Уряд пропонує вразливим категоріям херсонців безкоштовну евакуацію на зимовий період
Уряд пропонує безкоштовну евакуацію з Херсона до Кривого Рогу, Миколаєва й Одеси з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції.
Як зазначається, буде забезпечено безоплатне проживання у прихистках, гуманітарну допомогу, харчування, медичну підтримку. Також громадянам допоможуть в оформленні довідки ВПО та грошової допомоги від держави й міжнародних організацій.
Відповідне звернення до херсонців опублікувала Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у своїх соцмережах.
Звернення посадовиці було адресовано до вразливих категорій містян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. Така ініціатива Уряду обумовлена складною безпековою ситуацією в Херсоні й інфраструктурними проблемами в місті.
Повідомити про бажання евакуюватися можна кількома способами:
- записатися особисто в "Пункті незламності", який розташований на центральній площі Свободи в місті Херсон;
- зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;
- повідомити в чат-бот (https://t.me/helpingtoleave_bot) волонтерської організації Helping to leave.
- також можна звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або скористатися чат-ботом (https://t.me/Minre_1548_Help_Bot) Міністерства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Неймовірно гидко, в День гідності і свободи, чути що говорить про це Зеленський, використовуючи слово "МИ". Коли "МИ" вмирали на Майдані "ТИ" в Росії на корпоративах грав причинним місцем.
Як ви помітили, я відійшов від критики, закликав ОВА об'єднатись з обраними депутатами облради від Херсонщини, які довели свою патріотичність.
Але мовчати там, де потрібно не можу. Отже.
Евакуація з Херсона.
Третій день поспіль в місто прилітає від окупантів і в цілому після їхнього відходу ситуація складна. Самі розумієте, ні світла, ні води, ні зв'язку. Влада постійно каже про необхідність евакуації. Але як? Куди?
Де цей чіткий механізм, щоб людина зрозуміла: брати ось це, підходити сюди, привезуть вас туди, дадуть житло/ грошову допомогу, забезпечать гідні умови, щоб перебути принаймні зиму.
Пояснень немає ні в телеграм каналі пані Верещук, ні в Мінінтеграціі. І навряд, людина, яка немає інтернету, а ходить за вай-фаєм на вокзал буде вести пошук по всім телеграм-каналам чи владним сайтам. Чому б не зробити одну платформу, де все чітко розписано.
На каналі Військової адміністрації вказані 2 номери «гарячої лінії» та обіцяно, що там запишуть на евакуацію і потім не залишать наодинці з проблемами. Все, жодних подробиць. Чому не прописати умови? Якщо не всі, то хоча б елементарні. Щоб людина для себе одразу зрозуміла чи потрібно це їй, чи влаштовує такий варіант?
Але й це ще не все, не те що подробиць немає, «гаряча лінія» постійно чи то зайнята, чи то не працює. На першому номері робот каже очікувати, потім дзвінок зривається, на другому одразу збій.
Зрозуміло, що в цей час мережею гуляють сумнівні об'яви - безкоштовна евакуація/ виїзд у Польщу і все таке. Є дійсно волонтери, які допомагають, але є і шахраї. Точно так як свого часу з виїздом на підконтрольну - які хочуть
передплату/пожертви.
Влада нагнітає, що треба їхати, варіантів як це зробити не дає, «таємницю» що куди і як - не відкриває.
Коли Херсон був окупований люди самі об'єднались і створили чати, де можна було знайти важливу актуальну інформацію про в'їзд та виїзд, знайти попутників, транспорт тощо. Люди самі зробили більше, ніж цілі міністерства разом узяті.
Наразі так само в цих чатах самі люди збирають контакти волонтерських організацій.
Що робить влада? Висадився десант з посадовців, поспівчував херсонцям, привітав з деокупацією. Сказали, що серце болить за місто і поїхали собі.»