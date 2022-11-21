Друзі Єрмака зайняли високі посади в "Укрнафті", Міноборони, Ощадбанку, Офісі Генпрокурора та "Центренерго", - Bihus.Info. ВIДЕО

Люди з команди голови Офісу Президента Андрія Єрмака чомусь займають високі посади в інших структурах. Укрнафта, Міноборони, Ощадбанк, Офіс Генпрокурора, Центренерго та багато інших підприємств – люди, що очолюють їх або займають інші високі посади – часто давні знайомі Єрмака.

Про це йдеться у сюжеті BIHUS info, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема журналісти з'ясували, що очільник Міноборони Олексій Рєзніков і його заступник Денис Шарапов - давні знайомі Єрмака, як і генпрокурор Андрій Костін. За даними журналістів, люди Єрмака потрапили і в Наглядову раду Ощадбанку.

Після примусового відчуження акцій п’яти підприємств в управління Міноборони, в наглядовій раді щонайменше одного з них — ПАТ "Укрнафта" — з’явились представники команди керівника ОП Андрія Єрмака. Редакція Bihus.Info запитала їх, як відбулися ці призначення.

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7 листопада 2022 р. новий акціонер "Укрнафти" — Міністерство оборони — повністю змінив склад наглядової ради нафтовидобувного підприємства і призначив 5 нових членів НР.

Серед них Роза Тапанова — юристка, обрана в "Укрнафту" від Міноборони. Але раніше юристкою вона працювала не в Міноборони, а в юрфірмі чинного очільника Офісу Президента.

Ідеться про юридичну компанію, створену Андрієм Єрмаком наприкінці 1990-их, — ТОВ "Міжнародна правнича компанія". Крім того, пізніше Андрій Єрмак і Роза Тапанова заснували однойменне адвокатське об’єднання, як партнери.

Після приходу Андрія Єрмака в ОП Роза Тапанова почала отримувати все більше державних посад. Нині вона обіймає одразу три: член наглядової ради державної "Укрнафти" (за квотою Міноборони), член наглядової ради державного "Ощадбанку (від Кабміна) і директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (засновник — Міністерство культури).

Редакція Bihus.Info надіслала Розі Тапановій запитання про те, як вона потрапила на ці посади. Експартнерка Андрія Єрмака пообіцяла подивитись на запитання і зв’язатись з журналісткою, однак більше на зв’язок не виходила.

Крім того, 7 листопада в наглядову раду "Укрнафти" у якості представника акціонера держави в особі Міністерства оборони обрали Андрія Готу. В інформації про призначення сказано, що він працює в Офісі Президента — радником керівника ОП Андрія Єрмака, а до того, з грудня 2020-го по лютий 2022 р. очолював Кабінет Андрія Єрмака.

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Для Андрія Готи це також не перша посада у наглядових радах держкомпаній. У вересні 2021 р. його призначили членом наглядової ради державного виробника електрики "Центренерго" — від Фонду держмайна.

"Я нікого не цікавив до цього моменту. І тут на тобі — "Укрнафта", — зазначив у розмові з Bihus.Info Андрій Гота. Він також обіцяв переглянути надіслані письмово запитання і повернутися, однак більше на зв’язок не виходив.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Андрій Єрмак замість відповіді на запитання про ці та інші кадрові рішення оприлюднив запит на коментар від Bihus.Info та пообіцяв передати його Ставці Верховного Головнокомандувача, яка не має стосунку до цих призначень.