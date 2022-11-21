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Новини Війна
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Російська пропаганда намагається розпалити ворожнечу між українцями і поляками, – уряд Польщі

пропаганда,фейк

Російська пропаганда намагається використати трагічний інцидент у Пшеводові, аби розпалити ворожнечу між українцями і поляками.

Про це у Твіттері написав уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Останнім часом російська пропаганда використала ситуацію, що склалася після подій у Пшеводові, щоб викликати у поляків недовіру та неприязнь до українців, а також посилила кампанію, яка базується на брехні про те, що Польща відправляє солдатів ЗС в Україну",- написав Жарин.

Нагадуємо, у селі Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік польсько-українського кордону, внаслідок вибуху ракети 15 листопада загинули двоє людей. Польща і США, спираючись на свою інформацію, вважають, що це була ракета української системи ППО. Натомість Україна ставить це під сумнів.

Також читайте: У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві, - Моравецький

Автор: 

Польща (8632) пропаганда (2826) росія (66104)


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Топ коментарі
+42
Когда украинец и поляк нормально соседствуют - у кацапа рыло трещит. Исторически так сложилось.
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21.11.2022 23:10 Відповісти
+13
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21.11.2022 23:40 Відповісти
+12
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21.11.2022 23:45 Відповісти
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21.11.2022 23:09 Відповісти
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21.11.2022 23:40 Відповісти
Франція передасть Україні три рсзв LRU аналог млрс 270.
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21.11.2022 23:42 Відповісти
Когда украинец и поляк нормально соседствуют - у кацапа рыло трещит. Исторически так сложилось.
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21.11.2022 23:10 Відповісти
Кацапи вже намагалися стравити китайців і американців через Тайвань. дописділись тоді до того, що Сі не хоче взагалі з ****** розмовляти. ***** через коняку хоче домовитись про дзвінок, а китайці делікатно посилають коняку вслід за рюске кораблем. ))
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21.11.2022 23:11 Відповісти
"таваріща" Байдена за язик ніхто не тягнув, він мав можливість казати що потрібно дочекатися розслідування.
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21.11.2022 23:14 Відповісти
Байден озвучил всего-лиш данные от самолета АВАКС...,самые достоверные на даный момент...
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22.11.2022 10:28 Відповісти
Некоторым западным лидерам надо быть ответственными за свои слова еще даже до начала расследования - кроме того сначала ракеты было две - теперь осталась вроде одна...Чудеса однако
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21.11.2022 23:20 Відповісти
Треба бути клінічним довбоОЙбом, щоб повестись на рос-пропаганду...
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21.11.2022 23:25 Відповісти
Людина вірить у те, у що хоче вірити!
Але те у що вона вірить і робить її, або людиною, або довбоОЙбом!
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22.11.2022 00:05 Відповісти
Та вже років 500 ведуться.
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22.11.2022 07:35 Відповісти
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21.11.2022 23:45 Відповісти
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22.11.2022 00:49 Відповісти
А обдолбыш-сынок одной рыжей обезьяны напрямую обвинил Украину в нападении на Польшу.
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22.11.2022 00:08 Відповісти
Російська пропаганда намагається використати трагічний інцидент у Пшеводові, аби розпалити ворожнечу між українцями і поляками і саме для цього купила рішення польського генерального прокурора на заборону приймати участь в розслідуванні українським війсковим спеціалістам інциденту з ракетним обстрілом Пшеводова,
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22.11.2022 00:21 Відповісти
Так начебто заборонили нашим всього на 24 години, а тепер дозволили провести власне українське розслідування на території Польщі.
Але, можливо, я неправильно щось зрозуміла.
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22.11.2022 05:31 Відповісти
Ця ворожнеча завжди і була.. тільки останні десятиріччя підрівняли ляхів.. а сторіччя - у серцях.. але ми віримо що спільними зусиллями все зробимо УКРАЇНА...
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22.11.2022 00:26 Відповісти
свіжо вилуплений- це аналітичне ку-ку-рі-ку?
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22.11.2022 10:45 Відповісти
Все повинно бути в міжнародному правовому полі, що стосується нас. Якщо це українська ракета була системи ППО, то ми повинні після об'єктивного розслідування відповідати згідно норм міжнародного права, які врахують, що ракета впала випадково, під час відбиття атаки російських військ. Збитки і компенсації сім'ям загиблих повинні бути компенсовані також згідно норм міжнародного права після рішення міжнародного трибуналу над росією.
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22.11.2022 00:32 Відповісти
Кацапи завжди намагалися розсварити украінців з поляками , але і
ми і поляки , вже добре знають цю підлу і брехливу русню😠
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22.11.2022 00:57 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2022 01:45 Відповісти
якщо русскіє не розсварять людей, то у русскіх і шансів на перемогу немає, тому вони неперебирають, йдуть на будь-які злочини, а потім йдуть на будь-які злочини, щоб прикрити злочини попередні, довбана піраміда зла, колись їм на голову завалиться.
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22.11.2022 02:53 Відповісти
Рузге мір баяцца,в болота нє ссать)
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22.11.2022 02:26 Відповісти
 
 