У Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей з часів Другої світової, - Ткаченко
У Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей російськими загарбниками з часів Другої світової війни.
Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Стосовно цінностей, які були вкрадені, хотів би підкреслити, що ми маємо справу з найбільшою крадіжкою з часів Другої світової війни. Але так само треба наголосити, що ми маємо справу з найбільшою евакуацією цінностей, яка була здійснена з часів Другої світової. Тому що десятки тисяч експонатів були евакуйовані і знаходяться в безпечних містах", - сказав Ткаченко.
Також він зазначив, що при відході з Херсона армія РФ зруйнувала телевізійну вежу, але переважна більшість херсонців вже отримує інформацію з телебачення та радіо. Крім того, вже відновлено друк газети.
"Це важливо, тому що херсонці протягом дев'яти місяців були позбавлені легкого доступу до інформації з України. Найбільше враження від Херсона - це самі люди. Це надзвичайно надихає, бо переважна більшість людей були в системі спротиву, не співпрацювали з окупантами. І дуже були раді побачити повернення української влади. І це дає сподівання і надію, що найближчим часом ми все владнаємо та відбудуємо", - наголосив міністр.
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• спитати у Олександра Ткаченка, міністра культури, а що там з музейними цінностями, які нам пропонували іноземні партнери вивезти ПЕРЕД війною? А що там з землями під Довженко-центром?
всi цi свiдчення потрiбно збирати для майбутнього суду над ЗеБiльною шоблою .
Півмільйона переглядів менше, ніж за день. Ґрунтовний аналіз від генерала Кривоноса. Подивіться.
Це відео варте вашого часу
Грунтовний аналіз від генерала Кривоноса.
https://youtu.be/8P1kuf9PpIw https://youtu.be/8P1kuf9PpIw
Ви, взагалі, знаєте, що Херсон ПОВНІСТЮ БЕЗ СВІТЛА!!
Люди записуються в черги, щоб зарядити мобільні телефони у палатках з генераторами і якось звязатися з рідними!!!
У цю агенцію мають войти фахівці з розшуку активів світового рівня
Ну , у Ткаченко совести нет .
Нехай підіймають питання про звільнення і КАРНУ СПРАВУ ЗА РОЗКРАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ КОШТОВНОСТЕЙ
А ЩЕ ПЕТИЦІЮ потрібна Зе написать - вон шо кадри Ермака наробили ‼️‼️‼️
- Хуже НЕ
будетстало
щоденний зашквар цих істот успішно відволікає увагу від многоходовочек віртуальної вр і її ляльководів
Довженко-Центр буде знищено, бо на це є вказівка та владний консенсус, - говорить культуролог, колишній директор Центру Іван Козленко, 41 рік. - Нехтування демократичними процедурами, думкою громадськості та професійної спільноти - це дедалі очевидніший прояв авторитаризму, й Андрій Єрмак є його найголовнішим архітектором. Усі рішення, зокрема щодо ліквідації Довженко-Центру, приймають в Офісі президента за безпосередньої участі його керівника.
Призначення Каждан - лише димова завіса. Це маріонетка, з-за спини котрої за кілька місяців підготують приватизацію корпусів Довженко-Центру. В головному зберігається державний фільмофонд, архівна та музейна колекції. Саме в нього вкладено 20 мільйонів гривень платників податків на капітальний ремонт приміщень, завдяки чому Центр набув вигляду ******** культурної установи.
Більшу частину кіноколекції, вочевидь, утилізують. Після цього Центр можна буде приватизувати.
Путлер это сожрал вместе с братаном Сильвио Берлускони летом 2014 года...
Типа праздновал паБеду над собой..дебилом...
Який не розслідує ні МВС,ні СБУ,ні набу...
Стаття 367. Службова недбалість
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України https://protocol.ua/ua/yuridichniy_vsesvit/zakoni/?t=55991
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.