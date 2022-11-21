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Жити у режимі відключень світла, швидше за все, доведеться до кінця березня, - YASNO

світло,світла,відключення,віялові

Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знову маємо різні відключення: починали з стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від Укренерго і відключаємось й екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні - 391 МВт, відключені більш як 953 тисячі клієнтів.

Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.

Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

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Існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак росії.

Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі.

Негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді.

Я впевнений, що ми впораємося!" - розповів Коваленко.

Автор: 

електроенергія (6258)


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Топ коментарі
+17
Якось проживемо.
Кацапськи свині підуть за кораблем!
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21.11.2022 21:10 Відповісти
+13
Ну і пофік. Головне щоб кацапи здохли.
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21.11.2022 21:02 Відповісти
+13
абамаЧМО-абизяна обстреливает хохлов ракетами и одновременно ссыт в кацапских подъездах?
где-то мы такое уже слышали
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21.11.2022 21:12 Відповісти
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Нічого хорошого, тобто.
Цікаво би почути людей з різних областей- як і на скільки годин вимикають світло.
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21.11.2022 20:55 Відповісти
Якщо не враховувати прифронтових територій, мабуть найбільше відключають у Києві...
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21.11.2022 21:01 Відповісти
Але є й добрі новини.за даними закордонних змі артснарядів у росії залишилось до початку січня наступного року за останній місяць було використано 600-800 тис снарядів.
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21.11.2022 21:25 Відповісти
Десь більше (Херсонщина), десь взагалі не вимикають (Закарпаття). Яка різниця? Хіба що плануєте, куди б поїхати.
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21.11.2022 21:05 Відповісти
Київщина, вимикають тричі по 4, - 4, 40 годин, в сумі більш ніж 12 годин на добу. А сьогодні ще й аварія на лінії сталася...
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21.11.2022 21:07 Відповісти
Будь-ласка буду одним з..... Кременчуцький р-н Полт. 2 год.немає, 4 -є. - так вже давно, графік. Полтавський р-н - навпаки
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21.11.2022 21:08 Відповісти
нащо? щоб московити знали де більше стріляти?
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21.11.2022 21:08 Відповісти
вони і так знають
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21.11.2022 21:13 Відповісти
Вимикають по графіку, а от вмикають за 4-6ї спроби на протязі години після того, як вже мали, стабільно подати електроенергію. Ці пуски, смерть любій техніці, особливо холодильникам. Звичайно вимкнути легко, а от під навантаженням запустити вже не так легко. Краще рідко вимикати, але найдовше. І от не треба казки розповідати про повернення на попередній рівень генерації, бо вже казали, що проблема не генерації, а в передачі електроенергії. Вже економив, так заявили що країні треба гроші, і електрику продають закордон. Їм економія, а в людей техніка буде горіти.
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21.11.2022 21:11 Відповісти
Київ, Поділ. Відключають приблизно двічі на добу по 3 години. Наприклад, сьогодні не було приблизно з 9:00 до 12:00 та 18:00 до 21:00.
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21.11.2022 21:13 Відповісти
В нас по чотири години вимикають вдень. Можливо і вночі.
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21.11.2022 21:17 Відповісти
Так само двічі.
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21.11.2022 21:18 Відповісти
На нашей стороне , около 21:00 прикрутили гнiт.
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21.11.2022 21:26 Відповісти
Вночі у нас майже ніколи не вимикають, хоча за графіком є.
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21.11.2022 21:51 Відповісти
Черновцы - сегодня отключали три раза по 3 часа - 9 часов в сутки света нет.
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21.11.2022 21:29 Відповісти
Подтверждаю.
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21.11.2022 22:16 Відповісти
розказую. Київська область.Місто повністю залежить від електрики, тобто газових плиток немає.
вимикають уже понад місяць. Спочатку вимикали як хотіли і на скільки хотіли, тобто по 5-6 годин без світла через 4 години зі світлом. Могли зненацька вимкнути у 5:35 ранку на невизначений час . Це в той час, коли люди збираються на роботу. Потім сиділи по 10 годин без світла. Потім зробили графіки 4 зі світлом через 4 без світла. Потім знову нові графіки - 6 годин без світла, 3 години зі світлом. Зараз знову ноу хау - три через три.
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21.11.2022 21:47 Відповісти
Ну, сейчас это называется креативностью, веселуха, короче. Скучно, однообразно, неинтересно соблюдать какие-то графики. В мою молодость это называлось *********.
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21.11.2022 22:00 Відповісти
Выключают свет в сутки Одесса по 4 часа и три раза и того 12 часов т.е. они загоняют нас во мрак половину суток и это по всей Украине нас 40 млн. Отключили миллион но. Без света системно планово сидим мы одни и те же люди в Одессе странные планы по недостаче мощностей и именно до 30 марта 2023 года а что 1 апреля случится в Украине появится пару новых АЭС ИЛИ как ???!! Причем такое паскудство попадают клиенты ублюдка Ахметова его мутной конторы ДТЭК. Ой сам Вова доживёт по плану до конца марта?! Не чисто риторический вопрос..у меня такое впечатление под крики война Путин нападет кто то решил у нас в Украине поиграть в диктатора или все забыли сказочный маразм и ублюдочность решений власти ее непонятность и вредность с абсурдом во время Ковида и качели то закрывали на три недели всю страну в домах и поезда отменяли а потом когда море лето бабло клепать вольности были что капец в иную сторону так и с графиком типа со светом явно тут мутит что то власть а 1 апреля они нам тарифы планируют поднять в РАЗЫ ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ то платите гои бабки а иначе придумаем ещё новые якобы ракетные удары по газу воде АЗС пока факт с 15 ноября по сути тревоги объявлялись редко налетов прилетов не было якобы энергетики восстанавливают или нет раз они решили что до 30 марта них..не будет со светом??!! Только пусть Бубочка о втором сроке и не мечтает а после окончания войны успеет сбежать из Украины думаю у многих граждан Украины к нему лично и окружению есть множество вопросов...
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21.11.2022 21:58 Відповісти
Вова будет греться у горящих шин перед своей администрацией
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21.11.2022 22:03 Відповісти
бубочка на время войны скажет что военное положение, и выборов не будет. угомонись уже. он надолго....
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21.11.2022 22:22 Відповісти
везде по разному. в моем городе отключают мой район по 2 часа три раза сутки. другие районы города вообще не трогают
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21.11.2022 22:18 Відповісти
Та так. А далі сонечко присвітить. Заспокоїли.
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21.11.2022 20:59 Відповісти
Виноват путин и рыгоаналы, среди которых первый Ахметов.
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21.11.2022 20:59 Відповісти
Ну і пофік. Головне щоб кацапи здохли.
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21.11.2022 21:02 Відповісти
а есть один кто нибудь? У которого спрашивать? А не разные конторы под разными фамилиями бред от себя несут и за базар не отвечают. Размазывают ответственность, чтоб крайнего не нашли?
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21.11.2022 21:06 Відповісти
В Харькове детям невозможно даже дистанционно заниматься в школе из-за дневных отключений.Байден и Обама хотят на месте вымороженной и убитой 35 миллионной белой Украины создать очередную Либерию .Пипеточными поставками.Расизм .Моя точка зрения имеет право на жизнь.Украина имеет право на жизнь и активную оборону.Это экономически выгодно и США и Европе.Меньше придется тратиться на утилизацию вооружения прошлого тысячилетия. Старых Абрамсов,Ф-16,Томагавков и Партиотов
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21.11.2022 21:07 Відповісти
абамаЧМО-абизяна обстреливает хохлов ракетами и одновременно ссыт в кацапских подъездах?
где-то мы такое уже слышали
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21.11.2022 21:12 Відповісти
+1, але не для 73/146 це зрозуміло... До того ж в мережі забагато куплених дурників-маніпуляторів.

Що знаєте про зміну клімату, довіряєте ортодоксальній теорії що винен со2?
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21.11.2022 21:33 Відповісти
США переживают за вырубку лесов в Амазонии,в тоже время Гнобят Украину пипеточними поставками. По СО2. есть циклические колебания климата.абсолютно не зависящие от от СО2.Есть загрязнение климата промышленными выбросами ,Пыль,Сажа канцерогени и тп. И с этим действительно нужно бороться,но фильтрами.А пылевые бури в США,в Африке?Короче полный звиздёжь.Я за Трампа!
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21.11.2022 22:38 Відповісти
твій комент еще і в спам... во манкурти во павлики морозови... не дивно що клоун їх лідер...
Я не проти трампа але проти демонократов... що в фрс, мвф що в нквд/фсб...

по со2: самі від Тесли відмовились та сіли на нафту... вбачаю це свідомим вибором щоб ось зараз манкуратам забивати в мізки що клімат змінюється саме через їх машинки... щоб популус не задумувався що саме не так в "офіційній" теорії...
рекомендую слідкувати за кліматом в розрізі глобальних змін, найкритичніше - різке перевертання Землі навколо своїєї осі зі зіміною географічних полюсів, а отже США/канада знову під лід, як свого часу мамонти в "вічну мерзлоту",(саме тому скоріше за все і йде "борьба" за северний полюс зараз, він знову розтане... під ним буде багато чого цікавого, що "сильні світу цього" не хочуть показати назагал...
Я по всій суші - пройдеться вал океанічної води від інерції обертання. Чому це можливо? Тому що в минулому таке вже було десятки разів, шари глини та грунту під ногами не брешуть... "Культурний слой"... чорти б їх побрали.... до речі старі картини на яких сонце світить на будівлі з протилежного боку...
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22.11.2022 21:45 Відповісти
Важко з вами не погодитися. Впевнений, що все ж таки США нам більш потрібні, ніж рашка. Але дуже багато запитань до американців та наших зелених.
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21.11.2022 21:44 Відповісти
Почнiть з Кенедi...Рейгана притулiть до пари..Электорат зе- бiлiв не з чим не сплутати..
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21.11.2022 22:27 Відповісти
Я тоже имею право .Меня совершенно не устраивает банда Сольского и примкнувших. Давно пора всех и вся выбирать каждые 2 года.Банды не успеют отмыть потраченное.Средний и мелкий бизнес ТНК Украиныи гнобится по полной. Кругом одни сети.
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21.11.2022 22:41 Відповісти
Ну Томагавків найближчим часом не буде - банально не має наземних пускових а ті що були порізали чи в 80 чи 90 ( хоча можливо збереглися ті що були на лінкорах ось ці напевно можна поставити на якийсь причеп якщо це взагалі можливо).
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21.11.2022 22:54 Відповісти
Нельзя допустить, чтобы США нажились на этой войне. Поэтому кацапия должна нанести сокрушающий удар по экономике Обамы и уйти с Украины, прекратив тем самым выгодную Западу войну.
Боты разбушевались не на шутку. Еле авторизировался. Совсем писей на фронте запахло да, кацапня немытая? Модератор расслабился.
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21.11.2022 22:59 Відповісти
Якось проживемо.
Кацапськи свині підуть за кораблем!
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21.11.2022 21:10 Відповісти
А це функція якоїсь лавки розганяти такі повідомлення? Може для цього існують у державі якісь більш серйозні інституції?
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21.11.2022 21:10 Відповісти
НІчого. Як ви нам світло даєте, так ми вам за нього і заплатим
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21.11.2022 21:12 Відповісти
Угу...тарифами отобъют.
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21.11.2022 21:22 Відповісти
Випередив....
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21.11.2022 21:23 Відповісти
Все так + одна штучка - дивись - з 1.09 комерц.тариф для таких, як я - 5,87, а був 4.8. Тобто, 20%....о, тепер можна на 20 % відключантус робити вже, без потерь , там вумні, ну а ми ж уже, як прийдеться
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21.11.2022 21:22 Відповісти
Одесса: за сегодня - второе отключение(первое-4 часа) . Температура на улице сегодня была +15*С.
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21.11.2022 21:16 Відповісти
Оч гарно, ялинка хай, терцентри святе, мені меньше суєти по хаті (боки будуть боліти, переживу), економія і світла і води. Як онлайн вчитися вашому майбутньому, ********** державники?
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21.11.2022 21:24 Відповісти
Краще читати Кобзаря при cвiчцi, нiж чути гундосу локшину - дiти точно не будуть розумово хворими
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21.11.2022 21:30 Відповісти
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21.11.2022 21:38 Відповісти
Давно про Патрона статей не було. Цікаво, як у того воїна справи точаться.
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22.11.2022 07:35 Відповісти
Новина від 20.11.2022.
Пес-сапер Патрон став першим "Собакою Доброї Волі" ЮНІСЕФ Україна Джерело:
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22.11.2022 11:57 Відповісти
В ЖК Парковый на бул. Кольцова 14 а,б,в,г,д,е,ж,з,к в Киеве, где дома по 16-18 этажей, не выключают свет НИКОГДА. Наверное, они за это заносят бабки или в Святошинскую рай.раду, или в "Ясно". Интересно, сколько надо сунуть в карман чиновникам, чтобы не отключали свет в многоэтажках и "экономили" за счёт хрущёвок, где нет света иногда по 12 часов в день?
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21.11.2022 21:54 Відповісти
Дивно, ходжу туди в перукарню і минулого тижня в них не було світла.
Але можливо в тому ЖК поряд через дорогу пологовий будинок і вони з ним на одній лінії.
Тому не займайтесь "комунізмом" різним, думаючи, що десь живуть особливі люди, а вас в "хрущовках" обмежують.
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22.11.2022 11:10 Відповісти
Можливо, вони занесли хабаря в "Ясно", щоб iх переключили на лiнiю з пологовим будинком, попередньо вiдключивши вiд тоi лiнii комунальнi 9-поверхiвки поблизу.
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23.11.2022 02:47 Відповісти
Чесно, не знаю хто там і коли кому заплатив (але навряд, оскільки той ЖК побудований ще за царя гороха), але попередній коментар написаний в стилі "багаті жирують"
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23.11.2022 09:36 Відповісти
А після березня світло саме собой з"явиться.?
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21.11.2022 22:15 Відповісти
Споживання зменшиться - довший світловий день + стане тепліше відповідно опалення не так буде потрібне бо навіть коли як власний газовий котел без електрики він працювати не буде ( в мене під час опалювального сезону споживання електрики зростає відсотків на 50 70% більше).
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21.11.2022 23:17 Відповісти
Да его и сейчас урезали нехило.
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21.11.2022 23:29 Відповісти
В нас за нормами опалювальний сезон закінчується на початку квітня, відповідно зменшиться споживання електроенергії і газу.
Плюс природні процеси з довшим світловим днем.
Плюс до того часу відремонтують трохи
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22.11.2022 11:03 Відповісти
Сказано було проте що Україна припиняє з 11 жовтня екпорт електроенергії, правда ні де не написано що припинили, цікаво як з цим справи ?
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22.11.2022 08:37 Відповісти
Тобі кацапіку яка різниця? Сидиш на пляшці - сиди далі, у тебе в усть-********** як не було електроенергії, так і через 200 років не буде.
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22.11.2022 10:55 Відповісти
Від заборони експорту електроенергії, сектор енергетики тільки програє. Якщо лінія зв'язку залишилась ціла, то чому б не експортувати електроенергію (а не тримати обладнання в простої), заробляючи валюту і проводити з неї закупки сировини (їй ж купують якраз за валюту в основному).
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22.11.2022 11:00 Відповісти
 
 