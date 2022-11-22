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Новини Війна
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Взимку РФ може змінити тактику та змістити акцент з наземних операцій на авіаудари, - Міноборони Франції

зима,війна,обстріл

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню попередив Україну про те, що взимку Російська Федерація може змінити тактику ведення бойових дій. Він вважає, що Москва може змістити акцент з наземних операцій на авіаудари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Останні російські удари мають низьку інтенсивність. Настає зима і це ускладнює наземні маневри. Росіяни сприятимуть цим ударам, зокрема, по цивільних енергетичних об'єктах. У Херсоні у них поразка. Їх відступ був тактичним, щоб уникнути тисяч російських полонених та заморозити лінію оборони по Дніпру", - зазначив міністр.

При цьому він вказав, що хоч Росія і розповідала про передову зброю, в тому числі новими надзвуковими ракетами, але у них великі запаси старих боєприпасів. Крім того, Лекорню вважає, що Кремль зацікавлений в тому, щоб тягнути час.

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Автор: 

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Все, чего добьются - это потеряют всю авиацию. ВСУ их как уток уже отстреливает.
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22.11.2022 08:06 Відповісти
Вони зара ті удари вже по два тижні готують, а взимку то до місяця буде. Не треба нас попереджати, воно ж с Франції видніше. Краще зброю давайте, а ми тут якось розберемся.
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22.11.2022 08:07 Відповісти
Авіаудари можливі тільки, якщо виснажиться ППО, закінчаться ракети. Мабуть французи в курсах, що основне ППО у нас це С-300, а ракети до нього виробляли тільки кацапи, от розвідка, так розвідка.
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22.11.2022 08:14 Відповісти
Авіаудари це не обов'язково ФАБи. Це те саме, що вони робити 11, 15, 17 Листопада. Тобто, будуть з Каспію підіймати оснащені літаки, виходити на бойову висоту, режим і випускати ті *******. Звісно, що високоточні майть в обмеженій кількості, та дуже багато залишилось тих Х-22. А це 12 метрова дура летить дуже приблизно куди. Х-101 дуже дорога, Х-555 мало і теж не дешева, Х-55 не для таких цілей і теж не багато. Кінжал, дуже дороге задоволення і обмежена кількість, але ******* дуже ефективна. Калібри трохи є, але тільки з моря, а тут вони вже сцються виходити на бойовий розрахунок.
Я не спеціаліст, але для себе так розумію. Якщо хто знає краще, нехай підправить. Не ображусь і без образ.
Слава ЗСУ! Вірю в Хлопців!!!
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22.11.2022 08:49 Відповісти
Ракети для літаків обмежені в габарітах і вазі, тому вони більш складні, це як комп'ютер і ноутбук.
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22.11.2022 09:15 Відповісти
А вони хіба з тим рахуються?
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22.11.2022 09:17 Відповісти
Це значить дорожче і довше в виробництві, за таким усі в світі рахуються. Це як не рахуватися з законом гравітації.
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22.11.2022 11:02 Відповісти
Дивіться, щоб часом орки не "змістили акцент" на ваш Париж, як це вже сталося з Польщею. Чим будете відповідати, французькі партнери?
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22.11.2022 09:00 Відповісти
 
 