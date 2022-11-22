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Новини Війна
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Деокупація Кінбурнської коси дозволить ЗСУ потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра, - ISW

кінбурнська

ЗСУ в умовах інформаційної тиші ведуть бої за Кінбурнську косу. Російські окупанти використовували її для ракетних і артилерійських ударів.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

"Кінбурнська коса знаходиться всього в 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро і Південний Буг, а також Миколаївський і Херсонський міські порти", - йдеться в повідомленні.

В ISW пояснили, що окупанти використовували позиції на Кінбурнській косі для ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові та інших районах узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна.

"Контроль над Кінбурнською косою дозволив би українським силам послабити російські удари по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, збільшити морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції з переходу на лівий берег Херсонської області під значно меншим вогнем російської артилерії, ніж при переправі через Дніпро", - додали аналітики.

Також читайте: На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2301) окупація (6751) ISW (653)


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Топ коментарі
+7
КаZZапы сами оттуда не уйдут. А вот выжечь их оттуда самое то.
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22.11.2022 08:21 Відповісти
+6
В ISW працює Капітан Очевідність. Добре їм.
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22.11.2022 08:16 Відповісти
+6
А Земля - круглая.
пысы: там сбу наконец пришли в Лавру, ищут чего-то. Или кого-то, что в общем, тоже неплохо
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22.11.2022 08:31 Відповісти
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В ISW працює Капітан Очевідність. Добре їм.
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22.11.2022 08:16 Відповісти
Ранiше працював...Зара взяли на пiв-ставки майора Ясен перець...
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22.11.2022 10:32 Відповісти
ISW прямо цитатами форумчан з ЦН лупашит)...👍
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22.11.2022 08:18 Відповісти
Скоріш за все русня піде з коси в найближчий час, треба разблокувати порт Миколаєва
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22.11.2022 08:18 Відповісти
Та и так можно. Отправлять коров и поросят в корытах на другой берег, пускай мины впитают в себя, мины на берегу тоже разминируют, кацапы может огонь откроют по теплаку и в ответку тут же получат. Кацапы не распределяют ресурсы, у них либо выполнение приказа любой ценой до конца, либо уже конец. И если раз за разом накрывать кацапов на эту разводку с тварынами (потом ниже по течению мясо споймать можно), то они будут раз 5 отвечать полным беглым огнем, а затем нулевой ответ будет.
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22.11.2022 08:21 Відповісти
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22.11.2022 08:50 Відповісти
КаZZапы сами оттуда не уйдут. А вот выжечь их оттуда самое то.
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22.11.2022 08:21 Відповісти
А Земля - круглая.
пысы: там сбу наконец пришли в Лавру, ищут чего-то. Или кого-то, что в общем, тоже неплохо
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22.11.2022 08:31 Відповісти
Підвищення хочуть дати агентам, от і шукають.
Невже ви думаєте що права рука рига Ельбруса Тадаєва (керівника тітушок антимайдану в Києві) щось буде робити? Це я про Єрмака
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22.11.2022 08:55 Відповісти
Шановні, це ні протока, це Дніпро-Бугський ліман, вивчайте географію. Чути від вас всяку муйню так незручно аж смішно. Аналітикі кроватні
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22.11.2022 09:43 Відповісти
Доктор Борменталь..не читайте Мавзолейные газеты Правда и Красная звезда...там всегда туфта и Пурга краснопузая...🤣
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22.11.2022 09:57 Відповісти
Там відкрита і вузька місцевість так що переправа і плацдарм це хімера і авантюра. А от випалити там кацапів було потрібна давно.
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22.11.2022 10:49 Відповісти
 
 