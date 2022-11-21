У Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей з часів Другої світової, - Ткаченко

У Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей російськими загарбниками з часів Другої світової війни.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно цінностей, які були вкрадені, хотів би підкреслити, що ми маємо справу з найбільшою крадіжкою з часів Другої світової війни. Але так само треба наголосити, що ми маємо справу з найбільшою евакуацією цінностей, яка була здійснена з часів Другої світової. Тому що десятки тисяч експонатів були евакуйовані і знаходяться в безпечних містах", - сказав Ткаченко.

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Також він зазначив, що при відході з Херсона армія РФ зруйнувала телевізійну вежу, але переважна більшість херсонців вже отримує інформацію з телебачення та радіо. Крім того, вже відновлено друк газети.

"Це важливо, тому що херсонці протягом дев'яти місяців були позбавлені легкого доступу до інформації з України. Найбільше враження від Херсона - це самі люди. Це надзвичайно надихає, бо переважна більшість людей були в системі спротиву, не співпрацювали з окупантами. І дуже були раді побачити повернення української влади. І це дає сподівання і надію, що найближчим часом ми все владнаємо та відбудуємо", - наголосив міністр.