. А наша,українська перемога буде священною! Дорого,ой дуже дорого вона нам обійдеться... Нажаль... Але вона стане перемогою над всесвітнім злом - кацапщиною!
показати весь коментар
21.11.2022 20:51 Відповісти
Я б поїхав ***** звідси,та якому *** ми потрібні)
показати весь коментар
21.11.2022 20:27 Відповісти
Кожен українець в собі,в своїх близьких та дітях має виховувати холодну лють до кацапської мерзоти! Не так давно був час,коли ми ще вважали цих двоногих за "братній народ". Довважалися... Результат щодня!
показати весь коментар
21.11.2022 20:30 Відповісти
Досить оптимістичний прогноз.
показати весь коментар
21.11.2022 20:35 Відповісти
ПоВОЗка вирішила свої п'ять копійок підкинути в спонуканні до перемовин? Погано ви УКРАЇНЦІВ вивчили приблуди.
показати весь коментар
21.11.2022 20:42 Відповісти
Обама и Байден мечтают создать на месте вымороженной и убитой 35 миллионной белой Украины очередную Либерию.Это моя точка зрения. Трогательная забота о несчастных жителях Африки.Как от Байдена,так и от толерантной Европы.Пипеточные поставки зброи и набоив доказывают это.
показати весь коментар
21.11.2022 20:56 Відповісти
что же ты такой еванутый? за здвухтурового зеленскаго голосовал?)
показати весь коментар
21.11.2022 21:19 Відповісти
Дело куйня..
показати весь коментар
21.11.2022 23:47 Відповісти
 
 