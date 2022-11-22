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Новини Війна
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Рашисти обстріляли 4 громади на Сумщині, близько 100 прильотів із мінометів, САУ та РСЗВ, - ОП

сумщина

Окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині із мінометів, САУ та РСЗВ.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Зафіксовано близько 100 прильотів з мінометів, САУ, РСЗВ. Російські терористи обстріляли 4 територіальні громади:
Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок. В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП.

"На щастя, жертв немає", - додали в ОП. 

Також читайте: Унаслідок обстрілів з території РФ пошкоджені житлові будинки і газопровід на Сумщині

Автор: 

обстріл (29234) Сумська область (3889) Тимошенко Кирило (558)


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