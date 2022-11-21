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Новини Війна
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У Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей з часів Другої світової, - Ткаченко

ткаченко,олександр

У Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей російськими загарбниками з часів Другої світової війни.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно цінностей, які були вкрадені, хотів би підкреслити, що ми маємо справу з найбільшою крадіжкою з часів Другої світової війни. Але так само треба наголосити, що ми маємо справу з найбільшою евакуацією цінностей, яка була здійснена з часів Другої світової. Тому що десятки тисяч експонатів були евакуйовані і знаходяться в безпечних містах", - сказав Ткаченко.

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Також він зазначив, що при відході з Херсона армія РФ зруйнувала телевізійну вежу, але переважна більшість херсонців вже отримує інформацію з телебачення та радіо. Крім того, вже відновлено друк газети.

"Це важливо, тому що херсонці протягом дев'яти місяців були позбавлені легкого доступу до інформації з України. Найбільше враження від Херсона - це самі люди. Це надзвичайно надихає, бо переважна більшість людей були в системі спротиву, не співпрацювали з окупантами. І дуже були раді побачити повернення української влади. І це дає сподівання і надію, що найближчим часом ми все владнаємо та відбудуємо", - наголосив міністр.

Автор: 

мистецтво (138) культура (436) Ткаченко Олександр (509) Херсон (3444) крадіжка (662) воєнні злочини (1878)


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Топ коментарі
+39
Не підкажеш, хто відповідальний за їх не вивезеня вглиб України?
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21.11.2022 23:44 Відповісти
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21.11.2022 23:46 Відповісти
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21.11.2022 23:48 Відповісти
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Не підкажеш, хто відповідальний за їх не вивезеня вглиб України?
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21.11.2022 23:44 Відповісти
Ти ж істота, цьому найбільше й допомогав оркам!!! Й не тільки у Херсоні, а й у Маріуполі !!!!
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22.11.2022 10:14 Відповісти
А в Києві мінкульту поки не вдалася найбільша крадіжка незалежного культурного центру!
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21.11.2022 23:45 Відповісти
Запитання, про котрі не можна забувати https://www.youtube.com/watch?v=JD-GTFtDLf0 https://www.youtube.com/watch?v=JD-GTFtDLf http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJD-GTFtDLf0&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier

....

спитати у Олександра Ткаченка, міністра культури, а що там з музейними цінностями, які нам пропонували іноземні партнери вивезти ПЕРЕД війною? А що там з землями під Довженко-центром?
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21.11.2022 23:45 Відповісти
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21.11.2022 23:46 Відповісти
.

всi цi свiдчення потрiбно збирати для майбутнього суду над ЗеБiльною шоблою .
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22.11.2022 07:34 Відповісти
Тому щоб то все повернути, потрібно повністю знищити рашку й самим забрати награбоване за останні 4 століття.
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22.11.2022 07:57 Відповісти
Їм покровительствує св. *******.
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21.11.2022 23:47 Відповісти
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21.11.2022 23:48 Відповісти
Может хоть это отрезвит военных- не будут больше голосовать за главзеба.
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22.11.2022 00:49 Відповісти
военные у нас - такие же граждане, как и не военные.
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22.11.2022 04:19 Відповісти
зато у нас есть ермак, самое дорогое приобретение Украины за все годы независимости , он нам дорого обошёлся уже ( война ), но обойдется еще дороже ,
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21.11.2022 23:51 Відповісти
Твоє божество здало Херсон на раз-два без бою, ось і кажи це йому.
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21.11.2022 23:51 Відповісти
Пане Ткаченко! Не підкажете, хто у нас міністр культури? На чиїй совісті це все? Втім, яка совість у дрібного злодюжки...
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21.11.2022 23:52 Відповісти
Справа не тількі в совісті , а в відповідальності за МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ - це карна справа
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22.11.2022 01:29 Відповісти
Не такий вже він і дрібний злодюжка
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22.11.2022 08:35 Відповісти
5 канал ✙



Півмільйона переглядів менше, ніж за день. Ґрунтовний аналіз від генерала Кривоноса. Подивіться.
Це відео варте вашого часу
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21.11.2022 23:53 Відповісти


Грунтовний аналіз від генерала Кривоноса.

https://youtu.be/8P1kuf9PpIw https://youtu.be/8P1kuf9PpIw

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22.11.2022 07:55 Відповісти
Проснувся крадій... прокукурікав.
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21.11.2022 23:54 Відповісти
Слухайте, шановні, ну скільки можна нести цю дурню про телебачення і радіо, яке вже "працює" у Херсоні????

Ви, взагалі, знаєте, що Херсон ПОВНІСТЮ БЕЗ СВІТЛА!!

Люди записуються в черги, щоб зарядити мобільні телефони у палатках з генераторами і якось звязатися з рідними!!!
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22.11.2022 00:14 Відповісти
Для выдуманного касапа и его придуманой истории, нужны православные и славянские реликвии, а в тундре их не откопаешь, только у нас могут стянуть, чем успешно и занимаются столетиями..
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22.11.2022 00:22 Відповісти
‼️ПРОПОНУЮ зробити незалежну агенцію з розиску украінськой спадщини , ще прийняти закони України про карну відповідальність граждан і не граждан за викрадання і зберігання культурних наследій України ( це стосуется і єрмітажу і сейфів світових банків)
У цю агенцію мають войти фахівці з розшуку активів світового рівня
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22.11.2022 01:31 Відповісти
Вони зробили це разом! Як бубочка-членограй заповiдав?.
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22.11.2022 00:54 Відповісти
Zелена шобла нищить Україну зсередини, поки їхні кремлівські "оманські" партнери, як та сарана, атакує зовні. Тепер ця шобла ще й культурний спадок української нації проє@ла... Причому така сама ситуація, нажаль, не тільки в Херсоні, а й на Київщині, Харківщині ... І ці втрати не можна просто порахувати грошима, бо ці історичні артефакти для українців безцінні.
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22.11.2022 00:43 Відповісти
Та ж Лохбоневтік казав, шо про напад кацапів ZEгниди знали ще на початку 2021р. Цілий рік був, шоб вивезти всі цінності. Шо ZEгниди робили? Готували народ до шашликів і пройо**ували бютжетні гроші. Ткаченка на лаву підсудних за прєступну халатність в особокрупних розмірах
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22.11.2022 00:45 Відповісти
Как вы уже все устали!Ну бпЛять вы же не могли сохранить?почему?дороги нужнее!а не вооружение зная что путинХуйло нападёт!а что ОРКАМ им пох им лижбы что-то ********!!!***** а есть киллер для путинХуйла???мне кажется дешевле скинуться!!!нужно акцию сделать!!!
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22.11.2022 00:58 Відповісти
мразота знала что Херсон сдадутии оставил там все ценности-потому что из одной команды зэ-иуд
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22.11.2022 01:19 Відповісти
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22.11.2022 01:28 Відповісти
‼️‼️ТКАЧЕНКО , будь он министром в Европе , подал бы в отставку ЗА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОФИГИЗМ
Ну , у Ткаченко совести нет .
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22.11.2022 01:20 Відповісти
Этот человек НИЧЕГО не предпринял для того, чтобы подобного не случилось! Он ездит по стране по приглашениям меров на гульки-шмульки, фоткается и ничерта не делает полезного для страны!
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22.11.2022 01:21 Відповісти
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22.11.2022 01:22 Відповісти
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22.11.2022 01:23 Відповісти
І це ж не тількі Херсон пограбували - грабували усі музеї в оккупаціі
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22.11.2022 01:27 Відповісти
А шо депутати мовчать ? Вони його призначили , він шкоди країні наробив на мильони
Нехай підіймають питання про звільнення і КАРНУ СПРАВУ ЗА РОЗКРАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ КОШТОВНОСТЕЙ
А ЩЕ ПЕТИЦІЮ потрібна Зе написать - вон шо кадри Ермака наробили ‼️‼️‼️
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22.11.2022 01:26 Відповісти
монобільшість+опзж...
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22.11.2022 04:25 Відповісти
Ткаченка цікавлять не музейні цінності ( ну який з них навар) а ******* нерухомість. А шо каже дружбан Ткаченка рузькоязикатий Бужанський. А...а то то.
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22.11.2022 01:44 Відповісти
Як і обіцяв Зе:
- Хуже НЕ будет стало
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22.11.2022 02:49 Відповісти
Завжди так було. І надалі буде. Завжди будуть бажаючі на чужому х*ю в рай в'їхати. Вже й Арестович в президенти збирається. Більшість так і не зрозуміла, що отримали повномасштабне вторгнення тому, що голосували проти "партії війни". Проти політичної сили, яка вважала основним пріоритетом посилення обороноздатності країни. І не просто вважала, а працювала над цим. Більшість повірила, що війну можна припинити тим, що "треба просто перестати стріляти". В результаті отримали в сотні разів більшу й кривавішу війну. Сунь-цзи писав, що основне правило війни полягає не в тому, щоб надіятись, що ворог не нападе, а в тому, щоб унеможливити цей напад. Але, маємо те, що маємо. А ще є побоювання, що нам можуть перестати надавати фінансову допомогу. Як приклад, члени Наглядової ради державного Приватбанку отримують заробітну плату від 700 000 гр. до 1600 000 гр. Якщо хтось забув, нагадую. У воюючій країні, якій допомагають усім світом. Просто може скластися враження, що нам грошей дівати нікуди.
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22.11.2022 03:11 Відповісти
попередження було, але більшість довбойобів це попередження обурило, або навіть розлютило
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22.11.2022 04:32 Відповісти
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22.11.2022 04:05 Відповісти
У Херсоні відбувся найбільший про*об культурних цінностей з часів Другої Світової. Винні мають понести покарання. ----------- Я би питання ставив саме так.
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22.11.2022 06:39 Відповісти
О.Ткаченко , а що ж ти робив , коли дізнався , що РФ збирається нападати ще у жовтні 2021 року . О.Данілов казав , що ви там охеренно готувались . Чому ж не були евакуйовані культурні цінності ? Хіба вперше РФ обкрадає Україну ? Історія України тому доказ , про це писано переписано , але ж ми хіба українську історію вивчаємо ? Ми ж продовжуємо слухати "хороших росіян" на всіх телеканалах . Судити тебе потрібно за недотримання закону про громадянську оборону .
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22.11.2022 07:46 Відповісти
"жодного дня без власного прибутку" і зошит в сейфі у кожного зеленого призначенця від міністра до незаконних утворень типу опи.
щоденний зашквар цих істот успішно відволікає увагу від многоходовочек віртуальної вр і її ляльководів
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22.11.2022 07:52 Відповісти
Державний кіноархів можуть знищити.

Довженко-Центр буде знищено, бо на це є вказівка та владний консенсус, - говорить культуролог, колишній директор Центру Іван Козленко, 41 рік. - Нехтування демократичними процедурами, думкою громадськості та професійної спільноти - це дедалі очевидніший прояв авторитаризму, й Андрій Єрмак є його найголовнішим архітектором. Усі рішення, зокрема щодо ліквідації Довженко-Центру, приймають в Офісі президента за безпосередньої участі його керівника.

Призначення Каждан - лише димова завіса. Це маріонетка, з-за спини котрої за кілька місяців підготують приватизацію корпусів Довженко-Центру. В головному зберігається державний фільмофонд, архівна та музейна колекції. Саме в нього вкладено 20 мільйонів гривень платників податків на капітальний ремонт приміщень, завдяки чому Центр набув вигляду ******** культурної установи.

Більшу частину кіноколекції, вочевидь, утилізують. Після цього Центр можна буде приватизувати.
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22.11.2022 08:49 Відповісти
Гитлер ничего не воровал в Украине отступая..даже уникальную коллекцию виноизделий в Крыму 17 века...
Путлер это сожрал вместе с братаном Сильвио Берлускони летом 2014 года...
Типа праздновал паБеду над собой..дебилом...
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22.11.2022 09:11 Відповісти
В Херсоні відбувся черговий злочин міністра Ткаченка.Банальний злочин.
Який не розслідує ні МВС,ні СБУ,ні набу...
Стаття 367. Службова недбалість

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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22.11.2022 09:45 Відповісти
потрібно заява в прокуратуру на "цього культуролога", і чим скоріше тим краще, бо "воно" може подати на керівництво музеїв
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22.11.2022 09:49 Відповісти
цього гандона-культуролога потрібно гнати "штанами сивохи"
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22.11.2022 09:48 Відповісти
Якось чув його виступ по тв ," зносити радянські пам"ятники не начасі ,перейменовувати вулиці не начасі " . Він чий міністр культури , расісянський?
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22.11.2022 10:04 Відповісти
ти наволоч тупо здав їх рашистам
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22.11.2022 10:43 Відповісти
 
 