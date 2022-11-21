У кожному регіоні, де була Росія, скоювалися систематичні воєнні злочини, - Держдепартамент США

Є переконливі свідчення про фізичне та психологічне насильство на окупованих територіях.

Посол США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська скоюють систематичні воєнні злочини в кожному регіоні України, який перебуває під їхнім контролем. Як пише CNN, представниця Держдепу уточнила, що до цих воєнних злочинів входять навмисні та невиборчі напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними та військовополоненими і спроби приховати ці злочини, інформація про страти, катування та сексуальне насильство, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Є переконливі свідчення про фізичне та психологічне насильство, у тому числі страти без суду, в рамках операцій, а також про насильницьке переміщення та депортацію, у тому числі тисяч українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім'ями в Росії", – наголосила Бет Ван Шаак.

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Вона також згадала про побудовану Росією "велику транснаціональну інфраструктуру фільтраційних операцій, яким зараз піддані тисячі громадян України", що є порушенням міжнародного права.