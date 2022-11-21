Російська пропаганда намагається розпалити ворожнечу між українцями і поляками, – уряд Польщі

Російська пропаганда намагається використати трагічний інцидент у Пшеводові, аби розпалити ворожнечу між українцями і поляками.

Про це у Твіттері написав уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Останнім часом російська пропаганда використала ситуацію, що склалася після подій у Пшеводові, щоб викликати у поляків недовіру та неприязнь до українців, а також посилила кампанію, яка базується на брехні про те, що Польща відправляє солдатів ЗС в Україну",- написав Жарин.

Нагадуємо, у селі Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік польсько-українського кордону, внаслідок вибуху ракети 15 листопада загинули двоє людей. Польща і США, спираючись на свою інформацію, вважають, що це була ракета української системи ППО. Натомість Україна ставить це під сумнів.

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