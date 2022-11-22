Мобілізованим з "ЛНР" видають форму загиблих та поранених, - Луганська ОВА

На тимчасово окупованій території Луганщини "мобілізованим" видають форму загиблих та поранених окупантів, натомість нову форму продають на ринках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Мобілізованим в так званій "лнр" видають форму загиблих та поранених. Тим часом, екіпірування, яке надходить до так званої "лнр", можна придбати на місцевих ринках.



Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих". - йдеться в повідомленні.

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