Майже 60 снарядів окупанти випустили по Нікопольщині, з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду, - Дніпропетровська ОВА
Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже 60 снарядів направили росіяни цієі ночі на Нікопольщину… Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади.
Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, в інших районах ніч була тихою - без тривог і атак.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар22.11.2022 08:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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