Деокупація Кінбурнської коси дозволить ЗСУ потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра, - ISW
ЗСУ в умовах інформаційної тиші ведуть бої за Кінбурнську косу. Російські окупанти використовували її для ракетних і артилерійських ударів.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
"Кінбурнська коса знаходиться всього в 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро і Південний Буг, а також Миколаївський і Херсонський міські порти", - йдеться в повідомленні.
В ISW пояснили, що окупанти використовували позиції на Кінбурнській косі для ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові та інших районах узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна.
"Контроль над Кінбурнською косою дозволив би українським силам послабити російські удари по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, збільшити морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції з переходу на лівий берег Херсонської області під значно меншим вогнем російської артилерії, ніж при переправі через Дніпро", - додали аналітики.
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пысы: там сбу наконец пришли в Лавру, ищут чего-то. Или кого-то, что в общем, тоже неплохо
Невже ви думаєте що права рука рига Ельбруса Тадаєва (керівника тітушок антимайдану в Києві) щось буде робити? Це я про Єрмака