Відкриття морських портів для експорту продукції ГМК покращить економічну ситуацію в Україні, – ЗМІ

У ГМК України – важка криза, а жовтень став найгіршим місяцем за показниками експорту за всю історію галузі. Якщо ця криза продовжиться, це загрожує всій країні, оскільки бюджет України наполовину залежить від західних кредитів та грантів. У той же час прийняття дієвих рішень для покращення умов роботи галузі могло б збільшити валютні надходження від експорту: це підтримає ГМК і всю економіку країни.

Про це пише в аналітичній статті ГМК Центр, інформує Цензор.НЕТ.

"Експорт чавуну у жовтні знизився на 63,9% порівняно з вереснем, напівфабрикатів – на 9,8%. А постачання залізної руди в жовтні склало 1,1 млн т – це найнижчий показник за місяць у 2022 році", - пише видання.

За словами опитаних журналістами експертів, на ситуацію в українському ГМК впливають багато чинників, зумовлених війною. Промисловість, яка до жовтня вже багато в чому пристосувалася до важких умов роботи під час війни, зіткнулася з новою серйозною проблемою – обмеженням постачання електроенергії.

"Важливим фактором залишаються низькі ціни та слабкий попит на металопродукцію на європейському ринку. Також нікуди не зникли й логістичні проблеми підприємств ГМК, а вартість логістики зросла в рази, порівняно з довоєнним рівнем. Але головним є обмеженість пропускної спроможності логістичних маршрутів: закриття портів призвело до перенесення значної частини логістики на залізницю, але західні прикордонні переходи не завжди справляються з вантажопотоком. При цьому бізнес та його клієнти опиняються у ситуації невизначеності щодо доставки замовлень", - зазначає видання.

У цій ситуації врятувати галузь може лише відновлення експорту продукції ГМК через українські морпорти, наголошують учасники ринку. При цьому українська влада висловлювала побажання розширити перелік продукції в рамках "зернової угоди", проте програму продовжили на чотири місяці без її врахування.

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"У разі збільшення обсягів експорту через морські порти підприємства зможуть якщо не вийти в "нуль", то хоча б покрити більше необхідних витрат і зберегти трудові колективи. Тому важливо домовитися з нашими міжнародними партнерами щодо розширення номенклатури вантажів, що експортуються у рамках "транспортного коридору", - резюмує видання.

Нагадаємо, металурги України закликали президента Володимира Зеленського посприяти у розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. За їхніми даними, відновлення експорту даватиме Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця і принесе до бюджету щонайменше 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.