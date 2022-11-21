Нова президентка ПА НАТО засудила війну Росії та закликала підтримувати Україну: "Російські лідери - справжні терористи"

Французька сенаторка Жоель Гарріо-Майлям засудила війну Росії проти України і похвалила український народ за захист західних цінностей після того, як у понеділок її обрали президенткою Парламентської Асамблеї НАТО на наступний рік.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Гарріо-Майлям зазначила, що західні союзники не дослухалися до попереджень своїх східних партнерів до того, як президент РФ Володимир Путін віддав наказ ввести війська в Україну.

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"Тепер жодних сумнівів бути не може. Російські лідери поводяться як справжні терористи, проявляючи безпрецедентне варварство, атакуючи мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені як терористи перед міжнародними трибуналами", - сказала вона.

"Як парламентарії НАТО, ми повинні підтримати Україну, ми повинні підтримати її народ. Людей, які щодня проявляють мужність і стійкість в ім'я наших цінностей - свободи, демократії та суверенітету", - додала Гарріо-Майлям.