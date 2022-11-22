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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 85 тис. осіб, 2 895 танків, 1 882 артсистеми, 5 827 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 85 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2895 (+3) од,

бойових броньованих машин - 5827 (+5) од,

артилерійських систем - 1882 (+12) од,

РСЗВ - 395 (+2) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4393 (+15) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

Також читайте: В Україні ліквідували чеченця-ката Закаєва з бази "Миротворця". ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 85 тис. осіб, 2 895 танків, 1 882 артсистеми, 5 827 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17866) Генштаб ЗС (6794) знищення (7593) техніка (1858) втрати (4452)


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Топ коментарі
+25
85 000 дохлих оркосвинособак. За 9 місяців!!! Так тримати.
Вірю в ЗСУ!
Здоров'я вам, ШАНОВНІ!!!
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22.11.2022 09:15 Відповісти
+21
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22.11.2022 09:15 Відповісти
+21
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22.11.2022 09:26 Відповісти
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тривожне ракетно - шахідне затишшя
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22.11.2022 09:14 Відповісти
85 000 дохлих оркосвинособак. За 9 місяців!!! Так тримати.
Вірю в ЗСУ!
Здоров'я вам, ШАНОВНІ!!!
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22.11.2022 09:15 Відповісти
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22.11.2022 09:15 Відповісти
При минусовой температуре Шахеты не летают..у них бензиновые движки... засуньте их путлеру в Дупу...
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22.11.2022 09:18 Відповісти
при минусах соляра летняя стынет) а бенз тут при чем?) бензу пох он не мерзнет)
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22.11.2022 09:20 Відповісти
а движок прогреть, коробку передач
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22.11.2022 09:24 Відповісти
Одноразовому форсованому двигуну пофіг прогрів, а КПП там нема(відсили планетарний редуктор з пластмасовими шестернями). Там все одноразове(як памперс)
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22.11.2022 09:42 Відповісти
Думаю, що навпаки. Форсовані двигуни потребують доброго охолодження
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22.11.2022 09:32 Відповісти
День арти, авто і чмобіків.
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22.11.2022 09:23 Відповісти
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22.11.2022 09:26 Відповісти
Ніколи не розумів цього замилювання, нехай свиноматки впізнають своїх личинок і пищать від щастя.
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22.11.2022 10:09 Відповісти
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22.11.2022 18:45 Відповісти
З ювілеєм, підори!
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22.11.2022 09:27 Відповісти
Только людские потери 85 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену, без вести пропавших. Еще сюда следует добавить всех тех, кто покинул Россию, кто разуверился в Путине и не желает больше воевать. В общем, дела режима Путина плохи, катастрофически плохи. Повторяется Афганская война, Россия уйдет с очередным позором, побитая как собака, нет никакой надежды, что она вообще останется в существующих границах и при путинском режиме. Победа за Украиной и ее союзниками, за всем цивилизованным миром
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22.11.2022 09:29 Відповісти
Да Афганская давно рядом не стоит! Там рашистские выродки практически безнаказанно с самолётов бомбили мирных!
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22.11.2022 09:44 Відповісти
До того ж слід врахувати, що це чоловіки, яеих менше половини населення, і чоловіки працездатного віку.
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22.11.2022 09:47 Відповісти
Всё правильно написали, но в словах Параша и Куйло 10 ошибок.
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22.11.2022 18:47 Відповісти
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22.11.2022 09:38 Відповісти
Знищення арти радує, а літаки і вже танки, орки вже бояться застосовувати. Да і убиль по танках божевільна, їх видно вже немає.
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22.11.2022 09:44 Відповісти
Танків, станом на 2021 рік, у них в строю було 3330 одиниць. До цих, що знищили, слід ще додати більше 400 затрофеєних. Якщо у них ******* й залишилися, то вони дуже розбавлені розконсервованими Т-62.
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22.11.2022 09:51 Відповісти
Постійно пишуть цю цифру забуваючи в неї не входять танки які вони мали на Донбасі + танки на базах в інших країнах - загалом вони мали приблизно 4000 танків.
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22.11.2022 10:24 Відповісти
Ця цифра з російської Вікіпедії (наразі ця стаття кудись зникла ) - це сума в усіх родах військ РФ. Ще 10 000 - на базах зберігання. Здається, Бульборусія ще щось віддала.
В українській Вікіпедії:
Озброєння[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=10 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&section=10 ред. код ]

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Радянська і російська бронетехніка

******* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Сухопутні війська мають на озброєнні танкових з'єднань основні бойові танки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80 і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-90 Т-90 . На озброєнні РФ перебуває понад 10 тисяч танківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-7 [7] , в майбутньому планується мати не більше 2000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-8 [8] .

Станом на 2006 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-iiss2006-9 [9] :
Вид озброєнняКількістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA Основні бойові танки 22,800+ (~6,500https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-BBC-11 [11] в строю)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA Легкі танки 150 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2-76 ПТ-76 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-iiss2008-12 [12] (Немаєhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-13 [13] )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 Бойові машини піхоти 15,000+ (~6,000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-14 [14] в строю)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 Бронетранспортери 9,900+ (~6,400https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-BBC-11 [11] в строю)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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22.11.2022 10:39 Відповісти
Щодо Вікіпедії то тут є цікава заковика - весною в кацапскій і навіть англійскій версії в статті про Т-90 було вказано що вони мають на зберіганні 6000 таких танків але пізніше цю інфу вилучили з обох статей. Я свої данні базую на основі Militari Balance 2021 + дані про кількість кацапських танків на Донбасі.
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22.11.2022 11:02 Відповісти
арта то їх основна сила вже з кінця квітня. ніяких інших стратегій в них нема крім як засипати артою. тому да...арта радує
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22.11.2022 09:55 Відповісти
85 тисяч так це багато але Росія ніколи не бере такі цифри до уваги бо в них втрати становлять лише 5тисяч звісно що це неправда.
Але варто зазначити те що Росія готова положити мільйони життів своїх громадян заради своєї мети
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22.11.2022 09:54 Відповісти
За період війни 1941-45 р. СРСР втртатив офіційно (реально - більше) 20 млн.
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22.11.2022 10:20 Відповісти
Втрати ворога тішать душу і серце.
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22.11.2022 10:50 Відповісти
 
 