УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13098 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 899 24

Мобілізованим з "ЛНР" видають форму загиблих та поранених, - Луганська ОВА

рф,найманці

На тимчасово окупованій території Луганщини "мобілізованим" видають форму загиблих та поранених окупантів, натомість нову форму продають на ринках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Мобілізованим в так званій "лнр" видають форму загиблих та поранених. Тим часом, екіпірування, яке надходить до так званої "лнр", можна придбати на місцевих ринках.

Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих". - йдеться в повідомленні.

Читайте: ЗСУ поступово рухаються вперед на напрямку Сватове - Кремінна, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17854) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Правильно. А для чого їм нова форма на два-три дня ?
показати весь коментар
22.11.2022 08:29 Відповісти
+7
Можно расширить бизнес- делать тушёнку из трупаков, а заводскую тушёнку продавать на рынках.
показати весь коментар
22.11.2022 08:32 Відповісти
+6
супер !!! червоножопі комуно-деди в 1941-45 рр. так само воювали і так само обмурдировувалися !!! це називається скрепи !!!
показати весь коментар
22.11.2022 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно. А для чого їм нова форма на два-три дня ?
показати весь коментар
22.11.2022 08:29 Відповісти
взагалі лайфхак для чмобіків і решти непотребу - якщо вскриться прямо при отриманні повістки, це збереже кучу грошей на екіпіровку.
показати весь коментар
22.11.2022 08:50 Відповісти
супер !!! червоножопі комуно-деди в 1941-45 рр. так само воювали і так само обмурдировувалися !!! це називається скрепи !!!
показати весь коментар
22.11.2022 08:54 Відповісти
Кров'яку попередника випрати (якщо є бажання), дірки від куль заштопати (щоб протягу не було) і вперьод за орденами. )
показати весь коментар
22.11.2022 10:04 Відповісти
Пакєти теж треба зробити багаторазовими.
показати весь коментар
22.11.2022 12:04 Відповісти
Можно расширить бизнес- делать тушёнку из трупаков, а заводскую тушёнку продавать на рынках.
показати весь коментар
22.11.2022 08:32 Відповісти
А я навіщо продавати тушонку? Краще видавати з "сухпайками" мобікам із лднр. "Анапалчєнєц в собствєнном соку" чи "Захаровец в томатном соусє".
показати весь коментар
22.11.2022 08:52 Відповісти
традиция-с.... в СВО 39-45 точно так-с.
показати весь коментар
22.11.2022 08:34 Відповісти
О, це ж новый фильм с ремарка. Знали, с кого слизывать.

Ваще это немного напрягает. Вот какой-то хороший русский отдаст в волонтерский кацапский штаб 20 упаковок с нужным и полезным антибиотиком при ранениях, где в каждой упаковке 2 капсулы из 14-20 в каждой подменил содержимое на рицин. Думает такой, ща на фронте русаки дохнуть будут. А потом эти упаковки прямо в кацапской аптеке продаются непонятно каким образом попавшие на прилавок. Ну, тоже какой-никакой результат полезный будет, но не тот.
показати весь коментар
22.11.2022 08:35 Відповісти
Угу.."На западном фронте без перемен".Книга написана о Первой Мировой от лица немецкого солдата.Хуйло решил её переписать от лица чмобика-оккупанта.Но финал будет один.
показати весь коментар
22.11.2022 13:04 Відповісти
Мрія Єрмака.
показати весь коментар
22.11.2022 08:38 Відповісти
Путінпамахі!!
показати весь коментар
22.11.2022 08:58 Відповісти
Стіна, стіна з дротом і іншими досягненнями цивілізації...трохи допоможе вихлвувати нам наступні покоління, дітей і онуків будемо лякати територією Х
показати весь коментар
22.11.2022 09:05 Відповісти
Oдин чобіт та пів "фуфайкі" і "На Берлін!"
показати весь коментар
22.11.2022 08:59 Відповісти
То є СКРЄПА...так вони скрєпляються...ну шоб скрєпніше було
показати весь коментар
22.11.2022 08:59 Відповісти
Тобто до них доходить, що форма належала загиблому, тільки тоді, коли в кишенях знаходять його речі? А, даруйте, засохлі плями крові / лайна на формі їх не турбують?
показати весь коментар
22.11.2022 09:06 Відповісти
до форми додається карма попередника
показати весь коментар
22.11.2022 09:11 Відповісти
Дідиваєвалі , але ж є один + тут, не потрібно додавати в кишені насіння
показати весь коментар
22.11.2022 10:21 Відповісти
Та й посліду повні штани-біодобрива в комплекті
показати весь коментар
22.11.2022 12:27 Відповісти
Черга на одяг. Чекаємо чергу на їжу.
показати весь коментар
22.11.2022 10:26 Відповісти
В кишенях, а не карманах. Вчить рідну мову.
показати весь коментар
22.11.2022 10:30 Відповісти
При всій зневазі до рашистів але,не скочувайтесь до рівня скабєєвої та солов'йова з норкіним.
показати весь коментар
22.11.2022 10:34 Відповісти
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать самим помирать предстоит. (с)
показати весь коментар
22.11.2022 18:25 Відповісти
 
 