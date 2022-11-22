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Новини Війна
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В інфопросторі РФ зростає кількість критики військових, Кремль посилює контроль, - ISW

рф

Російський уряд продовжує посилювати свій контроль над інформаційним простором.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Один із російських "воєнкорів" зазначив, що РФ в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає "як кошеня проти носорога" порівняно з іноземними "мозковими центрами".

Газета "Комерсант" повідомила, що Держдума до кінця року може розглянути законопроєкт про регулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.

Під дію законопроєкт можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси тощо.

Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни в Україні (у жовтні 2021) та було націлене насамперед на західні соцмережі – на думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, "підвищує ризики соціальних конфліктів".

За даними ISW, російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки він все більше наповнюється критикою російських військових, яка лунає як зсередини країни, так і ззовні.

Читайте: Вторгнення білоруських військ в Україну є малоймовірним, - ISW

Автор: 

росія (66104) цензура (363) ISW (653)


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Топ коментарі
+19
Паскудство лише в тому, що в Росії звучить не "Нет вайне!", а "Дайте нам качественное оружие и снаряжение, чтобы мы пабедили хахлов!"
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22.11.2022 06:43 Відповісти
+17
кацапи чи не впешеЮ з часів дибільного петкий, воють без українців ...

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22.11.2022 06:41 Відповісти
+5
Кремлю потрібен інтернет-брехунець.
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22.11.2022 06:32 Відповісти
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Кремлю потрібен інтернет-брехунець.
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22.11.2022 06:32 Відповісти
касаби повинні чути тільки вялікоє пу-уу-у
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22.11.2022 06:35 Відповісти
Земля металлом!
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22.11.2022 06:37 Відповісти
Ми в домікє
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22.11.2022 06:40 Відповісти
кацапи чи не впешеЮ з часів дибільного петкий, воють без українців ...

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22.11.2022 06:41 Відповісти
Паскудство лише в тому, що в Росії звучить не "Нет вайне!", а "Дайте нам качественное оружие и снаряжение, чтобы мы пабедили хахлов!"
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22.11.2022 06:43 Відповісти
Лопату, щоб закопатись, пакет-щоб утилізуватись...думаю, більше нічого не потрібно
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22.11.2022 07:07 Відповісти
Якби-ж то так було!
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22.11.2022 09:17 Відповісти
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22.11.2022 09:15 Відповісти
Пригожин кастрировал путлера 11 ноября...оп'ять РабZeя стала Концлагерьной помойкой..правда тогда был Джугашвили сидевший в тюрьме города Баку.. где сидел Пригожин...забыл ..надо зайти в Вику...
Злые языки кажуть шо путлер сдох от перегрузки коксина...
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22.11.2022 09:48 Відповісти
Пригожин купил себе Ольгу ********* и Соловьиный помет...типа пропагандоны переобулись.. каже Михаил Шейтельман,,не доверять которому не могу.. поскольку Портников и Шейтельман почти никогда не ошибаются...
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22.11.2022 09:54 Відповісти
 
 