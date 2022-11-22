Україна та РФ дуже по-різному реагують на звинувачення у воєнних злочинах, - Держдеп США

Посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак прокоментувала відео із розстріляними російськими військовими.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Ван Шаак запитали на брифінгу, чи вважають США воєнним злочином події на відео, внаслідок публікації якого РФ звинувачує Україну в розстрілі полонених. Київ стверджує, що російські військові відкрили вогонь під час удаваної здачі в полон.

"Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо це. Важливо наголосити, що всі сторони повинні дотримуватися законів війни, як агресор, так і сторона, що захищається, рівною мірою", - підкреслила дипломатка.

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Втім, додала вона, у випадку війни Росії проти України "на цьому рівність закінчується". По-перше, за словами Ван Шаак, обсяги злочинів російських військових "величезний" у порівнянні з кількістю злочинів, звинувачення в яких лунають на адресу ЗСУ.

"І так само ми бачимо дійсно величезну різницю, коли справа доходить до реакції на такі звинувачення. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченнями, неправдивою інформацією та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнає зловживання, засуджує їх і обіцяє їх розслідувати", - порівняла вона.

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Відтак представниця Державного департаменту закликала Україну продовжувати дотримуватися міжнародних зобов’язань у цій війні, додавши, що всі сторони мають дотримуватися "міжнародного права або мати справу з наслідками".

Нагадаємо, міністерство оборони Росії 18 листопада заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон. Росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.

Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони. Згодом омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що російські військові інсценували здачу в полон і відкрили вогонь.