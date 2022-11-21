Жити у режимі відключень світла, швидше за все, доведеться до кінця березня, - YASNO
Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.
Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні знову маємо різні відключення: починали з стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від Укренерго і відключаємось й екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні - 391 МВт, відключені більш як 953 тисячі клієнтів.
Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.
Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.
Існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак росії.
Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі.
Негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.
Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді.
Я впевнений, що ми впораємося!" - розповів Коваленко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво би почути людей з різних областей- як і на скільки годин вимикають світло.
вимикають уже понад місяць. Спочатку вимикали як хотіли і на скільки хотіли, тобто по 5-6 годин без світла через 4 години зі світлом. Могли зненацька вимкнути у 5:35 ранку на невизначений час . Це в той час, коли люди збираються на роботу. Потім сиділи по 10 годин без світла. Потім зробили графіки 4 зі світлом через 4 без світла. Потім знову нові графіки - 6 годин без світла, 3 години зі світлом. Зараз знову ноу хау - три через три.
где-то мы такое уже слышали
Що знаєте про зміну клімату, довіряєте ортодоксальній теорії що винен со2?
Я не проти трампа але проти демонократов... що в фрс, мвф що в нквд/фсб...
по со2: самі від Тесли відмовились та сіли на нафту... вбачаю це свідомим вибором щоб ось зараз манкуратам забивати в мізки що клімат змінюється саме через їх машинки... щоб популус не задумувався що саме не так в "офіційній" теорії...
рекомендую слідкувати за кліматом в розрізі глобальних змін, найкритичніше - різке перевертання Землі навколо своїєї осі зі зіміною географічних полюсів, а отже США/канада знову під лід, як свого часу мамонти в "вічну мерзлоту",(саме тому скоріше за все і йде "борьба" за северний полюс зараз, він знову розтане... під ним буде багато чого цікавого, що "сильні світу цього" не хочуть показати назагал...
Я по всій суші - пройдеться вал океанічної води від інерції обертання. Чому це можливо? Тому що в минулому таке вже було десятки разів, шари глини та грунту під ногами не брешуть... "Культурний слой"... чорти б їх побрали.... до речі старі картини на яких сонце світить на будівлі з протилежного боку...
Боты разбушевались не на шутку. Еле авторизировался. Совсем писей на фронте запахло да, кацапня немытая? Модератор расслабился.
Кацапськи свині підуть за кораблем!
Пес-сапер Патрон став першим "Собакою Доброї Волі" ЮНІСЕФ Україна Джерело:
Але можливо в тому ЖК поряд через дорогу пологовий будинок і вони з ним на одній лінії.
Тому не займайтесь "комунізмом" різним, думаючи, що десь живуть особливі люди, а вас в "хрущовках" обмежують.
Плюс природні процеси з довшим світловим днем.
Плюс до того часу відремонтують трохи