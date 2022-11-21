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Новини Війна
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Відкриття морських портів для експорту продукції ГМК покращить економічну ситуацію в Україні, – ЗМІ

металургія

У ГМК України – важка криза, а жовтень став найгіршим місяцем за показниками експорту за всю історію галузі. Якщо ця криза продовжиться, це загрожує всій країні, оскільки бюджет України наполовину залежить від західних кредитів та грантів. У той же час прийняття дієвих рішень для покращення умов роботи галузі могло б збільшити валютні надходження від експорту: це підтримає ГМК і всю економіку країни.

Про це пише в аналітичній статті ГМК Центр, інформує Цензор.НЕТ.

"Експорт чавуну у жовтні знизився на 63,9% порівняно з вереснем, напівфабрикатів – на 9,8%. А постачання залізної руди в жовтні склало 1,1 млн т – це найнижчий показник за місяць у 2022 році", - пише видання.

За словами опитаних журналістами експертів, на ситуацію в українському ГМК впливають багато чинників, зумовлених війною. Промисловість, яка до жовтня вже багато в чому пристосувалася до важких умов роботи під час війни, зіткнулася з новою серйозною проблемою – обмеженням постачання електроенергії.

"Важливим фактором залишаються низькі ціни та слабкий попит на металопродукцію на європейському ринку. Також нікуди не зникли й логістичні проблеми підприємств ГМК, а вартість логістики зросла в рази, порівняно з довоєнним рівнем. Але головним є обмеженість пропускної спроможності логістичних маршрутів: закриття портів призвело до перенесення значної частини логістики на залізницю, але західні прикордонні переходи не завжди справляються з вантажопотоком. При цьому бізнес та його клієнти опиняються у ситуації невизначеності щодо доставки замовлень", - зазначає видання.

У цій ситуації врятувати галузь може лише відновлення експорту продукції ГМК через українські морпорти, наголошують учасники ринку. При цьому українська влада висловлювала побажання розширити перелік продукції в рамках "зернової угоди", проте програму продовжили на чотири місяці без її врахування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт сталевої продукції з січня обвалився на 70%, - митна служба

"У разі збільшення обсягів експорту через морські порти підприємства зможуть якщо не вийти в "нуль", то хоча б покрити більше необхідних витрат і зберегти трудові колективи. Тому важливо домовитися з нашими міжнародними партнерами щодо розширення номенклатури вантажів, що експортуються у рамках "транспортного коридору", - резюмує видання.

Нагадаємо, металурги України закликали президента Володимира Зеленського посприяти у розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. За їхніми даними, відновлення експорту даватиме Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця і принесе до бюджету щонайменше 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.

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металургія (1236) порт (2057) експорт (4524)


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Але для цього треба Путлеру отдати всього-навсього Крим !
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21.11.2022 20:47 Відповісти
Це вже і є «формула миру»? … (від Зе?)
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21.11.2022 20:52 Відповісти
Мрійники про відкриття портів продовжують думкою багатіти
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21.11.2022 21:09 Відповісти
Борітеся-поборите(С)
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21.11.2022 21:16 Відповісти
Треба шукати до Ердогана підходи, він свої інтереси продавить у путлєра, або, що звісно краще, топити кацапський чорноморський флот
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21.11.2022 21:17 Відповісти
Ціна нафти Brent впала на 5%, до рівня нижче за $83 за барель вперше з 27 вересня. Нафтові котирування другий тиждень продовжують падати на побоюваннях інвесторів щодо зниження попиту з боку Китаю. На них також впливає ризик запровадження стелі цін на російську нафту: за даними Bloomberg, обмеження буде встановлено 23 листопада на рівні $63-64 за барель.
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21.11.2022 21:30 Відповісти
Всё пойму то такие новостные ВЫСЕРЫ не в писзду нив жооопу!!!вы чё ваще?ВОЙНА СВЕТА НЕТ ОТОПЛЕНИЯ НЕТ!!!А ВЫ ПРО!!!???
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21.11.2022 21:30 Відповісти
Держава Україна вже "розбагатіла" від екпорту зерна.Страшно уявити як ми розбагатіємо від експорту металу,адже у нас" дуже багато" державних металургійних та с/г підприємств.
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21.11.2022 21:34 Відповісти
 
 