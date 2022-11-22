Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 85 тис. осіб, 2 895 танків, 1 882 артсистеми, 5 827 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 85 000 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 2895 (+3) од,
бойових броньованих машин - 5827 (+5) од,
артилерійських систем - 1882 (+12) од,
РСЗВ - 395 (+2) од,
засоби ППО - 209 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
крилаті ракети - 480 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4393 (+15) од,
спеціальна техніка - 161 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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******* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Сухопутні війська мають на озброєнні танкових з'єднань основні бойові танки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80 і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-90 Т-90 . На озброєнні РФ перебуває понад 10 тисяч танківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-7 [7] , в майбутньому планується мати не більше 2000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-8 [8] .
Станом на 2006 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-iiss2006-9 [9] :
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
Але варто зазначити те що Росія готова положити мільйони життів своїх громадян заради своєї мети