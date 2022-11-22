Деокупація Кінбурнської коси дозволить ЗСУ потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра, - ISW

ЗСУ в умовах інформаційної тиші ведуть бої за Кінбурнську косу. Російські окупанти використовували її для ракетних і артилерійських ударів.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

"Кінбурнська коса знаходиться всього в 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро і Південний Буг, а також Миколаївський і Херсонський міські порти", - йдеться в повідомленні.

В ISW пояснили, що окупанти використовували позиції на Кінбурнській косі для ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові та інших районах узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна.

"Контроль над Кінбурнською косою дозволив би українським силам послабити російські удари по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, збільшити морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції з переходу на лівий берег Херсонської області під значно меншим вогнем російської артилерії, ніж при переправі через Дніпро", - додали аналітики.

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