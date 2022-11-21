Боррель про обстріли Запорізької АЕС: "Ця ядерна авантюра Росії має бути припинена"
Боррель висловив стурбованість останнім обстрілом незаконно захопленої Запорізької АЕС.
Віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріли Запорізької АЕС з боку окупантів. Він назвав удари по станції "ядерною авантюрою Росії", яку необхідно припинити. Як написав Боррель на своїй сторінці в Twitter, він дуже стурбований останніми обстрілами незаконно захопленої Запорізької АЕС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ і Рафаелю Гроссі в роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", – зазначив Боррель.
Топ коментарі
+7 Serg Mez
показати весь коментар21.11.2022 21:57 Відповісти Посилання
+5 stels400
показати весь коментар21.11.2022 21:53 Відповісти Посилання
+4 Вася Петренко #462102
показати весь коментар21.11.2022 21:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
ЇЇ, окраденую, збудять..." (Т. Шевченко)
Так і сталося. Спочатку приспали, окрали, а пробудження сталося вже в новій реальності. Яку треба було сприймати відразу. Інерційність людського мислення теж об'єктивна річ. Ну, а те, що залишилося в України після мордувань кацапами замість голови, відверто не було зацікавлене в усвідомленні населенням себе українцями. Креоли (ментальні) не менш небезпечні, ніж ідейні вороги.
Я бачу, політики не вимикають режим "стурбо"!
...мастурбо...
Просто це таке собі акторство у політиці. Політична етика.
Невже???
Слава богу, дізнавсь таки правдоньки на 65 році!
(сякається розчулено)
США не допускали крупных ошибок геополитических последние десятки лет со времен Киссинджера (кацапской завербованного агента), который просирал всю их внешнюю политику и позволил Китаю выползти из помойки. После этого все их операции заканчивались успехом. Афганистан тоже, убытки копеечные, все эти триллионы остались на своем месте за счет огромный маржи на военную технику, зато теперь талибы хороший источник угрозы остальным зажиточным игрокам. США только страдают от отдельных мразей, которые ради прихода ко власти готовы на все. Маккейн вместо Буша младшего стал бы президентом в 2000-ом году и не позволил бы ***** сделать ничего, но его просто слили на праймериз фейковым компроматом, за который никто не ответил. И такое десятки раз было. Отдельные группы лиц ради власти наносят ущерб стране и вместо прихода квалифицированных политиков там сидят дебилоиды, зато свои, послушные.
Вот Европа ошибалась непрерывно и сейчас будет за это жестко наказана без каких-то альтернативных путей. И чем раньше они порвут с левачеством, с прогрессивным налогом и с несправедливыми выплатами пособий непонятно кому непонятно за что, то тем быстрее вылезут из пропасти, куда они катятся на всех порах. Всех ученых и инженеров забирает к себе Китай, предлагая пятикратный рост заработной платы и гарантии от судебного преследования за всякую ерунду типа сдохшего лаборанта при эксперименте (ну сдох и сдох, нового найдем за 1 час, в Китае их много) или какой-то секс скандал, т.к. в Китае никто не позволит женщине обвинять толкового работника, цензура сразу забанит все ее средства коммуникации и никто ни о чем даже знать не будет. А у многих профессоров пристрастий и недостатков хватает, в Европе же их распинают за такого рода проступки, но это же ведет регион к тотальной деградации.
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо)
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго,Коломойський,Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.