В Херсоні після російського обстрілу зафіксовано "приліт" в квартиру, є постраждалі, - ОП
Російські окупанти увечері 21 листопада знову обстріляли Херсон, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.
На місці працюють рятувальники та екстрені служби.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не всі унітази вивезли ?