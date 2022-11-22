На Кінбурнській косі досі перебувають окупанти, ЗСУ продовжують бойову операцію, - ОК "Південь"

На Кінбурнській косі поки що, як і раніше, перебувають російські окупанти.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Її запитали, чи справді Кінбурнська коса зараз "нічия" і там сіра зона.

"Зараз там таки знаходяться сили ворога і ми продовжуємо військову операцію. Тому, якщо й створювати навколо якийсь шум, то це дозволено тільки морю. І нехай цей шторм зараз допоможе й змити ворога з неї (з Кінбурнської коси. - Ред.), але ми продовжуємо бойову операцію. Тому як тільки вона справді буде звільнена, чи справді будуть суттєві результати щодо цієї роботи, тоді ми відзвітуємо", - сказала Гуменюк.

Вона знову попросила зберігати інформаційну тишу щодо подій на Кінбурнській косі.

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