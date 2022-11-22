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Новини Війна
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Росія обстрілює ЗАЕС, щоб змусити світ визнати анексію українських територій, - ISW

заес

Росія використовує обстріл Запорізької АЕС в пропаганді, що має дискредитувати Україну. Мета - добитися адмінконтролю над станцією й змусити світ частково визнати анексію українських територій.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики пишуть, що Кремль, отримавши контроль за ядерним активом, намагається змусити міжнародну спільноту частково визнати анексію українських територій.

Експерти зазначають, що два дні обстрілу завдали значної шкоди Запорізькій атомній електростанції.

За їхніми даними, один російський військкор послався на відео обстрілу, зняте чеченськими окупантами, і заявив, що обстріл вівся з позицій на території, контрольованій Росією на південь від ЗАЕС, а не на території, яку контролює Україна, на північ від об'єкта.

Також читайте: На Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік після обстрілу, - МАГАТЕ

"Артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, яка захищає кожен ядерний реактор, і натомість становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і викликати радіологічну катастрофу, а не ядерну", - йдеться у звіті аналітиків.

Автор: 

Запорізька область (3743) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+3
Дуже "логічно"
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22.11.2022 08:54 Відповісти
+3
по фіг світ. Україна та українці не визнаємо
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22.11.2022 09:13 Відповісти
+2
Капітан Очевідність з ISW все ніяк не заспокоїться.
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22.11.2022 09:12 Відповісти
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Дуже "логічно"
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22.11.2022 08:54 Відповісти
Капітан Очевідність з ISW все ніяк не заспокоїться.
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22.11.2022 09:12 Відповісти
Ты не прав. Это для украинцев очевидно. И нифига не очевидно для граждан стран, которые нас поддерживают. Атомные станции, как давление признать контроль над территориями де-факто. Европейцам нужно чаще это повторять.
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22.11.2022 21:00 Відповісти
по фіг світ. Україна та українці не визнаємо
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22.11.2022 09:13 Відповісти
Каароч, можно много тереть порожняк, но кацапы грубя*т в понятиях, потому и корешей нет не тока во всем мире, но и вдоль колючки тюрьмы народов.
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22.11.2022 11:37 Відповісти
есть, беспредельщики типа кореи северной, ірана и прочая шелупонь. подобное притягивает подобное
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22.11.2022 11:39 Відповісти
Это разве кореша? Это шпунтики на побегушках, голодранцi всих часiв та народiв при тоталитарном мордоре.
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22.11.2022 11:55 Відповісти
Главная пружина того механизма скуксится, шпунтики разлетятся в разные стороны.
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22.11.2022 12:00 Відповісти
они друг друга достойні
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22.11.2022 12:00 Відповісти
Фуфло Мавзолейное хочет мира любой ценой...ЧМОбики заканчиваются...под Авдеевкой и Бахмутом их лежит немеряно...вонизм жуткий стоит...хлопц і кажуть бабы рюZkие ещё говна нарожают...💀☠️
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22.11.2022 13:22 Відповісти
ну так деякі ще й підіграють, роблять вигляд ніби не знають, хто обстрілює.
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22.11.2022 15:54 Відповісти
Так-так, ми вже чули про "валшебниє ракєти украв каториє летят летят і такіє **** і развернулісь на 180 градусав".

Анал ітики ISW, йдіть за узкім карабльом, нездари.
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22.11.2022 19:15 Відповісти
скільки Захід ще панкатиметься з Московською федерацією? продовжують торгувати, а тепер ще хочуть на очах всій Україні, що бореться, качати аміак трубою, що проходить через Україну, з Росії на Захід. Невже не можна остаточно і незворотно задушити Росії економічно?
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22.11.2022 21:25 Відповісти
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22.11.2022 22:42 Відповісти
 
 