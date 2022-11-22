Армія США прискорено оновлює запаси зброї після поставок в Україну, - Reuters
Оборонне відомство США прискорює процес закупівлі зброї, щоб забезпечити швидке поповнення запасів Пентагона, вичерпаних через поставки озброєння в Україну.
Про це заявив офіційний представник адміністрації США в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Прискорене укладання контрактів обумовлюється процесами, які виконуються одночасно, а раніше виконувалися послідовно, а також ґрунтується на уроках, вивчених із періоду пандемії", - сказав головний чиновник, відповідальний за покупку зброї для Армії США.
За останніми даними, Пентагон уклав контракти на суму $2,6 мільярда для поповнення зброї, яка була в терміновому порядку надіслана в Україну. Причому, замовлення на понад $1 мільярд були укладені з виробниками зброї за останні кілька тижнів, що свідчить про прискорення цього процесу.
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А ЗСУ хоч би один дали!?
І з тими ж Ф-16 те ж саме. А про А-10 Тандерболт та Ф-4 Фантом, які в ВПС США не використовуються, й говорити нема про що. Наші ж не просять Ф-35, а застарілі по мірках збройних сил США, які для війни з кацапами мають дуже пристойні якості.