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Новини Війна
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Окупанти мерзнуть та розпалюють багаття, що демаскує їхні позиції для нашої артилерії, - речник ЗСУ Череватий

зсу

На Донбасі російські мобілізовані погано екіпіровані і щоб зігрітися, палять багаття, таким чином розкриваючи свої позиції для артилерії Сил оборони.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Новомобілізовані, які ще не навчені, як правильно маскуватися та не демаскувати свою позицію, і мають погану амуніцію - вони розпалювали багаття, курили в окопах - демаскували позиції для артилерії ЗСУ", - розповів він.

Череватий додав, що українські військові бачать на полонених та знищених російських окупантах неякісний одяг, який пропускає холод, та непридатні для цієї пори року черевики.

"А чим більше цих мобілізованих, я так розумію, тим старіші використовуються запаси, менш якісні", - зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, минулої доби на Донбасі російські окупанти менше атакували – через погіршення погодних умов, але кількість артилерійських обстрілів не зменшилася.

Читайте: Росіяни використовували звалище в Херсоні для спалювання трупів, - The Guardian

Автор: 

армія рф (17854) ЗСУ (7674)


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Топ коментарі
+11
На хрена рассказывать врагу, на чём его бьют???
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22.11.2022 08:34 Відповісти
+9
Відкритим текстом падлюка маякує кацапам щоб приділили більше уваги маскуванню...
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22.11.2022 08:35 Відповісти
+8
На Сибири уже под двадцатку морозы. Пропилить 3 газопровода на россии в любых местах несколько раз (поржал с ленинградской трубы, лежит на глубине в пару метров тонкая труба без бетонной защиты, просто пили, сверли резиновую оплетку и затем трубу, отбеги от потока газа и все с фейерверка зажжешь за 150м целясь ракетками в газ), ****** ТЭЦ и электричество повалить столбы в тайге диском для резки бетона или кислородным копьем металл хоть 30см толщиной быстро разрезать под вышкой. И все, у кацапов часа за 4 лопнут все трубы с водой и их уже никто не отремонтирует, им по 60-70 лет уже итак еле дышут. Начнется дикий хаос, все теплые вещи и обогреватели будут внутри оркостана, на войну сразу все забьют уже, когда начнется выживание.
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22.11.2022 08:26 Відповісти
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На Сибири уже под двадцатку морозы. Пропилить 3 газопровода на россии в любых местах несколько раз (поржал с ленинградской трубы, лежит на глубине в пару метров тонкая труба без бетонной защиты, просто пили, сверли резиновую оплетку и затем трубу, отбеги от потока газа и все с фейерверка зажжешь за 150м целясь ракетками в газ), ****** ТЭЦ и электричество повалить столбы в тайге диском для резки бетона или кислородным копьем металл хоть 30см толщиной быстро разрезать под вышкой. И все, у кацапов часа за 4 лопнут все трубы с водой и их уже никто не отремонтирует, им по 60-70 лет уже итак еле дышут. Начнется дикий хаос, все теплые вещи и обогреватели будут внутри оркостана, на войну сразу все забьют уже, когда начнется выживание.
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22.11.2022 08:26 Відповісти
Ну так "...ми же нє варвари..."
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22.11.2022 08:32 Відповісти
я вам тайну скажу, в сибири практически нет газопроводного газа и газопроводов.
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22.11.2022 09:19 Відповісти
Що це за упир, який відкритим текстом підказую оркам на що звертають увагу наші ЗСУ ?
Суки зелені, як я вас козломордих ненавиджу !!!
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22.11.2022 10:09 Відповісти
На хрена рассказывать врагу, на чём его бьют???
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22.11.2022 08:34 Відповісти
А враховуючи, що наші теж мерзнуть і мусять грітися, це ще і шкідливі балачки.
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22.11.2022 08:37 Відповісти
Заради новин наші "журналісти" і маму рідну продадуть. Теж бісять такі статті. Ну ******* ви ту гидоту, то не розкривайте таємниць, що вам допомагає. Те ж саме з відновлення енергетичних об'єктів - кожного разу на весь світ кричать, про відновлення електропостачання, про ремонти і т.п. Навіщо, ідіоти? Як кажуть - щастя любить тишу. Так само і Перемога любить тишу, а не горлопанство про якісь там локальні успіхи.
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22.11.2022 09:00 Відповісти
В даному випадку питання "Нахіба?!" більше не до журналістів, а до речника ЗСУ та його керівництва. Хто його керівництво? Резніков?
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22.11.2022 09:05 Відповісти
Вважаєш, що вони такі дурні, що й самі не можуть докумекати?
Терпіти вас не можу, "секретчиків" ще з часів Совка, коли "пєрвіє отдєли" секретили все підряд.
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22.11.2022 09:39 Відповісти
вважаєш - не вважаєш, можуть - не можуть......
якшо, є хоч невиликий шанс, шо інформацією може скористатись ворог, вона - НЕ публікується, пздць - крапка!!
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22.11.2022 13:37 Відповісти
Прикинь, а если мне пришлось поработать во 2-м отделе, то что скажешь?
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22.11.2022 19:10 Відповісти
Відкритим текстом падлюка маякує кацапам щоб приділили більше уваги маскуванню...
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22.11.2022 08:35 Відповісти
О! Ще один засекречувач очевидного.
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22.11.2022 09:41 Відповісти
Ну и кто тебя тянет за язык? Не речник, а зрадник.
Убрать с должности немедленно минимум за тупость!
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22.11.2022 08:40 Відповісти
Ще один бздітєльний.
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22.11.2022 09:42 Відповісти
Еще один дебилковатий
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22.11.2022 13:04 Відповісти
Треба дурити .
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22.11.2022 08:45 Відповісти
Якщо оркам заборонять грітись біля вогнищ-будуть дохнуть від переохолодження......
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22.11.2022 08:59 Відповісти
я підозрюю, що вказаний чоловік сам прекрасно розуміє, навіщо і що він говорить і тому місцевим алармістам перед тим, як репетувати варто включити мізки і подумати - навіщо це говориться у відкритому режимі. Як на мене, то це все очевидно.
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22.11.2022 10:03 Відповісти
навіщо речник ЗСУ Череватий повідомляє цю інформацію? щоб більше не розпалювали?
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22.11.2022 10:04 Відповісти
А припустити, що вогнища розводять для відводу арт вогню від замаскованих позицій, важко?
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22.11.2022 10:23 Відповісти
Від неразумних дій тих хто має спеціально займатись военними питаннями, шкоди більше ніж від дій ворогів.
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22.11.2022 10:42 Відповісти
 
 