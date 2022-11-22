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Новини Війна
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Армія США прискорено оновлює запаси зброї після поставок в Україну, - Reuters

himars

Оборонне відомство США прискорює процес закупівлі зброї, щоб забезпечити швидке поповнення запасів Пентагона, вичерпаних через поставки озброєння в Україну.

Про це заявив офіційний представник адміністрації США в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Прискорене укладання контрактів обумовлюється процесами, які виконуються одночасно, а раніше виконувалися послідовно, а також ґрунтується на уроках, вивчених із періоду пандемії", - сказав головний чиновник, відповідальний за покупку зброї для Армії США.

За останніми даними, Пентагон уклав контракти на суму $2,6 мільярда для поповнення зброї, яка була в терміновому порядку надіслана в Україну. Причому, замовлення на понад $1 мільярд були укладені з виробниками зброї за останні кілька тижнів, що свідчить про прискорення цього процесу.

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Автор: 

зброя (7537) Пентагон (1438) допомога (8450)


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Топ коментарі
+7
В США зброї на три світові війни, на складах стоїть.
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22.11.2022 09:09 Відповісти
+7
Авжеж поновлюйте, а залежане давайте ЗСУ-вони її з користю "утилізують", разом з терористами.
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22.11.2022 09:22 Відповісти
+5
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22.11.2022 09:54 Відповісти
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Очкуете?? Правильно и делаете.. вторую армию планеты на 4 поделили.. бойтесь старших..
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22.11.2022 09:05 Відповісти
В США зброї на три світові війни, на складах стоїть.
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22.11.2022 09:09 Відповісти
Одних тільки танків Абрамс більше 5 тис. одиниць, які припадають пилом в посушливих пустелях на базах зберігання.
А ЗСУ хоч би один дали!?
І з тими ж Ф-16 те ж саме. А про А-10 Тандерболт та Ф-4 Фантом, які в ВПС США не використовуються, й говорити нема про що. Наші ж не просять Ф-35, а застарілі по мірках збройних сил США, які для війни з кацапами мають дуже пристойні якості.
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22.11.2022 09:50 Відповісти
За застарілими ф-16 черга стоїть
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22.11.2022 10:38 Відповісти
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22.11.2022 09:54 Відповісти
Авжеж поновлюйте, а залежане давайте ЗСУ-вони її з користю "утилізують", разом з терористами.
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22.11.2022 09:22 Відповісти
Хто більше допомагає ЗСУ, США, чи європейські країни?
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22.11.2022 09:59 Відповісти
Не коректно, так як деякі види озброєння передані виключно за погодження/спиряння/програмі заміни (літаки) чи в т.ч. фінансувалося США (танки.
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22.11.2022 10:42 Відповісти
Снаряди і ракети до Хаймарсів напевно більша частина цього замовлення
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22.11.2022 10:14 Відповісти
Там щей мова йшла про птрк джавелини - теж потребують поновлення запасів.
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22.11.2022 10:41 Відповісти
 
 