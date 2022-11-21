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Новини Війна
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Боррель про обстріли Запорізької АЕС: "Ця ядерна авантюра Росії має бути припинена"

заес

Боррель висловив стурбованість останнім обстрілом незаконно захопленої Запорізької АЕС.

Віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріли Запорізької АЕС з боку окупантів. Він назвав удари по станції "ядерною авантюрою Росії", яку необхідно припинити. Як написав Боррель на своїй сторінці в Twitter, він дуже стурбований останніми обстрілами незаконно захопленої Запорізької АЕС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ і Рафаелю Гроссі в роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", – зазначив Боррель.

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обстріл (29234) Боррель Жозеп (1074) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+7
Ця війна продемонструвала повну імпотентність міжнародних інституцій на чолі з ООН, які не мають реальних механізмів реагування на такі військові дії ядерної держави.
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо)
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21.11.2022 21:57 Відповісти
+5
Ось тому рашку не покарали за Чечню Грузію Сирію та й ще Україну.сотні тисяч вбитих так до цього часу не отримали справедливість.А світ і далі буде грузнути в війнах, бо і ООН і ті тварини що там сидять політичні і президентські імпотенти.Єдина справедливість і повага це зброя.Це те що показало історія і практика.Своя армія максимум зброї і відпадає бажання у будь-кого нападати.
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21.11.2022 21:53 Відповісти
+4
"Ця ядерна авантюра Росії має бути припинена" -- суворо сказав пан Боррель, та пішов собі їсти свою вечірню вівсянку...
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21.11.2022 21:47 Відповісти
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просто мрію ,щоб Боррель з папірцем в руці і своєю стурбованністю,припинив обстріли Запорізької АЕС
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21.11.2022 21:46 Відповісти
"Ця ядерна авантюра Росії має бути припинена" -- суворо сказав пан Боррель, та пішов собі їсти свою вечірню вівсянку...
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21.11.2022 21:47 Відповісти
А чому наша країна не в лавах країн "золотого мільярда", де їдять вечірню вівсянку і дивляться на війну по телеку? Хіба лише ЄС та США у цьому вінні. Що ми ці роки робили, коли, наприклад, Польща чи Естонія йшли у ЄС та НАТО?
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21.11.2022 21:52 Відповісти
А ми ці роки сраку кацапам лизали!
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21.11.2022 21:54 Відповісти
Повністю згоден. У мене більше половини знайомих чи клієнтів зізнаються, що бігали на мітинги за рашку 10..15..20 років тому. Тепер проти путіна, типу патріоти. А у меня бажання кожного разу узяти лопату, та розбити їм голову.
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21.11.2022 21:59 Відповісти
Бігали "в расії парядок, в расії нєфть дешовая" шоб оті всі харкали тою нафтою, країну продали кремлю.
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21.11.2022 22:10 Відповісти
Кицю,нє заводі)
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22.11.2022 02:28 Відповісти
"Ми", які ще вчора були колонією, не спроможні були зорієнтуватися. Це об'єктивно.
"Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
ЇЇ, окраденую, збудять..." (Т. Шевченко)

Так і сталося. Спочатку приспали, окрали, а пробудження сталося вже в новій реальності. Яку треба було сприймати відразу. Інерційність людського мислення теж об'єктивна річ. Ну, а те, що залишилося в України після мордувань кацапами замість голови, відверто не було зацікавлене в усвідомленні населенням себе українцями. Креоли (ментальні) не менш небезпечні, ніж ідейні вороги.
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21.11.2022 22:14 Відповісти
І знову "висловив стурбованість"!
Я бачу, політики не вимикають режим "стурбо"!

...мастурбо...
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21.11.2022 21:51 Відповісти
Те, що висловив стурбованість, не означає, що він насправді стурбований.
Просто це таке собі акторство у політиці. Політична етика.
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21.11.2022 22:02 Відповісти
Та ну???
Невже???
Слава богу, дізнавсь таки правдоньки на 65 році!
(сякається розчулено)
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21.11.2022 22:08 Відповісти
Якийсь Боррель занепокоєний, а Гроссі з МАГАТЕ - мовчить...
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21.11.2022 21:53 Відповісти
Ось тому рашку не покарали за Чечню Грузію Сирію та й ще Україну.сотні тисяч вбитих так до цього часу не отримали справедливість.А світ і далі буде грузнути в війнах, бо і ООН і ті тварини що там сидять політичні і президентські імпотенти.Єдина справедливість і повага це зброя.Це те що показало історія і практика.Своя армія максимум зброї і відпадає бажання у будь-кого нападати.
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21.11.2022 21:53 Відповісти
А если бы покарали и ***** с уточкой откадаффили в 2008-ом, то сейчас в Украине был бы президент Лукашенко номер 2 (по результатам опроса в Киеве в прошлых годах) и ядерным оружием бы угрожал Европе. Или Европа полностью отказалась от сотрудничества США и не дала американскому ВПК новых заказов на протяжении 10 лет, он бы просто развалился. И еще многое другое.

США не допускали крупных ошибок геополитических последние десятки лет со времен Киссинджера (кацапской завербованного агента), который просирал всю их внешнюю политику и позволил Китаю выползти из помойки. После этого все их операции заканчивались успехом. Афганистан тоже, убытки копеечные, все эти триллионы остались на своем месте за счет огромный маржи на военную технику, зато теперь талибы хороший источник угрозы остальным зажиточным игрокам. США только страдают от отдельных мразей, которые ради прихода ко власти готовы на все. Маккейн вместо Буша младшего стал бы президентом в 2000-ом году и не позволил бы ***** сделать ничего, но его просто слили на праймериз фейковым компроматом, за который никто не ответил. И такое десятки раз было. Отдельные группы лиц ради власти наносят ущерб стране и вместо прихода квалифицированных политиков там сидят дебилоиды, зато свои, послушные.

Вот Европа ошибалась непрерывно и сейчас будет за это жестко наказана без каких-то альтернативных путей. И чем раньше они порвут с левачеством, с прогрессивным налогом и с несправедливыми выплатами пособий непонятно кому непонятно за что, то тем быстрее вылезут из пропасти, куда они катятся на всех порах. Всех ученых и инженеров забирает к себе Китай, предлагая пятикратный рост заработной платы и гарантии от судебного преследования за всякую ерунду типа сдохшего лаборанта при эксперименте (ну сдох и сдох, нового найдем за 1 час, в Китае их много) или какой-то секс скандал, т.к. в Китае никто не позволит женщине обвинять толкового работника, цензура сразу забанит все ее средства коммуникации и никто ни о чем даже знать не будет. А у многих профессоров пристрастий и недостатков хватает, в Европе же их распинают за такого рода проступки, но это же ведет регион к тотальной деградации.
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21.11.2022 22:12 Відповісти
Все вірно,жінки повинні мовчки приймати в себе все,що їм сують)А нащо вони тоді потрібні?Жартую...
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22.11.2022 02:33 Відповісти
Ця війна продемонструвала повну імпотентність міжнародних інституцій на чолі з ООН, які не мають реальних механізмів реагування на такі військові дії ядерної держави.
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо)
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21.11.2022 21:57 Відповісти
Читаю зараз роман "Спокута", і там між іншим проскочила фраза: "Ліга націй то існує, але Англія має сама готуватися до можливої небезпеки". Там події відбуваються напередодні 2-ї світової.
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21.11.2022 22:16 Відповісти
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго,Коломойський,Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
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21.11.2022 22:31 Відповісти
Результат системної асиміляційної політики держави кацапів, яка перемогла Україну у 1918-22рр. Горе переможеним. Тепер нова спроба.
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21.11.2022 22:38 Відповісти
Бренн красиво сказав,та галлам це не допомогло,зрештою!
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22.11.2022 02:36 Відповісти
Тут мають прозвучати бурхливі аплодисменти?
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21.11.2022 23:13 Відповісти
 
 