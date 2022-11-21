Друзі Єрмака зайняли високі посади в "Укрнафті", Міноборони, Ощадбанку, Офісі Генпрокурора та "Центренерго", - Bihus.Info. ВIДЕО
Люди з команди голови Офісу Президента Андрія Єрмака чомусь займають високі посади в інших структурах. Укрнафта, Міноборони, Ощадбанк, Офіс Генпрокурора, Центренерго та багато інших підприємств – люди, що очолюють їх або займають інші високі посади – часто давні знайомі Єрмака.
Про це йдеться у сюжеті BIHUS info, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема журналісти з'ясували, що очільник Міноборони Олексій Рєзніков і його заступник Денис Шарапов - давні знайомі Єрмака, як і генпрокурор Андрій Костін. За даними журналістів, люди Єрмака потрапили і в Наглядову раду Ощадбанку.
Після примусового відчуження акцій п’яти підприємств в управління Міноборони, в наглядовій раді щонайменше одного з них — ПАТ "Укрнафта" — з’явились представники команди керівника ОП Андрія Єрмака. Редакція Bihus.Info запитала їх, як відбулися ці призначення.
7 листопада 2022 р. новий акціонер "Укрнафти" — Міністерство оборони — повністю змінив склад наглядової ради нафтовидобувного підприємства і призначив 5 нових членів НР.
Серед них Роза Тапанова — юристка, обрана в "Укрнафту" від Міноборони. Але раніше юристкою вона працювала не в Міноборони, а в юрфірмі чинного очільника Офісу Президента.
Ідеться про юридичну компанію, створену Андрієм Єрмаком наприкінці 1990-их, — ТОВ "Міжнародна правнича компанія". Крім того, пізніше Андрій Єрмак і Роза Тапанова заснували однойменне адвокатське об’єднання, як партнери.
Після приходу Андрія Єрмака в ОП Роза Тапанова почала отримувати все більше державних посад. Нині вона обіймає одразу три: член наглядової ради державної "Укрнафти" (за квотою Міноборони), член наглядової ради державного "Ощадбанку (від Кабміна) і директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (засновник — Міністерство культури).
Редакція Bihus.Info надіслала Розі Тапановій запитання про те, як вона потрапила на ці посади. Експартнерка Андрія Єрмака пообіцяла подивитись на запитання і зв’язатись з журналісткою, однак більше на зв’язок не виходила.
Крім того, 7 листопада в наглядову раду "Укрнафти" у якості представника акціонера держави в особі Міністерства оборони обрали Андрія Готу. В інформації про призначення сказано, що він працює в Офісі Президента — радником керівника ОП Андрія Єрмака, а до того, з грудня 2020-го по лютий 2022 р. очолював Кабінет Андрія Єрмака.
Для Андрія Готи це також не перша посада у наглядових радах держкомпаній. У вересні 2021 р. його призначили членом наглядової ради державного виробника електрики "Центренерго" — від Фонду держмайна.
"Я нікого не цікавив до цього моменту. І тут на тобі — "Укрнафта", — зазначив у розмові з Bihus.Info Андрій Гота. Він також обіцяв переглянути надіслані письмово запитання і повернутися, однак більше на зв’язок не виходив.
Нагадаємо раніше стало відомо, що Андрій Єрмак замість відповіді на запитання про ці та інші кадрові рішення оприлюднив запит на коментар від Bihus.Info та пообіцяв передати його Ставці Верховного Головнокомандувача, яка не має стосунку до цих призначень.
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резніков,
шарапов
костін
тапалова
одні, млять українці до глибини душі
одні, ****, патріоти
ні одно не було на передовій ні з 2014го ні 24,02,2022р
але вони, ****, друзі єрмака, у якого батько фсбшник та друзі в ближчому оточенні *****
може я щось придумав
може перегинаю палку
а може, не дай Бог президент про це не знає?......
а той хто вкрав гуманітарку, не друг єрмака???
а хто віддав коханці тендер на 2,5 ярда, не друг???
в державі твориться якийсь жаж
а президент, як шороший актор, гарно грає свою роль
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
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1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
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11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
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21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
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31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
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41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
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51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
55) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікал
бо всі косяки в одному місці
я колись подібне строчив, в малих обсягах, то якась кізда написала
а докази є????
покажи...
ну і що я їй мав писати???
послав та й все
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1594975120749363200 5 ч
Настоятель КП Лаври Митрополит Павло УПЦ (МП) (Лебідь Петро Дмитрович) приїхав в Офіс Президента України на зустріч з головою ОПУ Єрмаком. Можлива причина візиту - обшуки, що проводить СБУ в Лаврі.
2 Залужний зараз дуже популярний,
уявляєш як під нього риє ОПа?
і як би не підтримка штатів, його разом з бойовими генералами, єрмак вже звільнив би як Кривоноса, Бурбу та високопосажовця, СБУшника Харкова, за те що добровільно захищали Україну
а мразота яка втікла на західнк, сбу, прокуратура, мусара
повернулись після бойових дій і шиють справи на добровольців, за те що відкрили покинуті ними склади та взяли з них зброю
от така куйня, малята
цей квартал ще поп,є кровушки з наших захисників і нас як що ці довбані 73% не порозумеішають
або затягнуть війну до виборів
тоді точно, піз......а нам
Будете смеяться, но среди иностранных дипломатов находились такие, кто поверил басенкам Зеленского и, например, всерьез распрашивали представителей Украины, что, мол, у вас коррупции больше нет? Хотя вместо ответа достаточно назвать три фамилии: Ермак, Татаров, Тимошенко.
....
Зачем же Зеленский несет весь этот бред перед представителями Запада? Мы опросили свои источники. Ответ который нам показался наиболее вероятным, публикуем ниже.
«Это интриги Ермака. Зеленский не вникает в то что он озвучивает. Сфера ІТ для него, это темный лес. Собственно как вся экономика вообще. Зеленскому готовят тезисы, а он придумывает как их озвучить. Тоже самое с роликами которые он записывает один за другим.
А кто готовит тезисы? Офис президента, где всем управляет Ермак. Ермака достало, что Зеленский попал под влияние посольств Британии и США. Вместо того, чтобы реализовывать планы Ермака, ОП и правительство часто реализует хотелки посольств, которые транслирует очарованный ими Зеленский. Кроме того, за Ермака всерьез взялись американцы. Ему сейчас не до шуток, дело может перерости в скандал, увольнение и уголовное преследование.
Ермак выставляет Зеленского полным неадекватом. Марионеткой, выполняющей все хотелки Ермака. Таким образом Ермак посылает Западу месседж, мол это он а не Зеленский руководит страной. Мол, снимут Ермака и все развалится».
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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