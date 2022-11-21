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Новини Війна
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В Херсоні після російського обстрілу зафіксовано "приліт" в квартиру, є постраждалі, - ОП

херсон

Російські окупанти увечері 21 листопада знову обстріляли Херсон, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Також читайте: У деокупованому Херсоні лишаються близько 80 тис. жителів. Більшість із них не хочуть евакуюватися, - Хлань

Автор: 

обстріл (29234) Херсон (3444)


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Кацапи кончені , що ви там сукіни діти забули ?

Не всі унітази вивезли ?
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21.11.2022 20:40 Відповісти
Кільцева дорога не постраждала, все інше, Зеленим пофуй...
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21.11.2022 20:45 Відповісти
При все моей нелюбви к зеленскому, стоит иногда вспоминать о том,что именно кацапы со своим фюрером путлером убивают украинцев, а уже потом критиковать украинскую власть. Перемочим орков, а потом уже спросим с власти, кто сдал Херсон и почему деньги уходили на асфальт.
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21.11.2022 20:54 Відповісти
А ти не думав, де ми були би зараз, якби не було би цієї мікроскопічної зараз критики влади?
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21.11.2022 21:12 Відповісти
Кацапские орки - это такие твари, для которых чувство величия царя дороже жизни любого ребенка, даже собственного. Какая-то тупиковая ветка Homo Sapiens.
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21.11.2022 20:57 Відповісти
То есть кацапы начали обстреливать "свои" территории и убивать "своих" граждан? Весьма показательно.
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21.11.2022 22:04 Відповісти
 
 