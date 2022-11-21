УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11921 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 298 22

Росія багато десятиліть потерпатиме через негативні наслідки війни в Україні, - сенатор США Ріш

джим,ріш

На його думку, після завершення війни добросусідські відносини між Україною та РФ неможливі.

Сенатор США, республіканець Джим Ріш заявив, що після завершення війни Росія ще багато десятиліть потерпатиме через негативні наслідки. Йдеться не лише про якесь налагодження відносин з Україною, а й з усім світом, пояснив політик в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, після завершення війни добросусідські відносини між Україною та РФ неможливі.

"У народу України є злість на Росію. І це – виправдана злість, яка не зникне, не "залікується" протягом кількох поколінь. Тому навіть коли війна завершиться – не може бути примирення. Не буде такого, що всі помирилися, обійнялися і пішли жити далі. Цього не буде", - наголосив республіканець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатор-республіканець Ріш про допомогу Україні: "США навіть можуть її збільшити"

Він зазначив, що ніхто більше не довірятиме росіянам.

"Війна буде важко пережита також Росією. Росія, через те, що вона скоїла, страждатиме багато десятиріч. Бо світ не довірятиме росіянам, не хотітиме мати з ними бізнес. Усе це впливатиме на країну. Із закінченням війни все це нікуди не подінеться", - сказав Ріш.

За його словами, навіть зміна лідера у Кремлі сама по собі нічого не змінить.

"Світ не скаже: "О, добре, тепер усе добре!". Ні, так не спрацює. Бо попри те, що початок війни був рішенням однієї людини, відповідальність за цю війну поділяє уся країна", - підсумував сенатор.

Автор: 

росія (66104) США (23426) Сенат США (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
21.11.2022 20:23 Відповісти
+16
Кацапстан повинен бути ліквідований а не "потерпати десяток років".
показати весь коментар
21.11.2022 20:36 Відповісти
+10
нехай потерпають--головне репарації нехай виплачують
показати весь коментар
21.11.2022 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.11.2022 20:23 Відповісти
Бо ти , падло , зсередини ху@ло
показати весь коментар
21.11.2022 20:24 Відповісти
Це заводське налаштування
показати весь коментар
21.11.2022 20:25 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.11.2022 20:57 Відповісти
Default settings
показати весь коментар
21.11.2022 20:33 Відповісти
А нам, як з гуся вода, так? Пожаліти кацапію?
показати весь коментар
21.11.2022 20:28 Відповісти
Они всю жизнь потерпають.. и чем больше потерпають, тем счастливей себя чувствуют..воистину не от мира сего..
показати весь коментар
21.11.2022 20:29 Відповісти
І тим більше звинувачують всіх на світі.
показати весь коментар
21.11.2022 20:45 Відповісти
нехай потерпають--головне репарації нехай виплачують
показати весь коментар
21.11.2022 20:30 Відповісти
<после завершения войны Россия еще многие десятилетия будет страдать из-за негативных последствий.> Источник:

Сенатор помилився, - ненависті до ********** вистачить щонайменше 3 століття.
показати весь коментар
22.11.2022 07:42 Відповісти
Кацапстан повинен бути ліквідований а не "потерпати десяток років".
показати весь коментар
21.11.2022 20:36 Відповісти
Сподіваюся що расія скінчиться раніше ніж потерпання.
показати весь коментар
21.11.2022 20:38 Відповісти
Смачно, як свіжа guacamole
показати весь коментар
22.11.2022 07:44 Відповісти
Знойний сенатор, справжній республіканець. Він і мотивував передачу Україні літаків. Після чергових військових поразок московщини, скаже і за її розбір на 40 князівств, бесперервно воюючих між собою.
показати весь коментар
21.11.2022 20:43 Відповісти
Це так здається. Після другої світової німці через скільки (гдр) стали друзями? Про нинішню Грузію мовчу.
показати весь коментар
21.11.2022 20:47 Відповісти
Гарний республіканець , цей Ріш. Треба запам'ятати. Чому то раніше про нього нічого не чув. Раніше тільки і чутно було що Трамп , Спартц, СпартцТрамп. Якийсь то суцільний "твікс". Солодка парочка.
показати весь коментар
21.11.2022 20:48 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 20:56 Відповісти
А де чортики з газоелектрозваркою ?
показати весь коментар
21.11.2022 21:07 Відповісти
после окончания войны и победы Украини, россии на карте больше не будет.
показати весь коментар
21.11.2022 21:01 Відповісти
У втомлену маленьку московію на болотах возитимуть екскурсії з усього світу показувати десь колись під час полювання після ситного обіду руський (не плутати з рюзкою) великий князь Юрій Долгорукий під кущем купку залишив, і що з неї трапилося далі...
показати весь коментар
22.11.2022 07:51 Відповісти
Неужели с кацапов удастся вытряхнуть имперский шовинизм переродившийся в фашизм и поставить раком?
показати весь коментар
22.11.2022 10:16 Відповісти
 
 