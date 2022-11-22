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Новини Війна
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На Кінбурнській косі досі перебувають окупанти, ЗСУ продовжують бойову операцію, - ОК "Південь"

коса,кінбурнська

На Кінбурнській косі поки що, як і раніше, перебувають російські окупанти.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Її запитали, чи справді Кінбурнська коса зараз "нічия" і там сіра зона.

"Зараз там таки знаходяться сили ворога і ми продовжуємо військову операцію. Тому, якщо й створювати навколо якийсь шум, то це дозволено тільки морю. І нехай цей шторм зараз допоможе й змити ворога з неї (з Кінбурнської коси. - Ред.), але ми продовжуємо бойову операцію. Тому як тільки вона справді буде звільнена, чи справді будуть суттєві результати щодо цієї роботи, тоді ми відзвітуємо", - сказала Гуменюк.

Вона знову попросила зберігати інформаційну тишу щодо подій на Кінбурнській косі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деокупація Кінбурнської коси дозволить ЗСУ потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра, - ISW

Автор: 

Миколаївська область (2301) Гуменюк Наталія (804)


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тобі воно, барану, нащо треба? Я взагалі проти поста подібних постів.
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22.11.2022 10:15 Відповісти
Мав можливість побувати на цій косі. Білий пісочок, чисте море, але немає де сховатися... Бажаю оркам швидкої утилізації !!!
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22.11.2022 09:41 Відповісти
А нашим солдатам де ховатися в разі звільнення Коси?
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22.11.2022 10:03 Відповісти
А нашим там ховатися буде непотрібно,дурніку...
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22.11.2022 10:29 Відповісти
Я, звісно, диванний експерд, але як на мене, то це досить дивна військова операція (якщо вона дійсно має місце бути).
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22.11.2022 09:57 Відповісти
Кучма напал на Косу Тузла ещё 20 лет назад..но путлер сказал-Данилыч..это мое Дерьмо ...🤣
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22.11.2022 10:03 Відповісти
Какая жалость что в черном море нет акул. Сколько трупаков кацапских пропадет зря((((
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22.11.2022 13:42 Відповісти
 
 