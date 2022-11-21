Уряд пропонує вразливим категоріям херсонців безкоштовну евакуацію на зимовий період

Уряд пропонує безкоштовну евакуацію з Херсона до Кривого Рогу, Миколаєва й Одеси з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції.

Як зазначається, буде забезпечено безоплатне проживання у прихистках, гуманітарну допомогу, харчування, медичну підтримку. Також громадянам допоможуть в оформленні довідки ВПО та грошової допомоги від держави й міжнародних організацій.

Відповідне звернення до херсонців опублікувала Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у своїх соцмережах.

Звернення посадовиці було адресовано до вразливих категорій містян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. Така ініціатива Уряду обумовлена складною безпековою ситуацією в Херсоні й інфраструктурними проблемами в місті.

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Повідомити про бажання евакуюватися можна кількома способами:

записатися особисто в "Пункті незламності", який розташований на центральній площі Свободи в місті Херсон;

зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

повідомити в чат-бот (https://t.me/helpingtoleave_bot) волонтерської організації Helping to leave.

також можна звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або скористатися чат-ботом (https://t.me/Minre_1548_Help_Bot) Міністерства.

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