Боррель про обстріли Запорізької АЕС: "Ця ядерна авантюра Росії має бути припинена"

Боррель висловив стурбованість останнім обстрілом незаконно захопленої Запорізької АЕС.

Віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріли Запорізької АЕС з боку окупантів. Він назвав удари по станції "ядерною авантюрою Росії", яку необхідно припинити. Як написав Боррель на своїй сторінці в Twitter, він дуже стурбований останніми обстрілами незаконно захопленої Запорізької АЕС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ і Рафаелю Гроссі в роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", – зазначив Боррель.

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