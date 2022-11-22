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Новини Війна
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Від агресії РФ загинули й були поранені щонайменше майже 16,7 тис. цивільних українців, - ООН

похорон,буча

За офіційною статистикою, зібраною ООН, втрати серед цивільних жителів України від початку повномасштабного російського вторгнення, перевищують 16,7 тисячі людей убитими й пораненими. Реальна кількість втрат значно вища.

Про це йдеться у останньому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 20 листопада 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 16 784 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні", - зазначається в документі.

До цього переліку входять 6 595 загиблих і 10 189 поранених мирних жителів, у тому числі дітей – як у районах, що залишаються під окупацією російських сил, так і на підконтрольній ЗСУ території.

Зазначається, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб спричинена застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включно з обстрілами важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаударів.

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При цьому в УВКПЛ зауважують, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні є значно вищою, оскільки "отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою".

Крім того, певна інформація про втрати серед цивільного населення потребує підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної і Сєверодонецька. За повідомленнями, там мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

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ООН (3378) смерть (6779) жертви (1817) воєнні злочини (1878)


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22.11.2022 09:10 Відповісти
Ото вже "підрахуї"!
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22.11.2022 09:11 Відповісти
ЧМОбиков путлера даже не считают...а сгоревшиз в танках и БТРах тем более... после Джавелина или Стингера с HIMARSoм остаетсч только пыль...и вонизм... особенно под Бахмутом и Авдеевкой...💀☠️💀☠️нет трупа нет денег..бедные рюZZkие бабы...нарожали говна и оно бесследно исчезли...💀💀☠️☠️
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱👌💪👍💯💯💯
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22.11.2022 13:37 Відповісти
 
 