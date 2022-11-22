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Майже 60 снарядів окупанти випустили по Нікопольщині, з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду, - Дніпропетровська ОВА

дніпропетровщина,нікополь

Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 60 снарядів направили росіяни цієі ночі на Нікопольщину… Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади.

Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, в інших районах ніч була тихою - без тривог і атак.

Читайте: Росіяни обстріляли Вовчанськ з РСЗВ - двоє поранених

Автор: 

обстріл (29234) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3869)


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22.11.2022 08:25 Відповісти
 
 