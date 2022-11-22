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Новини Війна
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Україна та РФ дуже по-різному реагують на звинувачення у воєнних злочинах, - Держдеп США

держдеп

Посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак прокоментувала відео із розстріляними російськими військовими.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Ван Шаак запитали на брифінгу, чи вважають США воєнним злочином події на відео, внаслідок публікації якого РФ звинувачує Україну в розстрілі полонених. Київ стверджує, що російські військові відкрили вогонь під час удаваної здачі в полон.

"Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо це. Важливо наголосити, що всі сторони повинні дотримуватися законів війни, як агресор, так і сторона, що захищається, рівною мірою", - підкреслила дипломатка.

Читайте: У кожному регіоні, де була Росія, скоювалися систематичні воєнні злочини, - Держдепартамент США

Втім, додала вона, у випадку війни Росії проти України "на цьому рівність закінчується". По-перше, за словами Ван Шаак, обсяги злочинів російських військових "величезний" у порівнянні з кількістю злочинів, звинувачення в яких лунають на адресу ЗСУ.

"І так само ми бачимо дійсно величезну різницю, коли справа доходить до реакції на такі звинувачення. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченнями, неправдивою інформацією та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнає зловживання, засуджує їх і обіцяє їх розслідувати", - порівняла вона.

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Відтак представниця Державного департаменту закликала Україну продовжувати дотримуватися міжнародних зобов’язань у цій війні, додавши, що всі сторони мають дотримуватися "міжнародного права або мати справу з наслідками".

Нагадаємо, міністерство оборони Росії 18 листопада заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон. Росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.

Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони. Згодом омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що російські військові інсценували здачу в полон і відкрили вогонь.

Автор: 

Держдепартамент США (1650) росія (66104) воєнні злочини (1878)


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Топ коментарі
+15
І знову ці заклики до "обох сторін" дотримуватися правил і звичаїв ведення війни 🤦
От їм самим іще не набридло язиками ляпати?..
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22.11.2022 08:56 Відповісти
+13
А Оленівку кацапам чого не згадують?!!!
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22.11.2022 09:15 Відповісти
+7
А росія підписала хоч едну конвенцію ?
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22.11.2022 08:56 Відповісти
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А росія підписала хоч едну конвенцію ?
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22.11.2022 08:56 Відповісти
І знову ці заклики до "обох сторін" дотримуватися правил і звичаїв ведення війни 🤦
От їм самим іще не набридло язиками ляпати?..
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22.11.2022 08:56 Відповісти
це їхня робота) інакше як вони покажуть, що недарма отримують зарплатню)
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22.11.2022 10:54 Відповісти
А Оленівку кацапам чого не згадують?!!!
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22.11.2022 09:15 Відповісти
віртуальна посада передбачає віртуальний пздж...
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22.11.2022 09:21 Відповісти
po tylu zbrodniach, których doświadczyli Ukraińcy nie byłoby w tym nic dziwnego, ale jeśli nie rozstrzeliwali ruskich wcześniej, to po co mieliby robić to teraz kiedy wygrywają i mają poparcie świata? Tylko idioci rosyjscy wierzą w takie brednie, i tylko ruscy zbrodniarze lamią wszystkie zasady.
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22.11.2022 10:11 Відповісти
але навряд чи ЗСУ розстріляли їх) знаючи кацапське нутро скоріш за все там якесь гівнидло з мухосраньска вирішило не здаватись живим)
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22.11.2022 10:57 Відповісти
Поп...ть і успокоються! Всім, і цим офісним п...нам теж, відомо хто такі кацапи
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22.11.2022 10:20 Відповісти
Спецбатальон НКВД в 1943 году напал на хутор Хатынь в Белорусии... сжег всех жителей..потому что не дали пожрать коммуняцким шакалам.. точно такая же история случилась в то же году и в той же Белорусии только в деревне Дражна... расстреляли и сожгли намного больше чем в Хатыни...
Кто расследует эти преступления краснопузых Нацистов?
А никто...
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22.11.2022 10:26 Відповісти
Україна ЗАХИЩАЄТЬСЯ, і робить це як може. Це так,нагадування всяким "правозахисникам".
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22.11.2022 10:44 Відповісти
 
 