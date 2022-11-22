Росія обстрілює ЗАЕС, щоб змусити світ визнати анексію українських територій, - ISW
Росія використовує обстріл Запорізької АЕС в пропаганді, що має дискредитувати Україну. Мета - добитися адмінконтролю над станцією й змусити світ частково визнати анексію українських територій.
Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики пишуть, що Кремль, отримавши контроль за ядерним активом, намагається змусити міжнародну спільноту частково визнати анексію українських територій.
Експерти зазначають, що два дні обстрілу завдали значної шкоди Запорізькій атомній електростанції.
За їхніми даними, один російський військкор послався на відео обстрілу, зняте чеченськими окупантами, і заявив, що обстріл вівся з позицій на території, контрольованій Росією на південь від ЗАЕС, а не на території, яку контролює Україна, на північ від об'єкта.
"Артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, яка захищає кожен ядерний реактор, і натомість становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і викликати радіологічну катастрофу, а не ядерну", - йдеться у звіті аналітиків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Анал ітики ISW, йдіть за узкім карабльом, нездари.