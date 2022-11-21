З початку війни зафіксовано 1,2 млн російських кібератак на енергосектор України, – Міненерго

З початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну на об’єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1,2 млн кібератак, тоді як за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тис.

Про це повідомив заступник Міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Урядовий портал.

Інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022. Так, протягом грудня 2021 та січня-лютого 2022 росіяни багаторазово намагалися здійснити втручання в роботу ключових енергетичних компаній, зламати персональні кабінети клієнтів, а також втрутитися в роботу диспетчерських центрів.

"Наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" нашу енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за 9 місяців війни складає понад 1 200 000 випадків. Кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Міністерства – більше 50, для порівняння з початку фіксації такого типу атак з 2019 року їх було тільки 5", - зазначив заступник міністра.

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