В інфопросторі РФ зростає кількість критики військових, Кремль посилює контроль, - ISW

Російський уряд продовжує посилювати свій контроль над інформаційним простором.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Один із російських "воєнкорів" зазначив, що РФ в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає "як кошеня проти носорога" порівняно з іноземними "мозковими центрами".

Газета "Комерсант" повідомила, що Держдума до кінця року може розглянути законопроєкт про регулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.

Під дію законопроєкт можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси тощо.

Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни в Україні (у жовтні 2021) та було націлене насамперед на західні соцмережі – на думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, "підвищує ризики соціальних конфліктів".

За даними ISW, російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки він все більше наповнюється критикою російських військових, яка лунає як зсередини країни, так і ззовні.

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