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Новини Війна
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Нова президентка ПА НАТО засудила війну Росії та закликала підтримувати Україну: "Російські лідери - справжні терористи"

нато

Французька сенаторка Жоель Гарріо-Майлям засудила війну Росії проти України і похвалила український народ за захист західних цінностей після того, як у понеділок її обрали президенткою Парламентської Асамблеї НАТО на наступний рік.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Гарріо-Майлям зазначила, що західні союзники не дослухалися до попереджень своїх східних партнерів до того, як президент РФ Володимир Путін віддав наказ ввести війська в Україну.

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"Тепер жодних сумнівів бути не може. Російські лідери поводяться як справжні терористи, проявляючи безпрецедентне варварство, атакуючи мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені як терористи перед міжнародними трибуналами", - сказала вона.

"Як парламентарії НАТО, ми повинні підтримати Україну, ми повинні підтримати її народ. Людей, які щодня проявляють мужність і стійкість в ім'я наших цінностей - свободи, демократії та суверенітету", - додала Гарріо-Майлям.

Автор: 

НАТО (6557) путін володимир (24127)


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А що казали на асамблеї НАТО депутати від Мадьярщини?
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21.11.2022 23:18 Відповісти
> Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені

Нет, радость наша, они должны быть НАКАЗАНЫ, а для того чтобы они были наказаны - должен быть инструмент принуждения к исполнению наказания.

Единственные у кого более менее такой инструмент есть - это ЗСУ. У вас же его абсолютно нет, и в этом плане вы от РФии не сильно-то и отличаетесь: Каддафи - террорист, наказан; Хуссейн - террорист, наказан; Бен-Ладен - террорист, наказан; Милошевич - террорист, наказан. В общем те кто на порядок слабее вас. А Пыню-террориста наказать, или даже заговорить о наказании - ссыкотно.

Когда я был поменьше - думал что НАТО злобный альянс для действий, а не импотентный клуб для разговоров.
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22.11.2022 01:24 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2022 01:43 Відповісти
НАТО - no action, talk only
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22.11.2022 04:23 Відповісти
 
 