Мобілізованим з "ЛНР" видають форму загиблих та поранених, - Луганська ОВА
На тимчасово окупованій території Луганщини "мобілізованим" видають форму загиблих та поранених окупантів, натомість нову форму продають на ринках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.
"Мобілізованим в так званій "лнр" видають форму загиблих та поранених. Тим часом, екіпірування, яке надходить до так званої "лнр", можна придбати на місцевих ринках.
Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих". - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Vitalii #523642
показати весь коментар22.11.2022 08:29 Відповісти Посилання
+7 Бенина Мама
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+6 vuiko dobrui
показати весь коментар22.11.2022 08:54 Відповісти Посилання
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Ваще это немного напрягает. Вот какой-то хороший русский отдаст в волонтерский кацапский штаб 20 упаковок с нужным и полезным антибиотиком при ранениях, где в каждой упаковке 2 капсулы из 14-20 в каждой подменил содержимое на рицин. Думает такой, ща на фронте русаки дохнуть будут. А потом эти упаковки прямо в кацапской аптеке продаются непонятно каким образом попавшие на прилавок. Ну, тоже какой-никакой результат полезный будет, но не тот.
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