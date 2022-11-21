В Херсоні після російського обстрілу зафіксовано "приліт" в квартиру, є постраждалі, - ОП

Російські окупанти увечері 21 листопада знову обстріляли Херсон, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

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