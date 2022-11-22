Взимку РФ може змінити тактику та змістити акцент з наземних операцій на авіаудари, - Міноборони Франції

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню попередив Україну про те, що взимку Російська Федерація може змінити тактику ведення бойових дій. Він вважає, що Москва може змістити акцент з наземних операцій на авіаудари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Останні російські удари мають низьку інтенсивність. Настає зима і це ускладнює наземні маневри. Росіяни сприятимуть цим ударам, зокрема, по цивільних енергетичних об'єктах. У Херсоні у них поразка. Їх відступ був тактичним, щоб уникнути тисяч російських полонених та заморозити лінію оборони по Дніпру", - зазначив міністр.

При цьому він вказав, що хоч Росія і розповідала про передову зброю, в тому числі новими надзвуковими ракетами, але у них великі запаси старих боєприпасів. Крім того, Лекорню вважає, що Кремль зацікавлений в тому, щоб тягнути час.

Читайте: Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли Запорізької АЕС росіянами