Нова президентка ПА НАТО засудила війну Росії та закликала підтримувати Україну: "Російські лідери - справжні терористи"
Французька сенаторка Жоель Гарріо-Майлям засудила війну Росії проти України і похвалила український народ за захист західних цінностей після того, як у понеділок її обрали президенткою Парламентської Асамблеї НАТО на наступний рік.
Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Гарріо-Майлям зазначила, що західні союзники не дослухалися до попереджень своїх східних партнерів до того, як президент РФ Володимир Путін віддав наказ ввести війська в Україну.
"Тепер жодних сумнівів бути не може. Російські лідери поводяться як справжні терористи, проявляючи безпрецедентне варварство, атакуючи мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені як терористи перед міжнародними трибуналами", - сказала вона.
"Як парламентарії НАТО, ми повинні підтримати Україну, ми повинні підтримати її народ. Людей, які щодня проявляють мужність і стійкість в ім'я наших цінностей - свободи, демократії та суверенітету", - додала Гарріо-Майлям.
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Нет, радость наша, они должны быть НАКАЗАНЫ, а для того чтобы они были наказаны - должен быть инструмент принуждения к исполнению наказания.
Единственные у кого более менее такой инструмент есть - это ЗСУ. У вас же его абсолютно нет, и в этом плане вы от РФии не сильно-то и отличаетесь: Каддафи - террорист, наказан; Хуссейн - террорист, наказан; Бен-Ладен - террорист, наказан; Милошевич - террорист, наказан. В общем те кто на порядок слабее вас. А Пыню-террориста наказать, или даже заговорить о наказании - ссыкотно.
Когда я был поменьше - думал что НАТО злобный альянс для действий, а не импотентный клуб для разговоров.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!