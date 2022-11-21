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Новини Війна
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У кожному регіоні, де була Росія, скоювалися систематичні воєнні злочини, - Держдепартамент США

катівня

Є переконливі свідчення про фізичне та психологічне насильство на окупованих територіях.

Посол США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська скоюють систематичні воєнні злочини в кожному регіоні України, який перебуває під їхнім контролем. Як пише CNN, представниця Держдепу уточнила, що до цих воєнних злочинів входять навмисні та невиборчі напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними та військовополоненими і спроби приховати ці злочини, інформація про страти, катування та сексуальне насильство, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Є переконливі свідчення про фізичне та психологічне насильство, у тому числі страти без суду, в рамках операцій, а також про насильницьке переміщення та депортацію, у тому числі тисяч українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім'ями в Росії", – наголосила Бет Ван Шаак.

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Вона також згадала про побудовану Росією "велику транснаціональну інфраструктуру фільтраційних операцій, яким зараз піддані тисячі громадян України", що є порушенням міжнародного права.

Автор: 

армія рф (17854) Держдепартамент США (1650) США (23426) воєнні злочини (1878)


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Топ коментарі
+6
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21.11.2022 23:02 Відповісти
+3
Стефанішина з Малюскою та Шмигалем чомусь мовчать про захист Українців, не голосно…😠🤔😡❤️🇺🇦⚔️‼️
За рашистів ***** так голосно читала, а тут заклякли, убогі‼️⚔️🇺🇦❤️😡😠🤔✊‼️⚔️🇺🇦❤️
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21.11.2022 23:04 Відповісти
+2
Катівні - це злочини проти людства!
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21.11.2022 23:06 Відповісти
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21.11.2022 23:02 Відповісти
Стефанішина з Малюскою та Шмигалем чомусь мовчать про захист Українців, не голосно…😠🤔😡❤️🇺🇦⚔️‼️
За рашистів ***** так голосно читала, а тут заклякли, убогі‼️⚔️🇺🇦❤️😡😠🤔✊‼️⚔️🇺🇦❤️
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21.11.2022 23:04 Відповісти
Катівні - це злочини проти людства!
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21.11.2022 23:06 Відповісти
Год назад о таких заявлениях и подумать сложно было. Если судить только по официальным заявлениям - цивилизованный мир готовится к тому, что Украина демонтирует свинарник.
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21.11.2022 23:08 Відповісти
Майже так. Звитяга Українських Воїнів, і знищена ними багатоголова гідра під назвою "армія рф", послужить найпотужнішим каталізатором для того, щоб США, комуністичний Китай, арабомовний світ і тюркомовний світ приступили до демонтажу свинарника.
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22.11.2022 00:36 Відповісти
А ничего что катівні все в полицейских участках ? На ивс !! В сизо. Это у нас так украинцев раньше содержали в таких условиях.
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21.11.2022 23:55 Відповісти
А фашисты детям сахар раздавали и учиться заставляли..
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22.11.2022 00:29 Відповісти
Нет. Русские фашисты Украинских детей тоже убивают. Это у русских такая истинно православная духовная скрэпа.
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22.11.2022 03:19 Відповісти
В орків є такий термін -"навести ужас на противника", повна аналогія з гітлерівським "Мраком и туманом". І повний взаємозвязок. Наказ Мрак і туман готували саме армійські офіцери з ОКВ і вимагали звіту про його виконання. А потім в Нюрнбергу старалися уникнути кари за це. Кейтеля та його зама Йодля повісили саме за наказ. І ще багатьох генералів засудили за його виконання, бо збереглися звіти. Трибунал визначив це військовим злочином. Стовідсотково Герасимов віддав аналогічний наказ для ординських підрозділів, хоча валять на ФСБ.
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22.11.2022 01:03 Відповісти
Можно подумать что 699 лет назад было по другому...Андрофаги нелюди...и это навсегда...
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22.11.2022 01:05 Відповісти
Ну это же не повод объявлять рашку спонсором терроризма. А то не дай бог, эскалация случится.
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22.11.2022 02:36 Відповісти
Ну, якщо вже держдеп визнав військові злочини... А конкретні рішення будуть, чи обійдемось "визнав"? "Стурбованість... глибоку стурбованість" ми вже проходили
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22.11.2022 06:47 Відповісти
Детей в Рашку тырила с 2014 года целыми детдомами доктор Лиза, Елизавета Глинка, внезапно, гражданка США. Но Госдеп он такой Госдеп.
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22.11.2022 06:55 Відповісти
 
 