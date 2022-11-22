Окупанти мерзнуть та розпалюють багаття, що демаскує їхні позиції для нашої артилерії, - речник ЗСУ Череватий
На Донбасі російські мобілізовані погано екіпіровані і щоб зігрітися, палять багаття, таким чином розкриваючи свої позиції для артилерії Сил оборони.
Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Новомобілізовані, які ще не навчені, як правильно маскуватися та не демаскувати свою позицію, і мають погану амуніцію - вони розпалювали багаття, курили в окопах - демаскували позиції для артилерії ЗСУ", - розповів він.
Череватий додав, що українські військові бачать на полонених та знищених російських окупантах неякісний одяг, який пропускає холод, та непридатні для цієї пори року черевики.
"А чим більше цих мобілізованих, я так розумію, тим старіші використовуються запаси, менш якісні", - зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
За його словами, минулої доби на Донбасі російські окупанти менше атакували – через погіршення погодних умов, але кількість артилерійських обстрілів не зменшилася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суки зелені, як я вас козломордих ненавиджу !!!
Терпіти вас не можу, "секретчиків" ще з часів Совка, коли "пєрвіє отдєли" секретили все підряд.
якшо, є хоч невиликий шанс, шо інформацією може скористатись ворог, вона - НЕ публікується, пздць - крапка!!
Убрать с должности немедленно минимум за тупость!